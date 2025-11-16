Mundo

El Reino Unido cuadruplicó a 20 años el tiempo requerido para que los refugiados obtengan la residencia permanente

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunció “el conjunto de reformas más radical de la era moderna” en materia migratoria. El estatus de refugiado pasará a ser temporal y revisable cada dos años y medio, frente a los cinco años actuales

Guardar
Un grupo de migrantes avanza
Un grupo de migrantes avanza desde la playa hacia el agua para alcanzar una barca inflable con la que intentarán cruzar el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Las personas que soliciten el estatus de refugiado en el Reino Unido deberán pasar un mínimo de 20 años antes de poder pedir la residencia permanente en el país, bajo la nueva reforma de la política de asilo planteada por el Gobierno laborista de Keir Starmer.

Antes de anunciar este lunes ante el Parlamento británico “el conjunto de reformas más radical de la era moderna” en materia migratoria, la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood adelantó en una entrevista con Sky News que las medidas pretenden combatir la inmigración ilegal y cambiar la idea de que tener un estatus de refugiado implica la permanencia en el país.

La titular laborista explicó que el sistema actual de asilo en el Reino Unido es “especialmente generoso” en comparación a otros vecinos europeos, pues permite estar asentado en el país a los cinco años, por lo que el estatus de refugiado pasará a convertirse en temporal y revisable y el mínimo de residencia se cuadriplicará.

“Vamos a cambiar esto para que el estatus que consigas cuando se te concede la solicitud y eres aceptado como refugiado sea de dos años y medio, renovable cada dos años y medio, y con un camino mucho más largo a la residencia permanente en este país, de 20 años”, detalló Mahmood.

La ministra del Interior británica,
La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, sale de la sede de la BBC tras una entrevista televisiva previa a la publicación de la nueva declaración de política de asilo. (REUTERS/Toby Melville)

Las medidas que anunciará la titular de Interior este lunes también tratarán tema de la reagrupación familiar y a restringir la forma en la que la legislación y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) se utilizan para evitar las deportaciones de aquellos que no tienen derecho a estar en el país.

Según la ministra, esta ambiciosa reforma, inspirada en el modelo migratorio de Dinamarca, está diseñada para “reducir” el conjunto de factores que persuade a los migrantes y a las bandas de tráfico de personas a la hora de intentar llegar al Reino Unido de manera irregular y cruzando en botes pequeños por el Canal de la Mancha (más de 39.000 en lo que va de 2025).

“El mensaje que estoy mandando a la gente es: no te subas a un bote. No busques venir a este país de manera ilegal, el camino es mucho más difícil. Si eres alguien que llega con una vía segura y legal, el proceso al asentamiento será más fácil”, aseveró Mahmood.

Migrantes intentan abordar una barca
Migrantes intentan abordar una barca inflable en la costa norte de Francia para cruzar el Canal de la Mancha con rumbo a Reino Unido, desde la playa de Petit-Fort-Philippe, cerca de Calais. (REUTERS/Abdul Saboor)

Mahmood, hija de inmigrantes de origen pakistaní, puntualizó que el Reino Unido quiere seguir siendo refugio para aquellos que huyen de la guerra y del conflicto fuera, pero admitió que la inmigración ilegal está fracturando a la sociedad y con estas medidas buscan endurecer y devolver orden y control al sistema migratorio del país.

“La inmigración ilegal está creando división en nuestro país, veo que está polarizando a las comunidades, dividiendo a las personas y alejándolas unas de otras. No quiero quedarme al margen y ver cómo eso sucede. Lo que está pasando con nuestro sistema de inmigración ilegal es que no funciona”, agregó.

El sistema de asilo del Reino Unido ha suscitado la polémica en los últimos meses después de que un solicitante de asilo etíope fuese acusado de agredir sexualmente a una menor mientras estaba alojado en un hotel sufragado por el Gobierno británico.

Ante la controversia, el Gobierno laborista ha prometido que dejará de utilizar los hoteles para cuando termine la actual legislatura, en 2029.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Reino UnidoInmigraciónInmigración ilegalKeir StarmerShabana MahmoodUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Macron anunció la liberación del ciudadano francés que estaba secuestrado por la dictadura de Maduro en Venezuela

Camilo Castro, profesor de yoga de 41 años, fue detenido por agentes del régimen chavista el 26 de junio en el puesto fronterizo de Paraguachón, entre Venezuela y Colombia

Macron anunció la liberación del

León XIV exhortó a los gobernantes a escuchar “el grito de los más pobres” durante el Jubileo en el Vaticano

En el Jubileo de los Pobres, el papa estadounidense llamó a cultivar la “cultura de la atención” y pidió crear espacios de “fraternidad y dignidad para todos, sin excluir a nadie”. La justicia social es eje central de su papado

León XIV exhortó a los

Guerra silenciosa: cómo los regímenes autoritarios usan la ciberguerra para ganar ventaja sobre las democracias

China, Rusia, Irán y Corea del Norte libran batallas digitales que preceden a conflictos físicos. Gabriel Zurdo, ejecutivo líder en la industria de ciberseguridad, revela cómo la geopolítica se ha trasladado al ciberespacio y por qué las democracias están rezagadas

Guerra silenciosa: cómo los regímenes

Cómo es la prisión de Halden, la “más humana del mundo”: educación, habitaciones equipadas y convivencia con guardias

Con un enfoque que se centra en la dignidad y la reinserción, la cárcel noruega se posiciona como uno de los centros penitenciarios más pacíficos del planeta

Cómo es la prisión de

Ucrania selló un acuerdo con Grecia para reforzar la seguridad energética del país ante los constantes bombardeos rusos

El gobierno ucraniano cerró un pacto estratégico para garantizar el suministro de gas, buscando reforzar la infraestructura energética y evitar así cortes durante la temporada invernal tras los ataques del Kremlin

Ucrania selló un acuerdo con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le llueven críticas a Isabel

Le llueven críticas a Isabel Zuleta por su comentario frente al bombardeo en Guaviare donde murieron siete niños: “Para los que pedían ahí lo tienen”

Clima en Huancayo: esta será la temperatura hoy, domingo 16 de noviembre, según el Senamhi

¿Domingo frío o caluroso? Senamhi pronostica el clima para Lima hoy 16 de noviembre

Panamericana Sur cuenta con un nuevo puente peatonal de 40 metros de longitud, con rampas y paraderos

Cuánto dinero tienes que ahorrar para afrontar imprevistos: así se calcula tu fondo de emergencia

INFOBAE AMÉRICA
León XIV denunció que “el

León XIV denunció que “el cine está en peligro” y llamó a proteger su “valor social”

Nextil espera un aumento de competitividad por el acuerdo comercial entre EEUU y Guatemala

El Papa pide a los líderes mundiales que "sean justos" con los pobres y denuncia a los sistemas "que los dejan fuera"

Ecuador anuncia la detención del narco 'Pipo' Chavarría y agradece el "trabajo conjunto" con la Policía Nacional

La colombiana Ecopetrol gana 1.700 millones de euros en los primeros nueve meses del 2025, un 32% menos

ENTRETENIMIENTO

Alan Ritchson se niega a

Alan Ritchson se niega a frenar pese al dolor y preocupa por el extremo esfuerzo físico que pone en “Reacher”

Estrellas millonarias y actores al margen: el desigual reparto de la riqueza en Hollywood

La extraordinaria relación de Oasis con Argentina, su público favorito

Así fue el emotivo tributo de KISS al fallecido Ace Frehley durante su primer concierto en 2 años

“Made in Korea”, el regreso de Hyun-bin a los kdramas: fecha de estreno, tráiler y más