Starmer, Macron y Merz se reunieron en la Cumbre del G20 para abordar el plan de EEUU para Ucrania

En la ciudad sudafricana de Johannesburgo, donde se celebra el foro internacional, los mandatarios de Reino Unido, Francia y Alemania analizaron la propuesta de Washington que obliga a los aliados de Kiev a reconsiderar su papel en el futuro de la región

El primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el canciller alemán, Friedrich Merz, en el G20 (HENRY NICHOLLS/Pool vía REUTERS)

Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron este sábado en la cumbre del G20 en Sudáfrica para coordinar una respuesta europea ante el plan de Estados Unidos para Ucrania.

El primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el canciller alemán, Friedrich Merz, analizaron la estrategia a seguir frente a la propuesta estadounidense, que presiona a Ucrania para aceptar concesiones territoriales y limitaciones militares a cambio de garantías de seguridad y fondos de reconstrucción.

La reunión, celebrada en paralelo a la cumbre principal, precedió a un encuentro más amplio con otros líderes europeos, que se desarrollará más tarde.

Según la presidencia francesa, el objetivo era definir una postura común ante el plan presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que impone a Kiev un plazo ajustado para aceptar los términos. Starmer explicó que la intención era “ver cómo podemos fortalecer este plan para la próxima fase de negociaciones”.

El plan estadounidense, compuesto por 28 puntos, exige a Ucrania reconocer como rusos los territorios actualmente controlados por Moscú, retirar sus tropas de partes de la región de Donetsk, limitar su ejército a 600.000 efectivos y renunciar a cualquier aspiración de ingresar en la OTAN o permitir la presencia de tropas de la Alianza en su territorio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

A cambio, Washington ofrece garantías de seguridad no especificadas y la creación de un fondo de reconstrucción financiado con activos rusos congelados en el extranjero.

Trump estableció como fecha límite el 27 de noviembre, coincidiendo con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, aunque sugirió que podría haber cierta flexibilidad. “Tendrá que gustarle, y si no le gusta, entonces ya sabe, que sigan luchando. En algún momento tendrá que aceptar algo”, declaró el mandatario estadounidense respecto a su par ucraniano, Volodimir Zelensky.

La reacción de Ucrania ha sido de rechazo. El mencionado Zelensky advirtió que trabajará para que cualquier acuerdo no traicione los intereses de su país y anunció que presentará alternativas a la propuesta estadounidense.

Además, una delegación ucraniana encabezada por Andriy Yermak, jefe de gabinete de Zelensky, iniciará conversaciones con Estados Unidos en Suiza para explorar otras vías para poner fin al conflicto.

El mandatario ucraniano reconoció que su país atraviesa uno de los momentos más difíciles desde el inicio de la guerra y alertó sobre el riesgo de perder el apoyo de Washington si no se acepta el plan.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, respaldó la propuesta estadounidense y la calificó como una posible base para un acuerdo de paz definitivo. No obstante, advirtió que si Kiev rechaza el plan, Rusia intensificará sus ofensivas y replicará en otras zonas del frente la reciente recuperación de la ciudad de Kupiansk, aunque el ejército ucraniano niega que Moscú haya retomado el control de esa localidad.

Putin afirmó que “Ucrania y sus aliados europeos siguen viviendo bajo ilusiones y soñando con infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla”.

Zelensky se pronunció sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos

El debate sobre el plan estadounidense ha generado reacciones diversas entre los aliados europeos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó que “no debe haber nada sobre Ucrania sin Ucrania”, insistiendo en la necesidad de que Kiev participe plenamente en cualquier negociación. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, en respuesta a las críticas, sostuvo que existe “una fantasía de que si solo damos más dinero, más armas o más sanciones, la victoria está al alcance”.

Mientras tanto, la situación en Ucrania se agrava tanto en el frente militar como en el ámbito interno. El ejército ruso, mejor equipado y con mayor número de efectivos, avanza de forma constante a lo largo de la línea de combate. La población ucraniana enfrenta uno de los inviernos más duros desde el inicio de la guerra, debido a los bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas. Además, una investigación por corrupción en el sector energético ha provocado indignación social en Kiev.

La coordinación europea ante el plan estadounidense pone a prueba la unidad del bloque y la solidez de la relación transatlántica. Mientras Washington presiona por un acuerdo rápido, los líderes europeos buscan una mayor participación en el proceso y tratan de evitar que Ucrania quede aislada en las negociaciones. El desenlace de este pulso diplomático podría redefinir el futuro de Ucrania, la seguridad europea y el equilibrio geopolítico global.

Plan de Estados Unidos para UcraniaG20 SudáfricaKeir StarmerEmmanuel MacronFriedrich MerzDonald TrumpVolodimir Zelenskyguerra Rusia Ucrania

Potaje de garbanzos y espinacas:

Potaje de garbanzos y espinacas: un plato tradicional y reconfortante para los días fríos

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

Tres libros infantiles sobre la amistad, la imaginación y la magia de lo cotidiano en la Feria Ricardo Palma

El Wrapped de Spotify se acerca: cuándo y cómo ver el repaso anual de música más esperado

Juan Nattex, experto en sueño: “Cualquiera que se vaya a la cama después de las 11 de la noche está dañando su salud”

El Sindicato SAE apoya a

El Sindicato SAE apoya a los Técnicos en Cuidados de Enfermería y llama a la huelga del 28 de noviembre

Don Juan Carlos aterriza en Madrid para celebrar 50 años de la Monarquía

Las dos mejores amigas de 'Los Javis', Ana Rujas y Amaia Romero, se pronuncian sobre su separación

Un muerto en un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Ucrania anuncia conversaciones formales con EEUU en Suiza para discutir el plan de paz de Trump

De vender donas a construir

De vender donas a construir un imperio: las confesiones más íntimas de Kris Jenner sobre maternidad y legado

El precio oculto de la acción: los dobles de riesgo que perdieron la vida en el set

Las celebridades que Hollywood expulsó por escándalos legales: desde Kevin Spacey hasta Johnny Depp

¿El secreto mejor guardado de Star Wars?: la historia oculta del emblemático peinado de la princesa Leia

El emotivo momento en que Chadwick Boseman recibió su estrella póstuma en el Paseo de la fama de Hollywood