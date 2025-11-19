Mundo

Italia respaldará la candidatura del argentino Rafael Grossi a la secretaría general de las Naciones Unidas

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica expresó su intención de competir por el máximo cargo de la ONU el pasado mes de agosto

Guardar
Italia respaldará la candidatura del
Italia respaldará la candidatura del argentino Rafael Grossi a la secretaría general de las Naciones Unidas (REUTERS/Elisabeth Mandl)

El Gobierno de Italia anunció su respaldo a la candidatura de Rafael Grossi para la secretaría general de las Naciones Unidas (ONU) al concluir el mandato de António Guterres el 31 de diciembre de 2026, según publicó este miércoles el diario Libero. La confirmación fue realizada el martes por el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, durante la primera conferencia sobre italofonía en Villa Madama, en presencia del propio Grossi, quien expresó abiertamente su interés por liderar el organismo multilateral.

Grossi, diplomático argentino nacido en Buenos Aires en 1961 y actualmente director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde diciembre de 2019, ha desarrollado una carrera relevante en el ámbito de la no proliferación nuclear y la diplomacia internacional. Se convirtió en el primer latinoamericano en dirigir la agencia, con sede en Viena, desempeñando un papel central en situaciones de alto riesgo como la guerra en Ucrania y la supervisión de plantas nucleares bajo ocupación militar.

Las tensiones con Irán han marcado parte de su gestión. En 2022, Grossi sostuvo un enfrentamiento con las autoridades iraníes tras expresar públicamente su preocupación por rastros de uranio encontrados en sitios nucleares del país, lo que ocasionó represalias verbales y amenazas hacia su persona. Según The Wall Street Journal, desde la primavera de 2025 Austria ha reforzado su seguridad proporcionando protección armada, después de recibir alertas de amenazas creíbles procedentes de fuentes iraníes, y la policía local ha asignado al grupo especial EKO Cobra para su resguardo.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajan (REUTERS/ARCHIVO)

La candidatura de Grossi integra una lista en la que figuran también Michelle Bachelet, ex presidenta socialista de Chile; David Cespedes, ex vicepresidente de Bolivia y cercano a Evo Morales; Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta de Costa Rica y colaboradora de Kofi Annan; y el diplomático de Mauricio, Bruno Donat, quien ha ocupado diversos cargos en la ONU. Según una práctica no escrita, la secretaría general de la ONU suele rotar por regiones del mundo y correspondería, en el próximo periodo, a América Latina –excluyendo a Estados Unidos.

Grossi confirmó el pasado mes de agosto su intención de competir por el puesto, según declaraciones recogidas por EFE durante un encuentro con medios de comunicación en Washington. El diplomático explicó que “la rueda ha comenzado a girar” y declaró haber conversado sobre el tema con autoridades estadounidenses. Por su parte, Antonio Tajani remarcó que Grossi “desempeña un papel fundamental en la construcción de la paz, ocupándose del ámbito nuclear”.

“Estamos orgullosos de que lidere la Agencia y deseamos respaldarlo para que avance hacia la cabeza de las Naciones Unidas”, aseguró el funcionario italiano, según recogió Libero.

La gestión de Grossi en
La gestión de Grossi en el OIEA ha sido clave durante la guerra en Ucrania y la supervisión de plantas nucleares bajo ocupación militar

A diferencia de António Guterres —quien tuvo una carrera política previa como secretario del Partido Socialista Portugués y primer ministro—, Grossi ha desarrollado una trayectoria netamente diplomática, sin ocupar cargos políticos en su país. Antes de dirigir el OIEA, fue embajador de Argentina en Austria y Bélgica, así como presidente de varias conferencias internacionales sobre seguridad nuclear. La combinación de experiencia técnica y negociadora ha sido puesta a prueba especialmente en la crisis de la central nuclear de Zaporizhzhia, en Ucrania, donde Grossi ha exigido reiteradamente el establecimiento de una zona de protección.

Temas Relacionados

Rafael Grossi Naciones Unidas Italia Antonio Tajani Austria Buenos Aires Candidatura Diplomacia internacional OIEA António GuterresÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Un experto advierte sobre las caídas masivas en Internet: “Hay riesgo de apocalipsis tecnológico”

Gabriel Zurdo, líder en ciberseguridad, alerta sobre un “patrón raro” de fallos que en menos de un mes afectaron a Amazona, Cloudflare y Microsoft. La combinación de factores que revela una vulnerabilidad crítica sin “plan B”

Un experto advierte sobre las

Quiénes asistieron a la cena de Trump para el príncipe heredero de Arabia Saudita

Los invitados al evento del presidente de Estados Unidos van desde deportistas famosos hasta empresarios megamillonarios

Quiénes asistieron a la cena

Rumania desplegó cazas tras una incursión de drones rusos en su espacio aéreo durante un ataque en Ucrania

Bucarest envió a sus aviones militares y emitió advertencias a la población de buscar refugio. El bombardeo sobre territorio ucraniano dejó al menos nueve muertos

Rumania desplegó cazas tras una

La tumba del santo libanés más famoso se prepara para recibir a un papa por primera vez

El Monasterio de San Marón, considerado un importante destino de peregrinación, se alista para recibir al pontífice, quien encabezará una ceremonia especial ante miles de asistentes

La tumba del santo libanés

Zelensky repudió el ataque combinado de Rusia contra Ucrania y aseguró que sanciones efectivas ”pueden cambiar esta situación"

El mandatario ucraniano detalló el masivo ataque de las tropas rusas sobre el oeste de Ucrania, en el cual se utilizaron 47 misiles crucero y otro balísitco sumados a los más de 450 drones

Zelensky repudió el ataque combinado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una por una, todas las

Una por una, todas las líneas de colectivos del AMBA que ya permiten pagar con tarjeta o con código QR

Caen tres implicados del asesinato de adolescente en Ancón: uno de ellos es su expareja

El Festival MASS trae a Buenos Aires y Montevideo lo mejor del cine español con invitados de lujo

Sedapal: corte de agua en Lima programado para hoy miércoles 19 afectará cinco distritos

El PP recorta distancias con el PSOE en el CIS de la ruptura de Junts con el Gobierno y la dimisión de Mazón

INFOBAE AMÉRICA
Un centenar de niños y

Un centenar de niños y adolescentes baleados llegaron a hospitales públicos de Uruguay en casi dos años

El Banco Central de Uruguay recorta en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el 8%

Países Bajos suspende la intervención de Nexperia y alivia las tensiones comerciales con China

Bruselas propone que los Ejércitos puedan moverse entre países de la UE libres de trámites en caso de conflicto

La Policía conmemora 50 años del TEDAX en un acto presidido por el Rey: "Nada doblegará nuestra vocación de servicio"

ENTRETENIMIENTO

El cuco de cristal: una

El cuco de cristal: una médica marcada por la tragedia, un pueblo con secretos y el thriller que sacude Netflix

Jennifer Lawrence: “Mucho más duro que el embarazo fue tener que pintarme de azul cada día para rodar las películas de X-Men”

Daniel Radcliffe envió una emotiva carta para aconsejar al nuevo Harry Potter de la serie de HBO

Billy Bob Thornton reveló la verdadera razón por la qué se divorció de Angelina Jolie

Se confirmó la llegada de “Pantera Negra 3″ a la pantalla grande: qué se sabe sobre el regreso de Wakanda