Ascendieron a 25 los muertos y a más de 70 los heridos por el ataque masivo de Rusia a la ciudad ucraniana de Ternópil

Ascendieron a 25 los muertos y a más de 70 los heridos por el ataque masivo de Rusia a la ciudad de Ternópil

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania elevó a 25 la cifra de personas fallecidas, entre ellas tres menores, tras un ataque ruso en la ciudad de Ternópil, en el oeste del país, que dejó además a más de 70 heridos, según informaron las autoridades este miércoles. El balance inicial de víctimas, que fue de 10 muertos, aumentó drásticamente a medida que los equipos de emergencia avanzaron en las tareas de rescate entre los escombros de dos bloques de apartamentos alcanzados durante el bombardeo nocturno.

La ofensiva sobre Ternópil se produjo en el marco de un ataque masivo lanzado por Rusia contra Ucrania durante la noche, en el que, de acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, se dispararon 476 drones de ataque y señuelo, junto con 48 misiles de distintos tipos que impactaron en varias regiones. La mayor parte de los misiles y drones fueron interceptados por las defensas antiaéreas, que contaron con el apoyo de aviones F-16 y Mirage-2000 de fabricación occidental, aunque seis misiles lograron atravesar la defensa y provocar graves daños en áreas residenciales e infraestructuras urbanas.

La ofensiva nocturna de Rusia sobre Ucrania incluyó el lanzamiento de 476 drones y 48 misiles, impactando varias regiones del país (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/REUTERS)

Según el ministro del Interior, Ihor Klymenko, los impactos en Ternópil, situada a unos 200 kilómetros de la frontera con Polonia, afectaron principalmente a dos complejos de viviendas de nueve plantas, donde se encontraban la mayoría de las víctimas mortales y heridos. Además, el bombardeo dañó gravemente infraestructuras civiles, industriales y energéticas, dejando sin hogar a decenas de personas en una ciudad considerada hasta ahora como una de las más seguras del oeste de Ucrania.

El alcalde de la ciudad, Serhi Nadal, decretó tres días de duelo por la tragedia y pidió solidaridad con las familias afectadas. Equipos de rescate y servicios médicos trabajan sin descanso mientras se mantiene la posibilidad de que la cifra de víctimas aumente conforme avancen las labores de remoción de escombros.

Dos bloques de apartamentos de nueve plantas en Ternópil sufrieron graves daños, concentrando la mayoría de víctimas mortales y heridos (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/REUTERS)

En paralelo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se encontraba este miércoles en Estambul para una visita oficial centrada en fortalecer la presión internacional sobre Rusia, denunció el ataque contra pueblos y ciudades ucranianas como un ejemplo de que “la presión internacional no es suficiente” para detener la agresión. Zelensky solicitó el envío urgente de más misiles antiaéreos, sistemas de defensa adicionales y el refuerzo de la aviación de combate, junto con un aumento en la producción de drones y la aplicación de sanciones económicas más duras contra Moscú. Subrayó que la ofensiva no solo afectó a Ternópil, sino también a localidades como Kharkiv, Leópolis, Ivano-Frankivsk y el sector energético en varias regiones del país.

El bombardeo ruso destruyó infraestructuras civiles, industriales y energéticas, dejando a decenas de personas sin hogar en Ternópil (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/REUTERS)

El Ministerio de Defensa de Rusia justificó la oleada de ataques como una represalia por los bombardeos ucranianos del día anterior sobre la ciudad de Vorónezh. Moscú aseguró que Ucrania lanzó cuatro misiles balísticos ATACMS, de fabricación estadounidense, que fueron interceptados por sus sistemas de defensa aérea. Sin embargo, indicaron que los restos de uno de los misiles dañaron una vivienda, un orfanato y un centro de atención geriátrica, sin causar víctimas.

La ciudad ucraniana, considerada una de las más seguras, enfrenta una crisis humanitaria tras el impacto de misiles y drones, con infraestructuras destruidas y decenas de familias desplazadas por la violencia (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/REUTERS)

La escalada de los ataques desencadenó reacciones inmediatas en la comunidad internacional. Los ministros de Exteriores de Países Bajos, Noruega, República Checa, Estonia y Letonia trasladaron sus condolencias al gobierno ucraniano y condenaron enérgicamente el ataque ruso. Por su parte, los países vecinos Rumanía y Polonia desplegaron aviones militares como medida preventiva después de detectar la presencia de drones y misiles en sus espacios aéreos, y varios aeropuertos polacos permanecieron cerrados temporalmente para dar prioridad a las operaciones de defensa.

Los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda en Ternópil, mientras las autoridades ucranianas reiteran el riesgo de que el número de muertos y heridos aumente en las próximas horas debido a la magnitud de los daños y la complejidad de la operación entre los escombros.