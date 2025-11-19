Un desaparecido y 175 personas evacuadas tras el incendio de 170 casas en el sur de Japón

Un desaparecido y unas 175 personas evacuadas tras un incendio en un barrio del sur de Japón

Una persona murió en un gran incendio que dañó 170 edificios en una zona residencial de la ciudad japonesa de Oita, según informó el gobierno local el miércoles.

Los bomberos seguían luchando por extinguir el incendio en la ciudad sureña mientras se propagaba a una montaña boscosa cercana.

Las imágenes mostraron a los bomberos rociando con mangueras las feroces llamas que arrasaban las casas la noche del martes, mientras la gente era trasladada a un centro de evacuación improvisado.

Las llamas consumieron las viviendas.

“Las llamas se elevaron, tiñendo el cielo de rojo. El viento era fuerte. Nunca pensé que se extendería tanto”, dijo un hombre de la ciudad en la isla sureña de Kyushu a la emisora ​​pública NHK.

“Estaba temblando de miedo. Nunca había visto una columna de fuego como esa”, dijo otro hombre.

Al menos 170 edificios resultaron dañados en el incendio que se desató a última hora del martes, y 188 personas fueron evacuadas de sus hogares, según informó el gobierno regional en un comunicado.

Confirmó una muerte sin dar más detalles, mientras que NHK informó que agentes de policía que buscaban a un hombre de 76 años desaparecido encontraron un cuerpo en su casa.

Según Kyodo News, el alcalde Shinya Adachi, que visitó el lugar, dijo que “la situación podría estar bajo control para el miércoles si se logra extinguir el foco del incendio”.

Pero “probablemente pasarán varios días más antes de que el incendio se extinga por completo”, dijo.

Los bomberos luchan contas las llamas.

Según informó NHK, el fuego se propagó rápidamente posiblemente debido a la escasez de lluvias, el aire seco y la alta densidad de casas de madera en la zona.

Las autoridades de la prefectura de Oita montaron una oficina especial para centralizar la información y seguir de cerca la evolución de la situación. En paralelo, la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del Ministerio del Interior y Comunicaciones despachó personal a la zona para colaborar con las tareas de emergencia.

Por otra parte, y tras el pedido formal del gobernador para recibir asistencia ante el desastre, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Autodefensa desplegaron helicópteros para relevar el área desde el aire y participar en las operaciones de combate del fuego, según confirmaron fuentes oficiales.

(con información de AFP)