Mundo

Israel abatió a tres terroristas de Hezbollah en nuevos bombardeos en el Líbano

Las FDI también atacaron presuntas instalaciones de Hezbollah utilizadas para el lanzamiento de cohetes y el almacenamiento de armas estratégicas

Guardar

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo en las últimas horas una serie de ataques aéreos contra objetivos de la organización terrorista Hezbollah en distintas zonas del sur y el este de Líbano. Según comunicados del Ejército israelí, las operaciones estuvieron dirigidas por el Comando Norte y contaron con la guía de inteligencia de la Dirección de Inteligencia Militar, además del apoyo de la Fuerza Aérea israelí.

“En el sur del Líbano, se atacó un sitio perteneciente a la organización terrorista Hezbollah, utilizado para el lanzamiento de cohetes y donde se ha detectado actividad terrorista de Hezbollah en los últimos meses”, afirmó una publicación de las FDI en X, en la que se indicó que en el lugar “se encontraban armas dirigidas contra el Estado de Israel”.

En la región de Nabatieh, las fuerzas israelíes “atacaron varias infraestructuras terroristas”, mientras que en el valle de la Bekaa los bombardeos se dirigieron contra “instalaciones destinadas a la producción y almacenamiento de armas estratégicas”.

Las FDI sostienen que “la organización terrorista Hezbollah continúa sus intentos de restablecer activos terroristas en todo el Líbano” y afirman que la presencia de estas instalaciones constituye “una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano”.

El humo se eleva tras
El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en la aldea de Mahmoudiya, en el distrito de Jezzine, en el sur del Líbano, el 30 de octubre de 2025. (EFE/EPA/STR)

“El Ejército de Israel continuará actuando para eliminar cualquier amenaza y proteger al Estado de Israel”, concluye el comunicado militar.

Eliminación de presuntos miembros de Hezbollah

En otra publicación, las FDI informaron que en tres zonas distintas del sur del Líbano eliminaron a “tres terroristas” de Hezbollah. Uno de los ataques se produjo en la zona de Serifa, donde las FDI “atacaron y eliminaron hoy temprano al terrorista Samir Ali Fakiyya”. Según el comunicado, el hombre “estaba involucrado en el contrabando de armas para la organización terrorista Hezbollah hacia diversas zonas del Líbano”.

Asimismo, “ayer atacaron y eliminaron a dos terroristas de Hezbollah en las áreas de Khomin al-Fuka y al-Swana, en el sur del país”. De acuerdo con los reportes militares, con estas muertes ascienden a 12 los miembros de Hezbollah abatidos desde comienzos del mes, todos ellos, según Israel, involucrados en actividades que “representaban una amenaza para el Estado de Israel y sus ciudadanos, y una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano”.

Un alto el fuego cada vez más frágil

Los nuevos ataques ocurren pese al alto el fuego alcanzado hace casi un año, tras trece meses de enfrentamientos desencadenados por los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército israelí asegura que las operaciones buscan destruir “infraestructuras terroristas” de Hezbollah, mientras que tanto las autoridades libanesas como Naciones Unidas han criticado los bombardeos por considerarlos una violación del pacto. Beirut y la organización terrorista reclaman el fin de los ataques y la retirada de los cinco puestos israelíes que aún permanecen en el sur del Líbano, en contravención de lo pactado.

En medio de este escenario, las tensiones continúan en aumento. Las FDI reiteraron que continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza, mientras que desde Líbano crecen las presiones internas para que el Gobierno responda ante lo que muchos califican como un riesgo de nuevo conflicto armado en la frontera.

Temas Relacionados

HezbollahIsraelGuerra en Medio OrienteLibanoUltimas noticias America

Últimas Noticias

La Unión Europea destinará 1.000 millones de euros para fortalecer la seguridad energética en Centroamérica

La iniciativa, bajo el marco de Global Gateway, busca integrar las redes eléctricas regionales y garantizar acceso a energía más limpia y segura en seis países centroamericanos

La Unión Europea destinará 1.000

Cómo las plantas mantuvieron estable la atmósfera hace 20.000 años

Un análisis de fósiles vegetales mostró el rol de la fotorrespiración en los árboles prehistóricos y cómo la liberación de CO₂ logró evitar que la atmósfera cayera por debajo del umbral necesario para la supervivencia en plena era glacial, según ENN

Cómo las plantas mantuvieron estable

El gran giro climático que transformó Rapa Nui: una crisis hídrica sin precedentes

Nuevos estudios paleoclimáticos revelan que una sequía extrema, y no la acción humana, forzó los grandes cambios sociales y culturales en la Isla de Pascua durante el siglo XVI

El gran giro climático que

Inesperada tragedia en Australia: una urraca dejó a una adolescente al borde de perder su visión durante un paseo

Tras el ataque del ave, Sam Moodie enfrenta cirugías y meses de recuperación, mientras su familia y médicos aguardan esperanzados por el pronóstico de su ojo

Inesperada tragedia en Australia: una

Una técnica de farmacia es despedida por ejercer 27 años sin titulación, pero la condena le va a caer a sus jefes: debieron haberlo comprobado

Durante cerca de tres décadas, la ausencia de controles permitió que la situación pasara inadvertida, hasta que una auditoría destapó la irregularidad

Una técnica de farmacia es
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Corte de agua afectará tres

Corte de agua afectará tres distritos de Lima este miércoles 12 de noviembre: zonas y horarios, según Sedapal

Dejaron en libertad a hombre que quedó grabado dándole una golpiza a un perro en Antioquia: Gobernación reconfirmó millonaria recompensa

Sheinbaum confirma que sorteará su boleto para la Copa del Mundo 2026: “Lo voy a regalar a una niña”

El futuro del plan económico y la vuelta a los mercados: qué les dijo Caputo a un grupo de inversores de Wall Street

Estos son los puntos clave de la declaración de Santa Marta, firmada por los participantes de la cumbre Celac-UE

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Aragón ejercerá

El Gobierno de Aragón ejercerá la acción popular en el último caso de asesinato machista

La Unión Europea destinará 1.000 millones de euros para fortalecer la seguridad energética en Centroamérica

Sin mencionar a Evo Morales, Rodrigo Paz ordenó a los militares “recuperar la soberanía” en algunos territorios del país

La defensa esgrime graves irregularidades en el proceso judicial a 121 detenidos tras las protestas

Thibaut Courtois y Fede Valverde sufren sendas lesiones musculares

ENTRETENIMIENTO

“No quiero ser perfecto, quiero

“No quiero ser perfecto, quiero ser honesto”: Timothée Chalamet busca derribar estereotipos y replantea la idea de éxito en Hollywood

Suzanne Rogers, actriz de “Days of Our Lives”, brindó un actualización sobre su diagnóstico cáncer

Khloé Kardashian reveló cómo el amor propio transformó su vida tras la ruptura: “Aprendí a quererme incluso en mis días más difíciles”

Jonathan Bailey habló sobre su rol como referente de diversidad: “Lo único que puedes controlar es cómo te presentas en el mundo”

Así fue el reencuentro de Jim Carrey y Taylor Momsen a 25 años de protagonizar juntos ‘El Grinch’