Cerca de 92.000 personas han sido desplazadas en el norte de Mozambique por una nueva ola de violencia yihadista

Las provincias más afectadas, Cabo Delgado y Nampula, recibieron miles de familias que huyeron hacia ciudades como Mueda, saturando los recursos sanitarios y de acogida

Más de 92.000 personas abandonaron sus hogares en el norte de Mozambique tras recientes ataques armados (Europa Press)

Cerca de 92.000 personas fueron desplazadas en el norte de Mozambique desde finales de septiembre, en medio de ataques violentos perpetrados por grupos armados identificados como yihadistas.

Este fenómeno de movilidad forzada afectó principalmente a las provincias de Cabo Delgado y Nampula, según lo notificó Médicos Sin Fronteras (MSF). Las incursiones armadas, que se intensificaron durante los últimos meses, obligaron a miles de familias a abandonar abruptamente sus pueblos y buscar refugio en otras ciudades de la región.

Solo en la localidad de Mueda se reportó la llegada de unas 23.000 personas, muchas provenientes de Mocímboa da Praia y zonas rurales circundantes. Los ataques recurrentes generaron un clima de temor generalizado y propiciaron el éxodo, que a su vez saturó la capacidad de acogida en los centros y campamentos improvisados.

Los desplazados describen su huida como una decisión forzada ante la incertidumbre y la falta de protección, relatando experiencias de violencia y pérdida.

Los desplazamientos masivos en Cabo Delgado y Nampula superan todos los registros previos del año (EPA)

Luego de instalarse en nuevos asentamientos, los desplazados enfrentaron graves dificultades para acceder a servicios básicos.

La demanda de agua potable y saneamiento, junto con la presión sobre instalaciones de salud, incrementó el riesgo de enfermedades transmisibles, particularmente con la inminente temporada de lluvias.

Las declaraciones de responsables de MSF advierten que el sistema existente resulta incapaz de atender la totalidad de las necesidades médicas, y se incrementan los casos de estrés y otros malestares asociados a situaciones traumáticas.

El acceso limitado a agua potable expone a los desplazados a brotes de enfermedades (Europa Press)

La cobertura asistencial incluye también acciones de vacunación y promoción de salud, en coordinación con autoridades y con el apoyo de la Asociación Italiana Amigos de Raoul Follereau (Aifo)

Los equipos detrás del programa “Salud sin barreras”, financiado por la cooperación internacional italiana, focalizan su labor en llevar atención médica y prevención de enfermedades crónicas a las zonas rurales apartadas.

Según detalló Simona Venturoli, directora de programas de Aifo, a Vatican News, la combinación de factores como la falta de personal calificado, recursos técnicos limitados y grandes distancias de los centros comunitarios complican aún más la atención a las poblaciones desplazadas.

Las zonas de acogida improvisadas carecen de infraestructura suficiente para la nueva población (Europa Press)

La llegada masiva de personas incrementó la vulnerabilidad de las mujeres y los niños. EFE recogió reportes de menores separados de sus familias y afectados por desnutrición o traumas resultantes de la violencia, condiciones que dificultan su integración en las nuevas comunidades y obstaculizan el acceso a educación y apoyo psicosocial.

En tanto, las organizaciones que operan sobre el terreno hicieron reiterados llamados a garantizar la protección de los civiles y la seguridad de quienes brindan asistencia. Bajo ese contexto, MSF solicita salvaguardias para el personal y las instalaciones médicas.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) calificó la crisis en el norte de Mozambique como una de las más complejas del sur de África, debido también a la presencia de ciclones, inundaciones y sequías en la región. Pese a esta gravedad, informó que solo recibió 66 millones de dólares de los 352 millones solicitados para 2023, lo que limita la respuesta humanitaria.

(Con información de EFE y Europa Press)

