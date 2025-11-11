Siria reabrirá su embajada en Washington y se unirá a la coalición internacional contra el Estado Islámico

Donald Trump y su homólogo sirio Ahmad al-Sharaa acordaron impulsar la cooperación bilateral tras su reunión en la Casa Blanca (Fuente)

Siria podrá reabrir su embajada en Washington y se unirá a la coalición internacional dirigida por Estados Unidos contra el Estado Islámico, informó este lunes un funcionario estadounidense bajo anonimato, durante la visita del presidente sirio Ahmed al Sharaa.

“Estados Unidos permitirá a Siria retomar las actividades de su embajada en Washington para una mayor coordinación contra el terrorismo” y de “seguridad”, dijo el informante.

El funcionario añadió que “durante la visita del presidente interino Ahmed al Sharaa, Siria anunció que se unirá a la Coalición Global para Derrotar a ISIS”, o Estado Islámico.

El presidente Donald Trump recibió el lunes a Al Sharaa, en un hecho inédito para un jefe de Estado sirio y que marcó un hito en las relaciones entre ambos países. La reunión se realizó lejos de las cámaras, según fuentes oficiales.

“Me cae bien”, expresó Trump tras el encuentro. Agregó que quiere que “Siria se convierta en un país muy exitoso” después de 14 años de guerra civil y aseguró que “Al Sharaa puede lograrlo, realmente lo creo”.

Ahmed al Sharaa, quien lideró una coalición rebelde de islamistas que derrocó a Bashar al Assad en diciembre pasado tras décadas en el poder, se convirtió así en el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946.

Con motivo de la visita, el Departamento de Estado anunció una nueva pausa en las sanciones estadounidenses contra Siria, mientras se espera que el Congreso eventualmente las levante de manera definitiva.

La reapertura de la embajada y la incorporación de Siria a la coalición contra el Estado Islámico se producen en un contexto de cambios diplomáticos tras más de una década de conflicto interno. La medida busca, según el funcionario, fortalecer la coordinación en materia de seguridad y lucha antiterrorista.

La visita de Al Sharaa representa un paso relevante en las relaciones entre Washington y Damasco, que permanecían congeladas desde el estallido de la guerra civil. El encuentro en la Casa Blanca simboliza el inicio de una nueva etapa de cooperación, centrada en la lucha contra el terrorismo y la estabilización del país árabe tras años de enfrentamientos.

De acuerdo con las declaraciones oficiales, el acercamiento permitirá restablecer canales de comunicación en el ámbito diplomático y de seguridad. Aunque no se detallaron los plazos ni las condiciones de la reapertura, la decisión fue interpretada por funcionarios estadounidenses como un gesto de pragmatismo orientado a la cooperación frente a amenazas comunes.

Con esta reunión, Estados Unidos y Siria abren la posibilidad de retomar una relación bilateral interrumpida por la guerra, mientras el nuevo liderazgo en Damasco busca consolidar su legitimidad internacional.

La inclusión de Siria en la Coalición Global para Derrotar a ISIS marca el primer paso formal de ese proceso, en el que la coordinación militar y diplomática vuelve a ocupar el centro de la agenda entre ambos países.

