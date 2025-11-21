Mundo

EEUU afirmó que su plan de paz para la guerra entre Rusia y Ucrania es bueno para ambos países y busca “lograr una paz duradera”

“Estamos manteniendo conversaciones constructivas con ambas partes con respecto a poner fin a esta guerra”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

La Casa Blanca confirmó este jueves que entregó a Ucrania un plan de paz con Rusia, elaborado durante el último mes y respaldado por el presidente Donald Trump. La propuesta, según la portavoz Karoline Leavitt, busca “lograr una paz duradera” mediante un acuerdo aceptable para ambas partes.

Leavitt explicó en rueda de prensa que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvieron conversaciones con delegaciones de Rusia y Ucrania para “comprender a qué se comprometerían” con el objetivo de “lograr una paz duradera”.

“Estamos manteniendo conversaciones constructivas con ambas partes con respecto a poner fin a esta guerra”, afirmó Leavitt. La portavoz agregó que el plan “es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania y debería ser aceptable para ambos lados”.

La Casa Blanca subrayó que la Administración de Trump está “trabajando arduamente para que se concrete”. Leavitt recordó “el éxito histórico que el presidente y su equipo lograron en Oriente Próximo” y señaló que se cree posible replicar logros diplomáticos en el conflicto ruso-ucraniano.

El secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, calificó de “muy optimista” el encuentro que mantuvo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien confirmó que recibió oficialmente el plan estadounidense. Según la Presidencia ucraniana, se acordó “trabajar sobre los puntos del plan de forma que permita un fin digno a la guerra”.

Ucrania ha estado esforzándose por la paz desde los primeros segundos de la invasión ucraniana y apoyamos cualquier propuesta significativa que pueda acercar una paz real”, destacó el comunicado de la presidencia de Kiev.

Leavitt explicó en rueda de prensa que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvieron conversaciones con delegaciones de Rusia y Ucrania para "comprender a qué se comprometerían" con el objetivo de "lograr una paz duradera"

El borrador del plan contempla aspectos especialmente sensibles, como la cesión de gran parte del Donbás a Rusia, región ocupada por tropas rusas, y una reducción sustancial de las capacidades y el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas. También se incluiría la renuncia de Kiev a las armas de largo alcance.

Se trata de la primera confirmación oficial de la Casa Blanca sobre la existencia de la propuesta. Leavitt señaló que el plan “está en proceso de negociación y aún se encuentra en revisión”, pero que cuenta con el apoyo del presidente Trump.

Un alto funcionario estadounidense, que habló con AFP bajo condición de anonimato, indicó que Ucrania recibió la propuesta para poner fin a más de tres años de conflicto. El plan, según fuentes ucranianas, incluye “el reconocimiento de las conquistas rusas en Ucrania”, que abarcan aproximadamente el 20% del territorio.

La presidencia ucraniana indicó que Zelensky discutirá en los próximos días con Trump “las opciones diplomáticas disponibles y los puntos clave necesarios para la paz”. La Casa Blanca subrayó que se mantiene un diálogo paralelo con Rusia y Ucrania para definir compromisos concretos que permitan materializar el acuerdo.

"Ucrania ha estado esforzándose por la paz desde los primeros segundos de la invasión ucraniana y apoyamos cualquier propuesta significativa que pueda acercar una paz real", destacó el comunicado de la presidencia de Kiev

El anuncio marca un avance en los esfuerzos estadounidenses por mediar en el conflicto iniciado en febrero de 2022, aunque algunos puntos de la propuesta, como la cesión de territorios y la reducción militar, generan especial sensibilidad en la región y entre analistas internacionales.

(Con información de AFP)

