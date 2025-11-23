Mundo

De la azotea al plato: cómo un barrio canadiense alcanzó emisiones “cero” y autosuficiencia alimentaria

El proyecto de Concordia University integró paneles solares, agricultura urbana y transporte eléctrico en un vecindario piloto de Ontario. Las claves de una iniciativa que permitió, además, fortalecer los lazos comunitarios

Guardar
Integración de agricultura urbana, movilidad
Integración de agricultura urbana, movilidad eléctrica y energía solar para transformar los barrios en espacios sostenibles y autosuficientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de Concordia University desarrollaron un modelo de ciudad sostenible inspirado en el principio de la ciudad de 15 minutos. Este concepto permite a los residentes acceder a servicios esenciales y alimentos frescos a distancias cortas, siempre con energía solar como base.

La propuesta integra agricultura urbana y transporte eléctrico, mostrando resultados concretos en la reducción de emisiones y en la autosuficiencia alimentaria, de acuerdo con los datos recogidos por Concordia University.

El modelo, liderado por la profesora asociada Caroline Hachem-Vermette junto a Faisal Kabir y Mahnoor Fatima Sohail, busca responder a los desafíos de la urbanización acelerada y la alta dependencia del automóvil que caracteriza a numerosas ciudades norteamericanas.

La iniciativa, enmarcada en el programa Volt-Age de Concordia University, se basa en la creación de barrios de uso mixto en los que la energía, la movilidad, la utilización del suelo y las funciones sociales se integran para acercar las necesidades diarias a los habitantes.

“Queremos ver cómo podemos integrar energía, movilidad, uso del suelo y funciones sociales para acercar las necesidades diarias a los residentes y reducir los desplazamientos que consumen combustibles fósiles”, afirmó Hachem-Vermette, según Concordia University.

Caroline Hachem-Vermette y Faisal Kabir
Caroline Hachem-Vermette y Faisal Kabir lideran el diseño de modelos urbanos que priorizan el bienestar ambiental, social y económico en ciudades modernas (Concordia University)

Resultados y datos clave de la aplicación piloto

La implementación piloto se llevó a cabo en el barrio West 5 de London, Ontario, Canadá, bajo el programa de electrificación Volt-Age. Los resultados muestran que, al destinar solo el 13,8% de las azoteas, el 10% de las fachadas y el 15% de los terrenos a la agricultura urbana, el vecindario logra la autosuficiencia en hortalizas de hoja y otros vegetales. La red de transporte eléctrico alimentada por paneles fotovoltaicos integrados en las veredas permitió reducir las emisiones de carbono en un 98% respecto a sistemas convencionales.

El análisis económico reveló que el periodo de retorno de la inversión para la red de transporte solar es de apenas 2,8 años, con un coste de electricidad limpia de aproximadamente USD 0,92 por kilovatio hora. Según los cálculos del equipo, cada 0,19 unidades de producción local de alimentos compensan una unidad de emisiones de CO₂.

Este impacto ambiental positivo se valida gracias al seguimiento de variables como áreas cultivables en azoteas, fachadas y terrenos, distancias peatonales entre residencias y servicios, rendimiento de los cultivos, demanda alimentaria per cápita, eficiencia de los paneles solares, capacidad de las baterías de vehículos eléctricos y tasas de reducción de CO₂.

Además, se introdujo una métrica de decisión que permite a urbanistas y responsables políticos comparar diferentes configuraciones de barrios de manera sencilla y precisa. “El objetivo siempre fue hacer de este un modelo relativamente simple y transparente, porque al implementar barrios de uso mixto, los miembros de la comunidad son participantes importantes”, señaló Kabir.

La iniciativa pionera en Canadá
La iniciativa pionera en Canadá logró reducir drásticamente las emisiones y garantizar el abastecimiento local de alimentos frescos en áreas residenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto social, proyección y aportes a la sostenibilidad

El modelo destaca por su impacto social significativo: la producción y el intercambio de alimentos entre vecinos fortalecen los lazos comunitarios y aumentan la resiliencia social.

La experiencia en West 5 demostró que la colaboración en torno a la agricultura urbana y la energía compartida fomenta una red de apoyo entre los residentes. Concordia University considera este enfoque fundamental para alcanzar una sostenibilidad duradera.

Hacia adelante, el equipo de investigación planea ampliar el modelo para incorporar otros servicios urbanos, incluyendo lugares de trabajo, escuelas, centros de salud e instalaciones recreativas, así como conexiones regionales.

