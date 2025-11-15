Mundo

La Guardia Revolucionaria del régimen iraní confirmó que incautó el petrolero Talara en el golfo Pérsico

El buque, que navegaba con 30.000 toneladas de productos petroquímicos y tenía como destino Singapur, fue interceptado por unidades de reacción rápida

Guardar
El petrolero Talara fue interceptado
El petrolero Talara fue interceptado por la Guardia Revolucionaria iraní

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la incautación del petrolero Talara, de bandera de las Islas Marshall, en aguas del golfo, en una operación que ha vuelto a poner en el foco la seguridad marítima de una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta.

Según un comunicado oficial del cuerpo militar del régimen iraní, citado por la agencia de noticias AFP, la acción se produjo este viernes a las 7:30 hora local, tras una orden judicial que autorizó la confiscación de la carga del buque, al que acusaron de transportar mercancía no autorizada.

El Talara, que navegaba con 30.000 toneladas de productos petroquímicos y tenía como destino Singapur, fue interceptado por unidades de reacción rápida de la Guardia Revolucionaria cerca del estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio global de petróleo y gas.

De acuerdo con la información proporcionada por Columbia Shipmanagement y el centro británico UK Maritime Trade Operations (UKMTO), el Talara había partido de Ajman, en Emiratos Árabes Unidos, y fue abordado a unas 20 millas náuticas de la costa de Khor Fakkan.

Miembros de la Guardia Revolucionaria
Miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán (EFE)

La última comunicación con el buque se registró a las 08:22 hora local (04:22 UTC), momento en el que la nave realizó un giro abrupto hacia aguas iraníes. Columbia Shipmanagement informó que perdió contacto con el petrolero, que transportaba gasóleo de alto contenido en azufre, y que notificó a las autoridades pertinentes mientras colabora con agencias de seguridad marítima y el propietario del buque, Pasha Finance, con sede en Chipre, para restablecer la comunicación.

La nacionalidad de la tripulación no ha sido especificada y su situación permanece incierta.

Firmas de seguridad marítima como Ambrey y Neptune P2P Group detallaron que tres embarcaciones pequeñas se aproximaron al Talara antes de que este modificara su rumbo hacia el litoral iraní.

Ellie Shafik, jefa de inteligencia de Vanguard Tech, declaró a AFP que la operación fue liderada por la Guardia Revolucionaria, aunque señaló que “es probable que Irán presente esto como una acción ordenada judicialmente y basada en la ley, ocultando lo que podría ser simplemente una incautación estratégica”.

Las autoridades iraníes y emiratíes no han emitido comentarios oficiales sobre el incidente.

La Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, con base en Bahréin, aseguró a través de un comunicado que monitorea la situación y subrayó que “los buques comerciales tienen derecho a navegar y comerciar en alta mar sin restricciones”.

El episodio ha generado preocupación internacional, dado el papel central del estrecho de Ormuz en el tránsito de cerca del 20% del comercio global de crudo.

Vista aérea de las costas
Vista aérea de las costas iraníes y la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz, 10 de diciembre de 2023 (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)

Antecedentes y contexto regional en el estrecho de Ormuz

El contexto regional añade complejidad al incidente. La Guardia Revolucionaria de Irán ha realizado varias incautaciones de buques en los últimos años, justificadas oficialmente por supuestas violaciones legales, aunque expertos y firmas de riesgo como Vanguard Tech y Neptune P2P Group advierten que estas acciones suelen responder a intereses estratégicos o de presión política.

Neptune P2P Group consideró que “el incidente parece ser el último de una serie de capturas ilegales de buques que transitaron por el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán en los últimos años, pero es el primero desde la captura del MSC Aries en abril de 2024”.

En mayo de 2022, Irán confiscó dos petroleros griegos y, más recientemente, detuvo el MSC Aries, de bandera portuguesa, en un contexto de represalias y tensiones regionales.

El estrecho de Ormuz, bajo vigilancia constante de la Marina estadounidense y de la coalición internacional, ha sido escenario de una escalada de incidentes tras enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos, así como bombardeos recientes sobre instalaciones nucleares iraníes.

