Mundo

Asesinaron a una influencer frente a una multitud: terroristas de Al Qaeda la secuestraron y la ejecutaron públicamente

Terroristas armados raptaron a Mariam Cisse en una feria en Mali mientras transmitía en directo para sus seguidores

Guardar
El asesinato público de la
El asesinato público de la influencer Mariam Cisse en Mali expone la creciente inseguridad y violencia yihadista en el país

El asesinato público de Mariam Cisse, una reconocida influencer de TikTok con 90.000 seguidores, ha conmocionado a Mali y ha puesto de relieve la creciente inseguridad en el país. Cisse fue secuestrada y ejecutada por presuntos miembros del grupo yihadista Jama’at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM), vinculado a Al Qaeda, tras ser acusada de colaborar con el ejército maliense. La ejecución, que tuvo lugar el pasado 7 de noviembre de 2025 en la Plaza de la Independencia de la ciudad de Tonka, se realizó frente a su familia y a una multitud.

Según detalló DW, el secuestro de Cisse ocurrió el 6 de noviembre, cuando varios terroristas armados la sacaron de una feria local mientras transmitía en directo para sus seguidores.

Su hermano relató que los yihadistas la arrestaron ese jueves, acusándola de informar al ejército sobre sus movimientos.

Cisse era conocida por mostrar su apoyo a las fuerzas armadas en sus videos, donde a menudo vestía uniformes militares. Al día siguiente, los secuestradores la trasladaron en motocicleta hasta Tonka, donde la ejecutaron públicamente.

Terroristas de Al Qaeda secuestraron
Terroristas de Al Qaeda secuestraron y ejecutaron a Mariam Cisse frente a su familia y una multitud en Tonka

Su hermano, obligado a presenciar la escena entre la multitud, describió el acto como devastador.

Fuentes de seguridad consultadas por Daily Mail calificaron el asesinato de Cisse como un acto de “barbarie”, mientras que un funcionario local lo describió como “innoble” y señaló que los terroristas buscaban desalentar el apoyo público a las fuerzas gubernamentales. La noticia ha generado indignación y temor entre la población, que percibe un aumento de la violencia yihadista en la región.

Violencia yihadista y expansión de JNIM en Mali

El grupo JNIM, considerado por Naciones Unidas como la principal amenaza en el Sahel, ha intensificado sus acciones en Mali en los últimos meses. Según The Telegraph, los terroristas han impuesto bloqueos de combustible que han obligado al cierre de escuelas y han dificultado la cosecha en varias regiones. Además, el grupo financia sus operaciones mediante secuestros y el cobro de impuestos, y ha expandido su control territorial, aunque la magnitud exacta de esta expansión aún no se ha determinado.

JNIM busca implementar la ley islámica y desplazar a los gobiernos locales, gobernando de manera indirecta a través de acuerdos con distintas comunidades.

La junta militar que gobierna Mali desde los golpes de Estado de 2020 y 2021 enfrenta crecientes críticas por su incapacidad para frenar la expansión yihadista. El presidente Assimi Goita ha instado a la población a reducir los desplazamientos y ha prometido hacer todo lo posible para garantizar el suministro de combustible, en medio de una crisis que ha dejado al país sin control efectivo sobre gran parte de su territorio.

Alioune Tine, exexperto independiente de la ONU sobre derechos humanos en Mali, calificó las declaraciones del presidente como “una terrible admisión de fracaso”, según recogió Daily Mail. Por su parte, Bakary Sambe, del Instituto Timbuktu, afirmó que “el Estado maliense ya no controla nada dentro de su territorio” y que el régimen concentra sus fuerzas en Bamako para protegerse.

Crisis regional: Sudán y Nigeria

La violencia yihadista en África
La violencia yihadista en África occidental afecta también a Sudán y Nigeria, con desplazamientos masivos y ataques a civiles

La situación en Mali se enmarca en una crisis más amplia que afecta a varios países de África occidental y central. En Sudán, la violencia armada ha alcanzado niveles alarmantes, con informes recientes sobre violaciones masivas y asesinatos en funerales, según testimonios recogidos por Daily Mail.

