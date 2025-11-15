Mundo

La Unión Europea aprobó su presupuesto para 2026 con aumentos en investigación, seguridad y protección civil

El nuevo marco financiero de la UE contempla incrementos en partidas para energía, innovación, movilidad militar y más. “Europa debe seguir siendo competitiva”, resaltó la titular del Parlamento

Guardar
La presidenta del Parlamento Europeo,
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, interviene durante una rueda de prensa en la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas (REUTERS/Yves Herman)

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, confirmó este sábado la aprobación del presupuesto de la Unión Europea para 2026. Tras el acuerdo entre la Eurocámara y el Consejo, el bloque reforzará áreas clave como investigación, energía, transporte, seguridad, agricultura y protección civil.

Según detalló Metsola en un mensaje en X, Europa ya cuenta con un presupuesto para 2026 “que responde a las preocupaciones de la gente y promueve las prioridades de Europa”, en un escenario global de inestabilidad donde la competitividad y la seguridad siguen siendo ejes estratégicos.

El nuevo marco financiero fija el límite de asignaciones por compromisos en 192.800 millones de euros y las asignaciones por pagos en 190.100 millones para ese año. Además, el pacto reincorpora 1.300 millones de euros previamente recortados por los gobiernos nacionales, restableciendo el nivel inicial propuesto por la Comisión Europea.

El Parlamento Europeo garantizó financiación adicional para programas prioritarios, sumando 372,7 millones de euros más sobre la propuesta original y destinando estos fondos a iniciativas que impactan directamente en la vida de los ciudadanos, la competitividad europea y la capacidad de defensa.

Entre los incrementos figuran 20 millones de euros adicionales para ‘Horizonte Europa’ (investigación e innovación), 23,5 millones para el desarrollo de redes de transporte y energía y tres millones más para el programa educativo ‘Erasmus+’.

La Eurocámara y el Consejo
La Eurocámara y el Consejo Europeo dieron el visto bueno al presupuesto 2026 (Europa Press)

En el ámbito agrícola y ambiental, el programa ‘LIFE’ recibió un refuerzo de diez millones y ‘EU4Health’ sumó tres millones más. El Fondo Europeo de Garantía Agrícola incrementó en 105 millones su partida destinada a la promoción de productos agrícolas europeos.

El refuerzo presupuestario incluye también partidas de diez millones para el Mecanismo de Protección Civil y ‘RescEU’, así como otros diez millones para movilidad militar y una suma idéntica para la gestión de fronteras. En respuesta a la inestabilidad internacional, se incrementaron en 35 millones de euros los fondos destinados a la Vecindad Sur y la Vecindad Este, y se aprobaron 35 millones más para ayuda humanitaria.

Para 2026, la UE afrontará un sobrecoste de 4.200 millones de euros asociado a la financiación de los fondos ‘NextGenerationEU’, aunque, según informó el Parlamento, este ajuste no afectará a programas emblemáticos como ‘Erasmus+’ o ‘EU4Health’. Estos gastos extras se gestionarán conforme a un mecanismo en cascada diseñado para garantizar los reembolsos y la protección de las principales iniciativas de la Unión.

Por otra parte, la Unión Europea celebra este sábado en Damasco un foro de diálogo en el marco de su Conferencia sobre el Futuro de Siria, lo que constituye la primera vez que un evento de este tipo se realiza en la capital desde el inicio de la transición democrática en el país.

Esta iniciativa simboliza un respaldo explícito de Europa al actual proceso de cambio en Siria, tras la caída del régimen de Bashar al Assad, hecho que ocurrió hace apenas once meses.

Trump consideró que Al-Shara es
Trump consideró que Al-Shara es "un líder muy fuerte" tras recibirlo en la Casa Blanca (Europa Press)

El encuentro congrega a 500 personas, en su mayoría miembros de organizaciones y ONG de la sociedad civil siria, junto con delegados de las autoridades transitorias sirias, representantes de la UE y estados miembros, países vecinos, la ONU y ONG internacionales. La cita en Damasco se produce tras una serie de consultas organizadas por la UE junto a la sociedad civil y las autoridades de transición a lo largo del territorio sirio.

