Jacob, el león de tres patas que sobrevivió solo y desarrolló su propia técnica de caza tras quedar gravemente herido

Imágenes térmicas con drones revelan la transformación de Jacob en un cazador eficiente pese a sus discapacidades (Instagram: @alexbraczkowski)

La vida salvaje africana está llena de historias de supervivencia, pero pocas resultan tan extraordinarias como la de Jacob. En un continente donde las heridas suelen determinar el destino de los animales, este león ha logrado romper todos los pronósticos.

Tras perder una pata en una trampa y quedar tuerto por el ataque de un búfalo, Jacob sorprendió tanto a científicos como a conservacionistas.

Marcado por la adversidad

Jacob vive en el Parque Nacional Queen Elizabeth, en Uganda. Su historia de dolor comenzó en 2020, cuando una trampa furtiva le costó la pata trasera izquierda. La adversidad no se detuvo ahí: tiempo después, un enfrentamiento con un búfalo le arrebató un ojo. Estas lesiones suelen condenar a un león a depender del grupo o limitarse a buscar carroña. Sin embargo, su destino fue diferente.

Sin el refugio de una manada numerosa y acompañado solo por su hermano Tibu, Jacob se enfrentó al desafío de sobrevivir en la sabana con graves discapacidades. Contra todo pronóstico, no solo resistió, sino que se reinventó, abriendo un camino inesperado para los grandes felinos heridos en libertad.

Jacob, el león de tres patas, desafía las probabilidades de supervivencia en el Parque Nacional Queen Elizabeth de Uganda (Instagram: @alexbraczkowski)

El cruce insólito y la transformación en cazador

El primer síntoma de que Jacob no era un león común llegó con una travesía excepcional. Fue registrado nadando, junto a su hermano, 1,5 kilómetros del canal Kazinga, uno de los cruces más largos que se conocen en la especie y en aguas habitadas por cocodrilos. Esta proeza física fue solo el inicio.

Lo que realmente desconcertó a los científicos fue su nueva táctica para conseguir alimento. Incapaz de perseguir a sus presas como otros leones, Jacob adoptó un método más propio de los leopardos: acecha a corta distancia, embosca en matorrales y en ocasiones hasta desentierra a las presas ocultas. Imágenes térmicas obtenidas con drones permitieron entender la magnitud de esta transformación.

Una dieta fuera de lo común

Este cambio de estrategia obligó a Jacob a modificar sus hábitos alimenticios. Según Alexander Braczkowski, líder del proyecto Kyambura Lion Monitoring, este león se ha convertido en un hábil cazador de cerdos de monte que pueden llegar a pesar 200 kilogramos, una elección inusual para los leones de la zona.

Jacob elige cerdos de monte de hasta 200 kilos como presa principal, una dieta inusual para los leones de Uganda (Instagram: @alexbraczkowski)

Las condiciones físicas adversas implican un mayor riesgo personal. El león debe acercarse mucho a sus presas y enfrentarlas sin el respaldo de una manada. A pesar de todo, ha conseguido sobrevivir y mantener su papel de depredador en el entorno natural, demostrando que la adaptabilidad no es solo posible sino, a veces, necesaria para la vida salvaje.

El asombro de la ciencia y el valor de lo inesperado

Jacob se ha convertido en un fenómeno para los expertos en felinos. Andrew Loveridge, de Panthera, explicó a New Scientist que la mutilación por trampas es una trágica realidad para los leones africanos; sin embargo, es inusual que un ejemplar logre reinventarse como cazador solitario.

Asimismo, Craig Packer, de la Universidad de Minnesota, señaló que la adaptación es una virtud frecuente en la naturaleza, pero raramente los cambios llegan al extremo de lo logrado por Jacob.

En Uganda, los leones suelen especializarse en presas grandes y veloces, algo fuera del alcance de Jacob. Su historia plantea interrogantes sobre la flexibilidad conductual de estos animales y hasta dónde puede llegar la innovación individual para garantizar la supervivencia.

El león de tres patas cruza repetidamente el canal Kazinga y recorre casi dos kilómetros diarios en busca de alimento (Instagram: @alexbraczkowski)

Movilidad, herencia y un nuevo horizonte para la especie

Pese a sus limitaciones físicas, Jacob mantiene una movilidad extraordinaria para su condición. Según los registros de Braczkowski, en los últimos dos años cruzó una decena de veces el canal Kazinga y recorre a diario casi dos kilómetros, una cifra excepcional para su situación. Este esfuerzo constante refleja la urgencia por hallar alimento y la inquietud propia de quien busca su lugar en la sabana.

Más allá del caso individual, la historia de Jacob aporta nuevas pistas para la conservación. Si su comportamiento resulta imitado por otros leones, podría representar una vía de esperanza en territorios presionados por la pérdida de hábitat y la presencia humana.

La vida de Jacob no solo desafía las leyes conocidas de la naturaleza: inspira a quienes dedican sus vidas a estudiar y proteger al león africano.

De acuerdo con George Schaller, mencionado por New Scientist, la especie sigue mostrando una capacidad asombrosa para reinventarse, incluso en las condiciones más adversas. La travesía de Jacob recuerda que la naturaleza nunca deja de sorprender y siempre encuentra formas de superar el dolor, la pérdida y el desafío.