“Safaris humanos” en Sarajevo: quiénes y cómo revelaron la macabra trama de los francotiradores que pagaban por asesinar

Los sobrevivientes del asedio de Sarajevo esperan que se haga justicia mientras Italia investiga el "turismo de francotiradores"

La apertura de una investigación en Italia sobre acusaciones de que extranjeros pagaron para disparar contra civiles durante el asedio de Sarajevo hace tres décadas ha revivido entre los sobrevivientes la esperanza de que los responsables rindan cuentas, incluso cuando reabre viejas heridas de un conflicto marcado por la brutalidad de los francotiradores.

La fiscalía de Milán inició la investigación después de que el periodista y novelista local Ezio Gavazzeni presentara una denuncia basada en acusaciones de que italianos y otros extranjeros pagaron a miembros de las fuerzas serbobosnias para visitar la zona y disparar contra civiles en lo que algunos han denominado “turismo de francotiradores”. Gavazzeni afirmó que se inspiró para investigar el caso tras ver el documental de 2022 “Sarajevo Safari”, del director esloveno Miran Zupanic.

Documental Sarajevo Safari - Trailer

El asedio de Sarajevo, que duró 46 meses entre 1992 y 1995, fue el más largo en una capital europea desde la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 11.000 civiles murieron por bombardeos y disparos de francotiradores desde las posiciones del ejército serbobosnio en las colinas que rodeaban la ciudad. Esta investigación italiana se centra en una faceta particularmente siniestra de ese sufrimiento.

Los francotiradores disparan contra civiles durante el asedio de Sarajevo entre 1992 y 1996

“En 1993, me enteré del caso del ‘Safari de Sarajevo’ al recibir una declaración para su análisis de un soldado serbio capturado, un voluntario de Serbia”, relató Edin Subasic, un oficial retirado del servicio de inteligencia del ejército bosnio que apareció en el documental de Zupanic. “Este testificó sobre la presencia de extranjeros en el campo de batalla de Sarajevo que, a diferencia de muchos otros, no eran soldados, sino civiles de países occidentales, en este caso concreto, de Italia”.

Subasic, en declaraciones a Reuters, detalló que el fenómeno era novedoso. “Era la primera vez que descubríamos la existencia de un ‘safari’ de personas; concretamente, que estas personas que venían a disparar a los ciudadanos de Sarajevo pagaban por el servicio de disparar, a diferencia de otros mercenarios que recibían dietas diarias y beneficios adicionales por combatir”.

Vista de la ciudad de Sarajevo a través de un boquete en un edificio dañado por la guerra que una vez marcó la línea del frente durante el conflicto de Bosnia (1992-95). (REUTERS/Amel Emric)

El oficial de inteligencia retirado afirmó que, tras recopilar esta información, su unidad se puso en contacto con los servicios de inteligencia italianos que entonces formaban parte de la fuerza de paz UNPROFOR en Sarajevo. “Proporcionamos la información y solicitamos una investigación sobre este caso”, dijo. “Poco después, a principios de 1994, recibimos una respuesta en la que se indicaba que se había identificado un lugar en Italia como el origen de las actividades, que habían sido detenidas gracias a la intervención de las autoridades italianas”.

Sin aportar pruebas concluyentes, el periodista Gavazzeni afirmó que extranjeros adinerados pagaban grandes sumas para participar en estos viajes. Según su denuncia, los italianos solían reunirse en la ciudad de Trieste antes de viajar a Belgrado, donde soldados serbobosnios los escoltaban hasta las colinas que dominan Sarajevo.

Un monumento con los nombres de las más de 10 mil víctimas del asedio de Sarajevo.

En Italia, la apertura de una investigación es una formalidad procedural cuando se presenta una denuncia de este tipo, y hasta el momento no se ha nombrado a ningún sospechoso. La fiscalía de Milán no ha hecho comentarios públicos sobre el caso.

Sin embargo, la noticia ha tenido un impacto significativo en Sarajevo. Aunque los principales arquitectos del asedio, el líder político serbobosnio Radovan Karadzic y su comandante militar Ratko Mladic, fueron condenados a cadena perpetua por crímenes de guerra y contra la humanidad, muchos residentes sienten que la justicia no ha sido completa.

El ex líder serbobosnio Radovan Karadžić comparece ante el Mecanismo Internacional de Tribunales Penales en La Haya durante la apelación de su condena de 40 años por crímenes de guerra. (Peter Dejong/REUTERS)

Benjamina Karic, quien en 2022, como alcaldesa de Sarajevo, presentó una denuncia judicial en el caso de los francotiradores extranjeros, dio la bienvenida a la investigación italiana. Karic, ahora alcaldesa del municipio de Novo Sarajevo, reveló que el periodista Gavazzeni la contactó en agosto de 2023. “Me pidió que presentara mi denuncia penal y otros materiales ante la Fiscalía de Milán a través de la Embajada de Italia, que amablemente ofreció su ayuda, y así lo hice”, explicó a Reuters.

“Siento un sentimiento especial hacia este asunto y deseo sinceramente creer que la investigación iniciada y la apertura del caso en Milán contribuirán de alguna manera a los procedimientos en curso en la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina”, añadió Karic. “Tengo fe en la justicia y en las instituciones, y espero que, después de 30 años, finalmente podamos hacer rendir cuentas a los responsables”.

No obstante, en una declaración a Reuters, la fiscalía bosnia afirmó que no había sido contactada por sus homólogos de Milán, lo que subraya los posibles desafíos de coordinación en una investigación transnacional de hechos tan antiguos.

El director Zupanic, cuyo documental reavivó el interés por el caso, conecta las acusaciones con testimonios anteriores. “Hubo un testimonio de un ex marine, John Jordan, que en 2007 testificó en La Haya sobre estas personas”, dijo Zupanic. “Fue bombero voluntario durante la guerra en Sarajevo y ayudó a personas de ambos bandos. A partir de su descripción, podemos deducir que estas personas a las que él llamaba ‘tiradores turistas’ son el mismo fenómeno”.

Zupanic también sugirió que el “turismo de francotiradores” podría no haber sido un hecho aislado. “Este fenómeno no solo ocurría en Sarajevo durante el asedio, sino que tenía una historia más antigua y creo que ocurrió en otras zonas de guerra”, afirmó.

(Con información de Reuters)