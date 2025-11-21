Mundo

Benjamin Netanyahu se reunió con el gabinete de seguridad de Israel tras la escalada de ataques de colonos en Cisjordania

En el encuentro participaron altos mandos militares, el Shin Bet y la policía, y se discutieron posibles respuestas gubernamentales

Guardar
Más de 260 incidentes violentos
Más de 260 incidentes violentos contra palestinos fueron documentados solo este mes (AP Foto/Majdi Mohammed, archivo)

Benjamin Netanyahu reunió a su gabinete de seguridad en Israel frente al aumento de violencia ejercida por colonos contra la población palestina en Cisjordania. La sesión, realizada a puertas cerradas, contó con la presencia de altos mandos del ejército, representantes del Shin Bet, servicio de seguridad interna, y líderes policiales.

El objetivo central de la reunión fue evaluar la reciente escalada de episodios violentos y definir respuestas gubernamentales para contener la situación.

Según mencionó la agencia AP, un funcionario israelí que solicitó anonimato, entre las propuestas abordadas, se incluyó la obligación de que colonos responsables de ataques participen en programas educativos. Hasta el momento, la oficina de Netanyahu no emitió declaraciones públicas sobre las medidas que se analizan, aunque se anticipó la convocatoria de un segundo encuentro para monitorear los avances.

Benjamin Netanyahu reunió de urgencia
Benjamin Netanyahu reunió de urgencia al gabinete de seguridad por la violencia en Cisjordania (Reuters)

La última ola de violencia adquirió notoriedad con un ataque en la aldea de Huwara, donde testigos observaron a grupos de colonos israelíes lanzando piedras desde un paso elevado contra automovilistas palestinos.

El suceso provocó un incendio en un depósito de chatarra cercano. Jihad Ouda, alcalde de Huwara, relató a AP que las llamas y columnas de humo afectaron gravemente el entorno. Además, Mohammad Dalal, propietario del terreno dañado, afirmó que la intervención del ejército israelí evitó una destrucción mayor.

Las fuerzas militares y la policía investigaron en el lugar tras constatar los daños. El ejército israelí reportó que envió tropas a la zona después de recibir las denuncias, pero no se realizó ninguna detención esa noche. Por su parte, confirmaron que la investigación continúa bajo supervisión policial.

La ONU reportó casi 3.000
La ONU reportó casi 3.000 ataques de colonos durante los primeros diez meses de 2025 (Europa Press)

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó que el mes de octubre registró el mayor número de ataques de colonos israelíes documentados desde 2006, con más de 260 incidentes que provocaron heridos o daños materiales en Cisjordania.

En los primeros diez meses de 2025, la OCHA contabilizó aproximadamente 2.920 episodios atribuidos a colonos. Además, organismos internacionales vinculan este repunte a la temporada de cosecha de aceitunas, en la que agricultores palestinos suelen ser blanco de agresiones.

El Ministerio de Salud palestino
El Ministerio de Salud palestino informó la muerte de dos adolescentes tras enfrentamientos con fuerzas israelíes (Europa Press)

Ante estos hechos, la oficina de Netanyahu comunicó la convocatoria urgente del gabinete. El primer ministro asumió el liderazgo de la gestión de la crisis, solicitando la actuación de las fuerzas de seguridad “con todo el peso de la ley” y expresando respaldo a las Fuerzas de Defensa de Israel para restablecer el orden en los territorios ocupados.

El primer ministro israelí respaldó
El primer ministro israelí respaldó a las fuerzas de seguridad para frenar incidentes en territorios ocupados (Europa Press)

En paralelo, el Ministerio de Salud palestino informó sobre la muerte de dos adolescentes palestinos por heridas de bala resultado de enfrentamientos con fuerzas israelíes. Las circunstancias precisas de los tiroteos no se esclarecieron. Ni la policía ni el ejército israelí emitieron declaraciones sobre estos episodios.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

IsraelBenjamin NetanyahuCisjordaniamedio oriente

Últimas Noticias

Roban decenas de monedas de oro de incalculable valor arqueológico del Museo Romano de Lausana

Las autoridades de Lausana buscan a dos prófugos, acusados de perpetrar el asalto durante el horario de cierre. El hecho vuelve a exponer la vulnerabilidad de las instituciones culturales en Europa y pone en alerta a las autoridades

Roban decenas de monedas de

Un terremoto en el centro de Bangladesh dejó al menos nueve muertos y más de 300 heridos

El sismo de magnitud 5,5, con epicentro en Ghorashal, estremeció la región cercana a Daca provocando escenas de pánico, pérdidas humanas y daños materiales, según informaron autoridades y fuentes locales

Un terremoto en el centro

China reorienta sus cruceros para evitar Japón en medio de las tensiones diplomáticas

Las disputas entre Beijing y Tokio llevan a varias navieras chinas a modificar sus rutas y retirar escalas en puertos japoneses, un cambio que impulsará el turismo en Corea del Sur

China reorienta sus cruceros para

Los documentos del Congreso de Estados Unidos sacan a la luz el rol secreto de Jeffrey Epstein en las elecciones de Israel

Más de 20.000 archivos desclasificados muestran que Jeffrey Epstein ayudó a reorganizar la izquierda israelí, asesorando a Ehud Barak y planeando desafíos directos contra Benjamin Netanyahu en 2019

Los documentos del Congreso de

Confirmaron la causa de muerte del influencer Ben Bader, un coach financiero de 25 años

Tras la publicación del informe oficial, familiares y usuarios se expresaron en redes sociales donde resaltaron el legado del joven

Confirmaron la causa de muerte
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Álvaro Uribe minimizó la Reforma

Álvaro Uribe minimizó la Reforma Laboral de Petro y el presidente defendió su gestión: “Qué pena que un socialista se lo diga”

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Confirman condena de 32 meses contra el periodista Juan Fernando Barona por agredir a su pareja: el coautor del crimen también fue sancionado

Petro rectificó acusación que hizo contra Paloma Valencia sobre los ‘falsos positivos’: “Mi crítica es a su responsabilidad política”

Detienen en Toluca a Isidro Pastor “N” exdirigente del PRI en el Edomex

INFOBAE AMÉRICA
Thibaut Courtois: "Para ser recordado

Thibaut Courtois: "Para ser recordado como uno de los mejores hace falta ganar trofeos"

Adolescentes que juegan videojuegos con elementos similares a las apuestas tienen más probabilidad de empezar a apostar

Crónica del Valencia Basket - Estrella Roja, 76-73

Resiliencia costera: cómo las costas de California lograron mantener sus playas durante casi 40 años

El presidente de Líbano, dispuesto a negociar "cualquier acuerdo" que ponga fin a los ataques israelíes

ENTRETENIMIENTO

¿El secreto mejor guardado de

¿El secreto mejor guardado de Star Wars?: la historia oculta del emblemático peinado de la princesa Leia

El emotivo momento en que Chadwick Boseman recibió su estrella póstuma en el Paseo de la fama de Hollywood

De la Tierra a la Luna: el ambicioso sueño de Dave Mustaine para la despedida de Megadeth

Jueza de Miss Universo 2025 expresa su decepción por el proceso: “Antes había un auditor con los resultados”

Benedict Cumberbatch habla de un posible regreso como Sherlock Holmes: “Nunca digas nunca”