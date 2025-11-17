Mundo

Cancelaron la subasta de objetos de supervivientes del Holocausto que causó indignación

El Gobierno polaco aseguró que tras la acumulación de protestas, la casa de subastas Felzmann canceló el evento

Guardar
Un visitante observa fotografías de
Un visitante observa fotografías de víctimas del Holocausto en el Museo de Historia del Holocausto de Yad Vashem en Jerusalén, el 18 de abril de 2012. A partir del miércoles por la noche, Israel conmemora el día anual de la memoria en honor a los seis millones de judíos asesinados por los nazis durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. REUTERS/Nir Elias/Foto de archivo

La polémica subasta prevista para este lunes de varios objetos personales de supervivientes del Holocausto, entre ellos una estrella de David con “señales de uso”, por parte de una casa de subastas alemana, fue suspendida después de que se acumulasen protestas, entre otras del Gobierno polaco.

La casa de subastas Felzmann de la ciudad de Düsseldorf, en el oeste del país, retiró el lote de 623 objetos, que se anunciaba bajo el nombre “El sistema del terror, parte II, 1933-1945”, de su web sin pronunciarse al respecto.

La víspera, el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, hizo público en X que se había quejado a su homólogo alemán, Johann Wadephul, y que ambos estaban de acuerdo en que era preciso evitar “un escándalo de tal magnitud”.

“La memoria de las víctimas del Holocausto no es una mercancía y no puede ser objeto de comercio. La diplomacia polaca solicita la devolución de los objetos al Museo de Auschwitz”, escribió con respecto a los efectos personales de supervivientes del campo de exterminio nazi, procedentes de una colección privada.

El presidente de Polonia, Karol
El presidente de Polonia, Karol Nawrocki. REUTERS/Radovan Stoklasa

Por su parte, un portavoz del presidente polaco, Karol Nawrocki, manifestó en X que el jefe de Estado espera que el Gobierno de Polonia adquiera todos los objetos de víctimas de los crímenes nazis en suelo polaco y sume su precio a la factura general de las reparaciones de guerra que sigue demandando Varsovia a Berlín.

Con anterioridad habían protestado también el Comité Internacional de Auschwitz, que instó a la casa de subastas a “preservar la decencia humana” y a cancelar la venta, y el Instituto Fritz Bauer sobre la Historia y el Efecto del Holocausto, con sede en Fráncfort.

“¿La carta de un prisionero polaco de Auschwitz de 1940 por 180 euros? ¿Una ficha de la Gestapo con informaciones sobre la ejecución de un habitante judío del gueto de Mackheim en Prusia Oriental en julio de 1942 por 350 euros? ¿O mejor la información sobre la muerte en 1944 de una paciente en el marco de la así llamada eutanasia en la institución sanitaria Hadamar también por 350 euros?“, se preguntaba este último en un comunicado.

El lote contenía varios cientos de cartas de presos en campos nazis con sus familiares, las notas personales del comandante de Auschwitz Arthur Liebehenschel en preparación para su proceso en 1947, fichas de la Gestapo, carteles de propaganda antisemita o una estrella de David “con señales de uso”, entre otros.

El Comité Internacional de Auschwitz,
El Comité Internacional de Auschwitz, que instó a la casa de subastas a “preservar la decencia humana” y a cancelar la venta. REUTERS/Nir Elias

Originalmente, la casa de subastas había justificado la acción en declaraciones al diario alemán FAZ señalando que con la recolección de efectos históricos los investigadores privados realizan “una contribución al esclarecimiento de los hechos históricos” y que su actividad no tenía como objetivo “comerciar con el sufrimiento, sino la preservación” de la memoria.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

HolocaustoobjetossubastaFelzmann

Últimas Noticias

Viajar en tren será tendencia: 13 rutas internacionales debutan en 2026

El año próximo marcará una transformación en la movilidad global, con la inauguración de al menos 13 rutas ferroviarias internacionales que conectarán grandes urbes y regiones emblemáticas en Europa, América y Asia

Viajar en tren será tendencia:

El Museo del Louvre cerró una galería tras detectar una fragilidad estructural en las vigas del edificio histórico

La emblemática sala de cerámica griega antigua, Campana, fue clausurada, mientras sesenta y cinco empleados deben abandonar oficinas por precaución, según un informe técnico reciente

El Museo del Louvre cerró

Tragedia en la ruta sagrada: al menos 45 peregrinos indios murieron en un accidente de autobús en Arabia Saudita

El siniestro cerca de Medina dejó un solo superviviente entre los 46 ocupantes del vehículo. El hecho se suma a una lista de tragedias similares en las rutas hacia ciudades simbólicas del reino

Tragedia en la ruta sagrada:

La COP30 entra en una fase crítica con negociaciones estancadas

La cumbre climática en Belém enfrenta bloqueos en temas clave como financiamiento, adaptación y eliminación de combustibles fósiles, mientras ministros buscan acuerdos urgentes ante la presión internacional y demandas de países vulnerables

La COP30 entra en una

La ONU “lamentó” la condena a muerte dictada en Bangladesh contra la ex primera ministra Sheij Hasina

La organización afirmó que la sentencia es “un momento importante para las víctimas” pero criticó el uso de la pena capital

La ONU “lamentó” la condena
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un enfrentamiento armado tras una

Un enfrentamiento armado tras una persecución policial en Villa Celina dejó un muerto y tres detenidos

Cuál es el precio de los centenarios de oro y onzas de plata en Banco Azteca y otras instituciones

Vicky Dávila contestó a mensaje de Gustavo Petro defendiendo a Verónica Alcocer: “No creo que alguien pueda sentir envidia”

Sopa de pescado, una receta tradicional y sabrosa a base de merluza, gambas y moluscos

Video muestra el brutal ataque a un joven que fue rociado con gasolina y quemado en una fiesta de Chiapas

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno elevará hasta el

El Gobierno elevará hasta el 2,9% su previsión del PIB para 2025 y la mantendrá en el 2,2% en 2026

Evacuada por motivos de seguridad la sede de la cadena francesa BFM TV

Previa del Rumanía - España

Herida crítica una niña sorda de doce años tras recibir un disparo de un policía en Alemania

Viajar en tren será tendencia: 13 rutas internacionales debutan en 2026

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Aniston y la admiración

Jennifer Aniston y la admiración por su novio Jim Curtis: “Es muy especial, muy normal y muy amable”

“Arriesgar es rendirse a lo desconocido”: Rosalía reflexionó sobre el riesgo como motor creativo en su nueva etapa

Leo Woodall habló sobre su malestar con la fama: “Que te traten como un objeto te afecta mentalmente”

Netflix revela primeras imágenes de Griselda Siciliani como Moria Casán

Keith Urban se sinceró sobre su soledad y angustia tras la separación de Nicole Kidman