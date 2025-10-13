Mundo

La OTAN inició sus ejercicios anuales de disuasión nuclear con 70 aviones de 14 países

Países Bajos acogió la edición de Steadfast Noon con 2.000 efectivos, mientras la alianza insiste en que no está relacionado con “ningún acontecimiento mundial actual”

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Un avión
FOTO DE ARCHIVO: Un avión de combate holandés F-35 es visto después de ser reabastecido por una Unidad Multinacional MRTT en el aire durante el ejercicio Ramstein Flag de la OTAN sobre Dinamarca comenzando desde Eindhoven, Países Bajos, Dinamarca, el 2 de abril de 2025 (REUTERS/Piroschka van de Wouw/Foto de archivo)

La OTAN comenzó este lunes sus ejercicios anuales de disuasión nuclear Steadfast Noon, una actividad de entrenamiento rutinaria “planificada desde hace tiempo” en la que participan unos 70 aviones de 14 países aliados.

La Alianza Atlántica explicó en un comunicado que la maniobra forma parte de los esfuerzos más amplios de la OTAN por “mantener la preparación y garantizar la transparencia en torno a su postura nuclear”, e insistió en que “no está relacionada con ningún acontecimiento mundial actual” ni se utilizan en ella armas reales.

“Tenemos que hacerlo porque nos ayuda a garantizar que nuestra disuasión nuclear siga siendo lo más creíble, segura y eficaz posible”, aseguró el secretario general aliado, Mark Rutte.

En la edición de este año, Países Bajos es el país anfitrión de Steadfast Noon, con la base aérea de Volkel como sede principal del ejercicio, que contará con otros elementos de apoyo en las bases aéreas de Kleine-Brogel, en Bélgica, y de la Royal Air Force en Lakenheath, en el Reino Unido.

En el ejercicio participarán alrededor de 70 aviones de 14 países aliados, entre los que se incluyen aviones convencionales y de doble capacidad.

El secretario general de la
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla en una conferencia de prensa durante su visita a Eslovenia, en Brdo pri Kranju, Eslovenia, el 13 de octubre de 2025 (REUTERS/Borut Zvulovic)

Los activos de apoyo incluyen aviones de vigilancia, reabastecimiento en vuelo y mando y control, mientras que un gran contingente de apoyo convencional operará desde la base aérea de Skrydstrup, en Dinamarca.

El coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Daniel Bunch, jefe de Operaciones Nucleares del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE), afirmó que la organización y ejecución de un ejercicio como este requiere un esfuerzo de diferentes aliados.

“En total, contamos con aproximadamente 2.000 efectivos que prestan apoyo directo a este ejercicio”, apuntó.

Para el director de Política Nuclear de la OTAN, Jim Stokes, estas maniobras tienen por objeto “promover la transparencia cuando y donde sea apropiado”, a fin de que la población de los países aliados y el resto del mundo “comprendan bien lo que estamos haciendo”.

La participación en Steadfast Noon se alterna cada año entre los países aliados.

FOTO DE ARCHIVO. Soldados italianos
FOTO DE ARCHIVO. Soldados italianos en formación durante el ejercicio militar "Actividad de Vigilancia Reforzada - 23", mientras Italia ostenta el liderazgo sobre el grupo de combate de la OTAN en Bulgaria, en los terrenos militares de Novo Selo, Bulgaria. 5 de julio de 2023 (REUTERS/Stoyan Nenov)

En junio, los 32 países miembros de la OTAN se comprometieron a elevar sus gastos militares al 5% de su Producto Interno Bruto para 2035, una decisión histórica adoptada durante la cumbre celebrada en La Haya que representó un incremento significativo respecto al objetivo actual del 2%.

La medida representa un cambio estructural en la política de defensa europea y trasatlántica, al sustituir el umbral del 2% —establecido en 2014 como objetivo mínimo— por una meta más ambiciosa que responde tanto a exigencias estratégicas como políticas.

