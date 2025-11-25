20 buques de guerra y 5.000 soldados: Finlandia inició maniobras navales en el Báltico junto a once aliados de la OTAN

Miembros del ejército viajan en un tanque mientras las tropas finlandesas y suecas participan en el ejercicio Nordic Response 24 de la OTAN cerca de Hetta, Finlandia, el 5 de marzo de 2024 (REUTERS/Leonhard Foeger)

La Armada finlandesa puso en marcha este lunes las maniobras Freezing Winds 25, un ejercicio naval de once días que reúne a tropas y buques de once países de la OTAN en aguas del mar Báltico. Desde Helsinki, el operativo moviliza unos veinte buques de guerra y cerca de 5.000 soldados, lo que lo convierte en uno de los despliegues conjuntos más amplios que Finlandia realiza desde su adhesión a la Alianza en 2023.

Las Fuerzas Armadas finlandesas detallaron que las maniobras se desarrollan en zonas clave: el golfo de Finlandia, el archipiélago de Turku, la costa sur del país y aguas territoriales de Estonia. Se trata de áreas donde el control marítimo resulta decisivo para garantizar el tránsito comercial, el abastecimiento energético y la vigilancia frente a actividades híbridas o incidentes en infraestructuras críticas.

El núcleo del ejercicio se centra en asegurar rutas marítimas y proteger instalaciones sensibles, dos prioridades en un entorno donde se han registrado episodios de sabotaje y daños a cables submarinos en los últimos años. Además, Freezing Winds 25 incluye prácticas de defensa ante combates navales, asaltos anfibios y operaciones en zonas costeras e insulares, un terreno especialmente complejo por la geografía fragmentada del litoral finlandés.

Finlandia participa con unidades navales, fuerzas costeras y elementos de apoyo logístico. Otros países aportan buques, marines y personal especializado. Entre los participantes figuran Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Francia, Letonia, Lituania, Países Bajos y Polonia, además del Grupo Permanente de Contramedidas Antiminas de la OTAN 1 (SNMCMG1), encargado de operaciones de desminado y seguridad marítima en el norte de Europa.

Imagen de archivo de un soldado durante un ejercicio militar en Rovajarvi, Finlandia. 30 mayo 2023 (REUTERS/Janis Laizans)

El ejercicio incorpora también a las Fuerzas Aéreas finlandesas, que realizarán vuelos combinados con aviones de combate y aeronaves de vigilancia marítima. Helicópteros de distintos países completan la operación conjunta, diseñada para mejorar la interoperabilidad entre los diferentes componentes de la Alianza en escenarios multidominio.

Marko Laaksonen, jefe de Operaciones Navales de la Armada finlandesa, afirmó en un comunicado que las maniobras demuestran la capacidad de Finlandia y de los aliados para actuar con rapidez y eficacia en cualquier situación en el Báltico. Según EFE, subrayó que ejercicios de esta naturaleza permiten mantener un nivel de preparación elevado y fortalecer la cooperación operativa con los socios de la OTAN.

La presencia militar en el Báltico ha aumentado de forma significativa desde que Rusia lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. La adhesión de Finlandia y el inminente ingreso de Suecia modificaron el equilibrio estratégico en la región, que ha pasado a estar casi por completo rodeada por países aliados, con la excepción de Kaliningrado y la costa rusa del golfo de Finlandia.

FOTO DE ARCHIVO: Médicos del ejército noruego y sueco simulan la evacuación de un hospital de campaña como parte del ejercicio militar llamado "Cold Response 2022", que reúne a unos 30.000 efectivos de los países miembros de la OTAN más Finlandia y Suecia, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Setermoen, en el Círculo Polar Ártico, Noruega, el 25 de marzo de 2022 (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

En paralelo, los aliados han reforzado la vigilancia de infraestructuras críticas —gasoductos, cables submarinos, instalaciones energéticas y rutas comerciales— después de varios incidentes no esclarecidos en los últimos años. La OTAN ha insistido en que la seguridad del Báltico está directamente vinculada a la estabilidad económica del norte de Europa y a la capacidad de disuasión frente a posibles acciones hostiles.

Para Finlandia, Freezing Winds 25 representa un avance en su integración plena dentro de las estructuras militares aliadas. Antes de unirse a la OTAN, el país mantenía ejercicios bilaterales con Estados Unidos y otros socios europeos, pero con limitaciones políticas que ya no existen desde 2023. El aumento en la escala y complejidad de estas maniobras refleja ese giro estratégico.

El calendario militar de la Alianza prevé mantener un ritmo sostenido de ejercicios avanzados en el norte de Europa durante los próximos meses. En ese escenario, la participación activa de Finlandia se consolida como un factor de peso en la defensa regional y en la preparación ante un entorno marcado por la prolongación de la guerra en Ucrania y la tensión constante con Rusia.