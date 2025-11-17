El príncipe heredero de Arabia Saudita inicia una visita clave a Estados Unidos tras siete años de aislamiento diplomático

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, durante una ceremonia de bienvenida en Riad, Arabia Saudita, el 13 de mayo de 2025. (Bandar Algaloud/Cortesía de la Corte Real Saudí/Imagen distribuida vía REUTERS)

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, ha iniciado este lunes su primer viaje oficial a Estados Unidos desde el asesinato en 2018 del periodista Yamal Jashogi en el consulado saudí de Estambul, un hecho que lo situó en el centro de la atención internacional. Según un comunicado de la Casa Real saudí, Bin Salmán aceptó la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguiendo las directivas del rey Salmán bin Abdulaziz, difundió el Ministerio de Exteriores en su perfil de X.

El príncipe heredero tiene previsto reunirse con el mandatario estadounidense este martes en la Casa Blanca “para discutir las relaciones bilaterales y las formas de mejorarlas en diversos ámbitos, y para tratar asuntos de interés común”. La delegación saudí incluye a los titulares de las carteras de Relaciones Exteriores, Energía y Finanzas, el gobernador del Fondo de Inversión Pública (PIF), además de diversos empresarios, según detallaron fuentes a dpa.

Por su parte, Trump declaró recientemente a periodistas que la reunión es más que un encuentro formal y aseguró: “Estamos honrando a Arabia Saudita”. Además, señaló que está considerando la solicitud saudí para adquirir aviones de combate F-35 y añadió que la normalización de las relaciones Riad-Tel Aviv “formará parte” de las conversaciones.

La última visita de Bin Salmán a la capital estadounidense se produjo en 2018, meses antes del asesinato de Khashoggi, residente en Estados Unidos y crítico con el gobierno, cuya muerte originó una oleada global de protestas y situó al heredero saudí bajo un intenso escrutinio internacional. Un informe de la agencia de inteligencia estadounidense concluyó que era probable que el príncipe hubiera ordenado el asesinato, aunque siempre ha negado cualquier implicación.

El presidente estadounidense Donald Trump junto al príncipe saudí Mohammed bin Salman durante un acto en Riad, Arabia Saudí, el 13 de mayo de 2025. (Foto AP/Alex Brandon)

Para Riad, ser recibido nuevamente en la Casa Blanca representa su reingreso en la comunidad internacional después de siete años de aislamiento relativo. Por su parte, Washington busca que Arabia Saudita establezca relaciones diplomáticas con Israel como parte del impulso a los Acuerdos de Abraham, un proceso que en 2020 llevó a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) a tomar la iniciativa para la normalización con Israel.

La monarquía saudí, que basa su economía en el petróleo, ha mantenido su disposición al acercamiento con Israel aunque ha condicionado cualquier avance a la existencia de una vía para la creación de un Estado palestino.

Arabia Saudita fue la primera parada oficial en el extranjero de Donald Trump tanto en su primer como en su segundo mandato. Durante el encuentro de mayo, Estados Unidos y el reino saudí cerraron compromisos de inversión por USD 600.000 millones en territorio norteamericano, anunciados en el primer día de la gira de Trump por Oriente Medio.

La Casa Blanca celebró el acuerdo entre ambos líderes, al que calificó como “histórico y transformador” y como “el inicio de una era dorada de asociación entre Estados Unidos y Arabia Saudita”. Según detalló, los compromisos alcanzan sectores clave como seguridad energética, industria de defensa, liderazgo tecnológico y acceso a infraestructura global y minerales críticos.

(Con información de Europa Press)