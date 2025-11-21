Un avión de combate indio se estrelló durante una demostración en el Salón Aeronáutico de Dubái

Se estrelló un avión caza indio en el Air Show de Dubai

Un avión de combate se estrelló el viernes durante una demostración en el Salón Aeronáutico de Dubái.

El HAL Tejas indio, un avión de combate utilizado en la Fuerza Aérea India, se estrelló alrededor de las 2:10 pm hora local mientras realizaba un vuelo de demostración para una multitud.

No quedó claro de inmediato si el piloto se eyectó o si alguien resultó herido en el incidente.

Una densa columna de humo negro se elevó sobre el Aeropuerto Internacional Al Maktoum en Dubai World Central mientras una multitud de espectadores observaba, y las sirenas sonaron tras el accidente.

El segundo aeropuerto de la ciudad-estado acogía el Salón Aeronáutico de Dubái, que se celebra cada dos años y en el que tanto la aerolínea de larga distancia Emirates como su filial de bajo coste FlyDubai han realizado importantes pedidos de aeronaves.

Noticia en desarrollo

Con información de AP