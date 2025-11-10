Capturaron en Nueva York a uno de los delincuentes sexuales más buscados; pasó 13 años prófugo

Uno de los delincuentes sexuales más buscados de la última década fue arrestado en Nueva York. (Oklahoma Gov)

Anthony Michael Lennon, uno de los fugitivos más buscados de Oklahoma, fue capturado recientemente en Canton, Nueva York, tras permanecer prófugo durante trece años y ocultar su identidad como estudiante universitario. Lennon, de 44 años, enfrentaba ocho cargos por pornografía infantil desde 2012 y fue incluido en la lista de los “Diez Más Buscados” del estado en el verano de 2024. Su detención se produjo mientras asistía a la Universidad Estatal de Nueva York en Canton (SUNY Canton), donde utilizaba el nombre falso de Justin Phillips.

La captura de Lennon fue posible gracias a la colaboración entre el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Oficina del Fiscal General de Oklahoma y el Departamento de Policía de Moore. Las autoridades confirmaron su identidad mediante análisis de huellas dactilares, después de recibir información que lo ubicaba en el norte del estado de Nueva York. Lennon había logrado evadir a la justicia durante más de una década, incluso tras simular su propio secuestro en 2012 para evitar el arresto, como detalló el Departamento de Policía de Moore.

El caso de Lennon se remonta a 2012, cuando un amigo suyo alertó a la policía tras encontrar 50 gigabytes de pornografía infantil en su computadora. La investigación reveló registros de chat e imágenes de menores y bebés siendo agredidos sexualmente, almacenados tanto en el ordenador como en discos, según la Oficina del Fiscal General de Oklahoma.

Lennon fue suspendido de la escuela y enfrenta cargos graves de índole sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lennon fue condenado a 20 años de prisión, pero escapó mientras se encontraba bajo libertad supervisada. Para despistar a las autoridades, fingió un ataque y secuestro en el motel donde trabajaba, dejando grandes cantidades de su propia sangre en la escena. Las fuerzas del orden determinaron que todo había sido un montaje y continuaron la búsqueda hasta obtener nueva información que permitió localizarlo en Nueva York.

Programa “Diez Más Buscados” de Oklahoma

En septiembre de 2024, Oklahoma puso en marcha el programa “Diez Más Buscados” con el objetivo de destacar a los fugitivos más peligrosos y fomentar la colaboración ciudadana en su localización. Desde su lanzamiento, el programa ha facilitado la captura de 15 personas acusadas de delitos graves como asesinato, violación y tráfico de drogas. El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, explicó que la iniciativa busca “crear un entorno donde prevalezcan la seguridad y la justicia” mediante la cooperación entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad.

La audiencia está programada para el 19 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de Lennon causó sorpresa en la comunidad universitaria de SUNY Canton. Rashid Aidun, profesor asociado y consejero académico del fugitivo, declaró a Newsweek que “todos están en shock” tras conocerse la verdadera identidad del estudiante, a quien describió como un alumno destacado en su tercer semestre de un programa de transferencia. La universidad informó que, tras la detención, Lennon fue suspendido y se le prohibió el acceso al campus, asegurando que no tenían conocimiento previo de su historial delictivo.

Desde Oklahoma, el fiscal general Drummond expresó su reconocimiento al trabajo de las agencias involucradas en la localización y detención de Lennon, a quien calificó como “depredador infantil”. “Evadió la justicia por demasiado tiempo, pero ahora enfrentará las consecuencias de sus actos”, afirmó Drummond. Actualmente, Lennon permanece bajo custodia en Syracuse, Nueva York, a la espera de una audiencia judicial programada para el 19 de noviembre.