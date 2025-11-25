Otro ataque de Rusia: Ucrania acusó a Putin de responder con terrorismo a la propuesta de paz que impulsa Estados Unidos

Ucrania acusó a Putin de responder con terrorismo a propuestas de paz de Estados Unidos

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, acusó este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, de responder con acciones que describió como “terroristas” a las iniciativas de paz presentadas por Estados Unidos, tras un ataque masivo con drones y misiles que dejó al menos seis muertos en Kiev. En un mensaje publicado en X, Sibiga afirmó que “Putin ha dado su respuesta terrorista a las propuestas de paz de EEUU y del presidente Donald Trump, con una lluvia de misiles y drones contra Ucrania”.

El ministro detalló que la ofensiva rusa impactó infraestructuras energéticas y provocó más de diez heridos en la capital. Según sus declaraciones, las fuerzas rusas lanzaron drones y misiles balísticos, de crucero e hipersónicos contra las regiones de Odesa, Kharkiv, Cherníguiv y Kiev. La administración militar de la capital confirmó daños en distintas zonas residenciales alcanzadas por los proyectiles. El alcalde Vitali Klitschko informó que el distrito de Sviatoshin fue uno de los más golpeados y que también se registraron impactos en Dárnitsia.

El mensaje de Sibiga en X: "Putin dio su respuesta terrorista a las propuestas de paz de Estados Unidos y del presidente Trump. Con una lluvia de misiles y drones contra Ucrania. Al menos seis civiles murieron y más de una docena resultaron heridos en Kiev como resultado de un ataque nocturno lanzado por Rusia con drones y misiles balísticos, de crucero y aerobalísticos. Odesa, así como las regiones de Járkov, Chernigov y Kiev, también han sido golpeadas. Se han dañado edificios residenciales comunes e infraestructura energética civil crítica, lo que ha interrumpido aún más el suministro de electricidad, agua y calefacción a las personas en medio de las bajas temperaturas. Ucrania está comprometida con los esfuerzos de paz y subrayamos la necesidad de utilizar todas las herramientas disponibles para obligar al agresor a poner fin a la guerra. La presión sobre Rusia, así como la fuerza y ​​la unidad entre los aliados transatlánticos, siguen siendo fundamentales para poner fin a esta guerra."

El Ministerio de Energía ucraniano notificó en sus redes sociales que continuaba un “ataque combinado masivo” contra infraestructuras del sector, sin precisar en ese momento las áreas afectadas. La ofensiva ocurrió durante la madrugada y mantuvo en alerta a las autoridades locales mientras se registraban nuevas explosiones.

El ataque se produjo mientras Ucrania y Estados Unidos mantienen conversaciones indirectas con Rusia sobre un posible marco para futuras negociaciones. El fin de semana, delegaciones de Washington y Kiev iniciaron en Ginebra una ronda de contactos basada en un borrador elaborado por la Casa Blanca. Según fuentes estadounidenses, el documento propone parámetros iniciales para un eventual proceso diplomático, aunque no se han difundido detalles sobre su contenido.

El Kremlin expresó este martes su respaldo preliminar al plan estadounidense, pero evitó confirmar que hubieran comenzado negociaciones formales. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, declaró a medios rusos que “el proyecto de Trump puede ser una muy buena base para las negociaciones”. Añadió que Moscú rechazó modificaciones introducidas por gobiernos europeos y que el texto original “ha sufrido cambios”, según la información disponible en el Kremlin. Peskov sostuvo que Rusia espera recibir la versión oficial del documento antes de avanzar en cualquier diálogo.

Un ataque masivo con drones y misiles rusos deja al menos seis muertos y más de diez heridos en Kiev, según autoridades ucranianas (REUTERS/Gleb Garanich)

El portavoz afirmó también que Moscú “está plenamente abierto al proceso negociador” y que aspira a alcanzar sus objetivos mediante vías político-diplomáticas. Sin embargo, no ofreció precisiones sobre el calendario ni sobre el formato en el que podrían retomarse los contactos directos.

En paralelo, Rusia y Ucrania intercambiaron ataques sobre sus retaguardias durante la noche. Tres personas murieron en la región rusa de Rostov tras el impacto de drones ucranianos, en lo que autoridades locales describieron como uno de los ataques más significativos de Kiev en territorio ruso en semanas. Estos episodios se producen en un contexto de presiones internacionales para retomar una vía diplomática que permita avanzar hacia un posible alto el fuego.