La visión apunta a ciudades concebidas como redes interconectadas de barrios de uso mixto, donde se comparten recursos y servicios. Las estrategias estudiadas contribuyen a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: hambre cero, energía limpia, ciudades sostenibles y acción climática, de acuerdo con Concordia University.

La producción local y la distribución de alimentos no solo aportan beneficios ambientales y económicos, sino que también refuerzan el tejido social, generando comunidades más unidas y preparadas para afrontar desafíos futuros.

Temas Relacionados

Ciudad De 15 MinutosAgricultura UrbanaSociedadEnergía SolarCanadáTransporte EléctricoSostenibilidad UrbanaEnergía LimpiaAutosuficiencia AlimentariaMedioambienteReducción De EmisionesComunidadBarrioNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Trump criticó a Ucrania por su “total falta de gratitud” hacia EEUU al inicio de las negociaciones en Ginebra

El presidente estadounidense arremetió contra el liderazgo ucraniano mientras delegaciones de ambos países se reunían en Suiza para discutir su plan de paz. También criticó a Europa por seguir comprando petróleo ruso

Trump criticó a Ucrania por

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra el sistema energético de Ucrania mientras se negocia la paz en Ginebra

El bombardeo nocturno con casi cien drones kamikaze dejó 15 heridos en Odesa, incluida una menor de 11 años, y dañó instalaciones energéticas. Diplomáticos europeos, ucranianos y estadounidenses discuten en Suiza la propuesta de Trump

Rusia lanzó un nuevo ataque

Volodimir Zelensky pidió que en Ginebra se logre un acuerdo que detenga “el derramamiento de sangre” en Ucrania

El presidente ucraniano destacó, además, la importancia de que cualquier pacto garantice “que la guerra no se reavive nunca más”. Este domingo delegaciones de Kiev, EEUU y los socios europeos se reúnen en la ciudad suiza para abordar el plan de paz de Trump

Volodimir Zelensky pidió que en

La entidad serbia de Bosnia elige presidente en medio de la peor crisis política desde la guerra

La República Srpska vota para elegir el sucesor de Milorad Dodik, destituido en agosto por desafiar al enviado internacional de paz. El líder nacionalista sigue siendo el hombre fuerte de la entidad semiautónoma

La entidad serbia de Bosnia

De Praga a Edimburgo: cuáles son las 10 ciudades de Europa que se vuelven mágicas en invierno

Desde mercados navideños hasta ambientes festivos de ensueño, estos destinos ofrecen paisajes de cuento, tradiciones únicas y actividades inolvidables para todo viajero, según Condé Nast Traveler

De Praga a Edimburgo: cuáles
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feria del Libro Ricardo Palma:

Feria del Libro Ricardo Palma: Esta es la agenda de actividades para el domingo 23 de noviembre

Un hombre manejaba alcoholizado con sus hijos en Misiones y volcó: uno de los menores murió y el otro está en estado crítico

Daniel Quintero se fue en contra de Abelardo De La Espriella por mensaje en que hacía llamado a la unión: “Lo va a devorar la misma derecha”

España - Italia, en directo: Berrettini y Carreño afrontan el primer partido de la final de la Copa Davis

Acusan a jefe de Policía municipal de ejecutar al asesino menor de edad de Carlos Manzo, Fiscalía de Michoacán revela videos y peritajes

INFOBAE AMÉRICA
El Meiac de Badajoz ofrece

El Meiac de Badajoz ofrece la exposición 'Esto es lo verdadero', con 16 obras de 11 artistas iberoamericanos

Trump criticó a Ucrania por su “total falta de gratitud” hacia EEUU al inicio de las negociaciones en Ginebra

María Cerqueira reacciona al romance de Cayetano Rivera y Gemma Camacho: "Ella fue el motivo de la ruptura"

Tebas: "Florentino ha vuelto a la carga en un tono mesiánico, sectario y supremacista"

Carlos Sainz y José Luis Martínez-Almeida encienden las luces de Navidad de Madrid

ENTRETENIMIENTO

“Me permitieron incorporar mi condición

“Me permitieron incorporar mi condición al personaje”: así se construyó Dustin en Stranger Things

De tesoro nostálgico a inversión millonaria: el mercado de cómics coleccionables bate récords inéditos

Pink Floyd celebra 50 años de Wish You Were Here con una versión inédita de “Shine On You Crazy Diamond”

Revelan cuál es el riff de guitarra más molesto de la historia del rock

La historia de Bárbara Jankavski, hallada sin vida en extrañas circunstancias: 27 cirugías y 48 mil euros en retoques para ser “Barbie”