Amira, una madre desplazada, relató que los ataques incluían violaciones públicas y secuestros de niñas, mientras que organizaciones como Médicos Sin Fronteras han atendido a más de 300 sobrevivientes de violencia sexual tras los asaltos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la región de El-Fasher. La crisis humanitaria se agrava con el desplazamiento de cientos de miles de personas y la destrucción de infraestructuras básicas.

En Nigeria, la violencia yihadista liderada por Boko Haram y otros grupos extremistas ha provocado una ola de asesinatos y desplazamientos, afectando tanto a comunidades cristianas como musulmanas. Líderes cristianos han expresado su apoyo a la intervención militar extranjera, mientras que el presidente Bola Tinubu ha manifestado su sorpresa ante las declaraciones de líderes internacionales que amenazan con acciones militares.

Temas Relacionados

Mariam CisseJNIMViolencia yihadista en MaliMaliSudánNigeriaBoko HaramAl QaedaTikTokNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué está pasando en la BBC: la crisis por un discurso de Trump editado provocó la renuncia de sus máximos responsables

El director general y la jefa de noticias de la centenaria cadena británica renunciaron tras admitir que un programa eliminó referencias a manifestaciones “pacíficas” en un discurso del presidente de 2021, creando la impresión de un llamado directo a la violencia

Qué está pasando en la

El momento en el que una entrevista a Zelensky en Ucrania es interrumpida por un apagón: “Es nuestra vida diaria”

El corte de luz en el palacio presidencial se convirtió en el reflejo de la crisis que enfrenta la nación, consecuencia de los ataques a infraestructuras clave en el sector energético por parte de Rusia

El momento en el que

Las impactantes imágenes de Filipinas tras el paso del tifón Fung-wong: cuatro muertos y millones de desplazados

El ciclón, uno de los más intensos del año, causó estragos en el norte del país, con carreteras anegadas, viviendas destruidas y miles de personas aún en centros de evacuación

Las impactantes imágenes de Filipinas

China exigió tener prioridad absoluta sobre la mayor reserva de litio chilena para aprobar el acuerdo con Codelco

El ente regulador de Beijing impuso duras condiciones en la asociación con Santiago para garantizarse el suministro del mineral clave para la tecnología

China exigió tener prioridad absoluta

Los tres objetivos de la ONU para la cumbre del clima en Belém

El secretario ejecutivo de Naciones Unidas para el cambio climático, Simon Stiell, estableció las prioridades para la COP30, reconociendo avances del Acuerdo de París pero exigiendo mayor urgencia ante los devastadores impactos climáticos

Los tres objetivos de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Audiencia Nacional deniega el

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un marroquí que alegó estar amenazado por su familia por una herencia: se lleva más dinero por ser hombre

Vicky Dávila respondió al abogado Miguel Ángel del Río y afirmó que Iván Cepeda y De la Espriella son los candidatos más fuertes: “Ganan con cara y con sello”

Hacienda ajusta reglas fiscales con FIFA para el Mundial 2026 y respeta acuerdos firmados en el sexenio de Peña Nieto

Descifraron el enigma arqueológico de los 5.000 agujeros que serpentean en un monte de Perú

Dólar en Colombia inicia semana con ligera baja; esta es la ciudad en la que se compra más caro

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno palestino celebra la

El Gobierno palestino celebra la orden de arresto de la Fiscalía de Estambul contra Netanyahu y Ben Gvir

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil para tres aeropuertos de Perú

EEUU anuncia la muerte de otras seis personas en nuevos bombardeos contra dos embarcaciones en el Pacífico

La italiana Nexture compra Frulact

Canarias tilda de "trampa" sacar a los menores asilados del listado de la CCAA pero mantenerlos en las islas

ENTRETENIMIENTO

Jon Bon Jovi narró su

Jon Bon Jovi narró su lucha para recuperar la voz y volver a los escenarios tras la cirugía vocal: “Habría hecho cualquier cosa”

Sam Smith reveló cómo la autoaceptación y la salud mental transformaron su carrera y su vida personal: “Volví a enamorarme de mi trabajo”

Cameron Crowe reflexionó sobre el duelo y la motivación: “No quiero rendirme al dolor”

Alicia Silverstone lidera el estreno navideño de Netflix con la comedia romántica “Una Navidad EXtra”

Quién era Luke Bell, el músico que conquistó Nashville y perdió la batalla contra el fentanilo