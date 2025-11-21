Mientras EEUU impulsa el plan de paz para Ucrania, Putin continúa los bombardeos: al menos cinco muertos en Zaporizhzhia

Bombardeo ruso contra Zaporizhzhia

Rusia lanzó durante la noche contra Ucrania un total de 115 drones de distintos tipos, entre ellos cerca de 70 aparatos no tripulados de ataque Shahed, según dice en su parte del viernes la Fuerza Aérea ucraniana, que informa además de la muerte de cinco personas en la ciudad suroriental de Zaporizhzhia por el lanzamiento de bombas aéreas rusas.

De ellos, 95 fueron neutralizados con distintos medios por las defensas aéreas ucranianas, y 19 impactaron en 19 localizaciones distintas de Ucrania.

Los drones no neutralizados han causado daños, según la Fuerza Aérea, en infraestructuras civiles y residenciales de las regiones de Cherníguiv (norte), Dnipropetrovsk (centro-este), Kharkov (noreste) y Odessa (sur).

El parte de la Fuerza Aérea explica asimismo que cinco personas han muerto en las últimas horas en Zaporizhzhia en un ataque ruso con bombas aéreas que ha dañado edificios de viviendas y otras infraestructuras civiles.

El ataque ruso contra Zaporizhzhia

Este nuevo ataque ordenado por el presidente ruso, Vladimir Putin, ocurrió en momentos en que Estados Unidos ajusta el plan de paz para Ucrania.

La Casa Blanca confirmó este jueves que entregó a Ucrania un plan de paz con Rusia, elaborado durante el último mes y respaldado por el presidente Donald Trump. La propuesta, según la portavoz Karoline Leavitt, busca “lograr una paz duradera” mediante un acuerdo aceptable para ambas partes.

Leavitt explicó en rueda de prensa que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvieron conversaciones con delegaciones de Rusia y Ucrania para “comprender a qué se comprometerían” con el objetivo de “lograr una paz duradera”.

“Estamos manteniendo conversaciones constructivas con ambas partes con respecto a poner fin a esta guerra”, afirmó Leavitt. La portavoz agregó que el plan “es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania y debería ser aceptable para ambos lados”.

La Casa Blanca subrayó que la Administración Trump está “trabajando arduamente para que se concrete”. Leavitt recordó “el éxito histórico que el presidente y su equipo lograron en Oriente Próximo” y señaló que se cree posible replicar logros diplomáticos en el conflicto ruso-ucraniano.

Al menos cinco personas murieron en Zaporizhzhia

El secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, calificó de “muy optimista” el encuentro que mantuvo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien confirmó que recibió oficialmente el plan estadounidense. Según la Presidencia ucraniana, se acordó “trabajar sobre los puntos del plan de forma que permita un fin digno a la guerra”.

“Ucrania ha estado esforzándose por la paz desde los primeros segundos de la invasión y apoyamos cualquier propuesta significativa que pueda acercar una paz real”, destacó el comunicado de la presidencia de Kiev.

El borrador del plan contempla aspectos sensibles, como la cesión de gran parte del Donbás a Rusia, región ocupada por tropas rusas, y una reducción sustancial de las capacidades y el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas. También se incluiría la renuncia de Kiev a las armas de largo alcance.