La transición en Siria está liderada por el presidente interino Ahmed al Shara, antiguo dirigente del grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS), quien encabezó el levantamiento contra Al Assad. De parte de la Unión Europea asistirán, entre otros, el encargado de negocios de la delegación en Siria, Michael Ohnmacht, y el vicesecretario general para Asuntos Políticos del Servicio de Acción Exterior, Olof Skoog.

La representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, destacó que “tras décadas de brutal dictadura, Siria tiene ahora la oportunidad de reconstruir el país de una manera que refleje la voluntad del pueblo sirio”. Kallas subrayó la importancia de contar con un “espacio cívico seguro, independiente y dinámico” como elemento esencial en la fase de transición política siria.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaUnión EuropeaPresupuesto 2026UERoberta MetsolaParlamento europeo

Últimas Noticias

Hallaron una bomba de casi media tonelada de la Segunda Guerra Mundial en Alemania: evacuaron a más de 20 mil personas

Las autoridades de Núremberg ordenaron el desalojo masivo tras descubrir el artefacto explosivo en una zona residencial. La detección obligó a cerrar calles y suspender servicios de transporte público

Hallaron una bomba de casi

Cómo el cibercrimen se industrializó y convirtió la IA en su arma letal: “Ya no es si te hackean, sino cuándo”

Medio millón de amenazas diarias, bandas con voceros y blogs, malware que se automatizó con inteligencia artificial. Gabriel Zurdo, ejecutivo líder en la industria de ciberseguridad, describe un ecosistema criminal en el que los atacantes llevan ventaja

Cómo el cibercrimen se industrializó

Fueron atacados por un enjambre de avispas durante las vacaciones, sufrieron 100 picaduras y murieron horas después

La historia de Daniel y Cooper Owen que se encontraban de viaje en Laos y fueron sorprendidos por avispones mientras practicaban tirolesa

Fueron atacados por un enjambre

Zelensky elogió la defensa de Ucrania tras el masivo ataque ruso y pidió más sistemas de defensa a sus aliados

El presidente ucraniano destacó la respuesta antiaérea y formalizó gestiones diplomáticas para fortalecer la seguridad nacional. Además, anunció dos nuevos acuerdos de cara al crudo invierno en la región

Zelensky elogió la defensa de

Trump afirmó que demandará a la BBC por hasta 5.000 millones de dólares tras la manipulación del video de su discurso

El presidente estadounidense planea iniciar acciones legales la próxima semana luego de la negativa de la cadena británica a pagar compensaciones monetarias por la edición “difamatoria”

Trump afirmó que demandará a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor en Guerrero hoy: se

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Zihuatanejo

Una joven se entera de su embarazo al dar a luz en el salón de su casa en Valencia: “Pensé lo típico, que comes algo que te sienta mal, pero ya está”

El golpe a los hipotecados del Tribunal Supremo deja a los afectados por los sobreprecios en manos de los jueces: “Sólo servirá para colapsar el sistema”

Vacuna actualizada contra COVID-19 aún no está disponible para el sector privado: aclara Pfizer

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

INFOBAE AMÉRICA
Más 200.000 niños vacunados en

Más 200.000 niños vacunados en África gracias a un alianza en la que participan 102 empresas aragonesas

(AMP) El Rey Felipe VI visita una fábrica de Gestamp en Pekín en el marco de su viaje de Estado a China

Japón abre la puerta a una polémica reforma constitucional que pone en tela de juicio su era pacifista

El enviado de EEUU a Siria aboga por "redefinir" las relaciones del país con Turquía e Israel

El jardinero lo aclara: por qué deberías comprar ya la flor de Pascua si quieres que te dure más"

ENTRETENIMIENTO

El día que The Beatles

El día que The Beatles convirtieron un peine y papel higiénico en el sonido más original de “Lovely Rita”

Dolly Parton, a punto de cumplir 80 años, brindó nuevos detalles sobre su salud: “Siento que apenas estoy empezando”

Amparo Muñoz, la única mujer española que ganó el Miss Universo: renunció a la corona y cayó en las drogas

El Woody que nadie conoció: así era el oscuro primer guion de “Toy Story”

El fenómeno Labubu rompe récords y ahora apunta a Hollywood