La cifra obedece a dos factores centrales. En primer lugar, el exigente enfoque de Washington, especialmente bajo la influencia del presidente Trump, que ha reiterado que Estados Unidos podría retirar su protección militar a aquellos aliados que no compartan una carga presupuestaria suficiente.

En segundo lugar, la estimación técnica de que el 5% del PIB es necesario para sostener y ampliar la capacidad defensiva de la Alianza frente a Rusia.

Un alto funcionario de la OTAN declaró: “Si Rusia es capaz de financiar la guerra hasta 2027, nosotros también estaremos preparados para financiar nuestro apoyo a Ucrania”. Los nuevos objetivos fueron aprobados por los ministros de Defensa a inicios de junio y se revisarán cada cuatro años.

Temas Relacionados

OTANDisuasión nuclear

Últimas Noticias

Volodímir Zelensky viajará esta semana a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump

Según el mandatario ucraniano, el encuentro podría realizarse tan pronto como el viernes

Volodímir Zelensky viajará esta semana

Al Sisi pidió a Israel que el fin de la guerra en Gaza sea “una oportunidad para lograr la paz” regional

El presidente egipcio llamó al pueblo israelí a “extender las manos” durante una ceremonia con Trump y una treintena de líderes mundiales en Sharm el Sheij

Al Sisi pidió a Israel

Trump encabezó la firma del acuerdo con Egipto, Qatar y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza: “Tenemos paz”

El presidente estadounidense destacó el carácter histórico de la iniciativa ante líderes internacionales en Sharm el Sheij, donde se estableció el compromiso de cese del fuego

Trump encabezó la firma del

El oro y la plata registraron nuevos máximos históricos

Los inversores favorecen su atractivo como activos refugio mientras crecen las fricciones comerciales y políticas entre potencias mundiales

El oro y la plata

La Unión Europea y Ucrania acordaron “revisar y modernizar” su tratado de libre comercio mientras avanzan las negociaciones de adhesión

El nuevo acuerdo entre Bruselas y Kiev introduce una liberalización progresiva del comercio agrícola y mecanismos de protección para los sectores europeos más sensibles

La Unión Europea y Ucrania
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de la DANA

Última hora de la DANA Alice, en directo: la Aemet activa la alerta roja en Gandía hasta la medianoche y mantiene el aviso naranja en Cataluña y Baleares

Brutal riña en Soledad, Atlántico: hombre murió apuñalado después de una fiesta

Enrique Gómez respondió al senador Ariel Ávila por cuestionar la lealtad que tiene con la fuerza pública: “Torta burocrática”

“No puedo creer que haya parido a un asesino”, dijo la mamá del acusado del doble femicidio en Córdoba

Felipe Isidro, catedrático de ejercicio: “El ejercicio tiene que ser asequible, que no me fatigue y, por lo tanto, que me guste”

INFOBAE AMÉRICA
Egipto acogerá en noviembre una

Egipto acogerá en noviembre una conferencia internacional para la reconstrucción de Gaza

El disidente cubano José Daniel Ferrer llegó a Estados Unidos tras ser desterrado por el régimen de La Habana

España firma con la Autoridad Palestina la entrega de dos millones para salarios de funcionarios y pensiones

Volodímir Zelensky viajará esta semana a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump

VÍDEO: Trump interpela a Sánchez por el gasto en defensa: "¿Estáis ya trabajando con el tema del PIB?"

ENTRETENIMIENTO

“Me atraen las historias de

“Me atraen las historias de personas humildes que ayudan a otros”: Matthew McConaughey y su confesión sobre The Lost Bus

La huella imborrable de Diane Keaton en la vida de Steve Martin

Charlie Hunnam habló sobre su papel en Monstruos: “Creo que hemos hecho un hermoso trabajo de humanizarlo, para bien y para mal”

Así fue la llamada de emergencia que precedió la muerte de Diane Keaton

La reunión de Seinfeld según Jason Alexander: entre la nostalgia, la autoparodia y el miedo al fracaso