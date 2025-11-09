Mundo

Japón emitió una alerta por tsunami tras un fuerte sismo de magnitud 6,7 en el mar de Iwate

Un temblor considerable se registró frente a la costa noreste del país, según las Agencia Meteorológica Japonesa. generando advertencias por posibles olas de hasta un metro en la región afectada

Guardar
El sismo se produjo alrededor
El sismo se produjo alrededor de las 17H03 locales (agencia de meteorología de Japón)

Japón lanzó una alerta de tsunami este domingo luego de que un sismo de magnitud 6,7 sacudiera el mar frente a la costa noreste del país.

Según la Agencia Meteorológica Japonesa, el temblor ocurrió a las 17:03 hora local, en aguas cercanas a la prefectura de Iwate, y existe la posibilidad de que se generen olas de hasta un metro de altura.

“Se ha emitido un aviso de tsunami” para la costa de Iwate, dijo la JMA en un boletín, advirtiendo que las olas podrían acercarse en cualquier momento.

El Servicio Geológico de Estados Unidos midió el terremoto en magnitud 6,8.

La emisora nacional NHK informó que se detectaron olas de tsunami mar adentro, por lo que llamó a los residentes de las zonas costeras a mantenerse alejados de la orilla. Las transmisiones en directo de la televisión japonesa mostraron, pese a ello, mares en calma.

Según la información sobre la intensidad sísmica, el nivel 4 de 7 se sintió en la ciudad de Morioka. “Casi todas las personas se asustan. Los objetos colgantes tales como lámparas oscilan violentamente y los adornos inestables pueden caer”, ejemplificaron desde la agencia sobre el temblor.

Fotografía muestra a un barco
Fotografía muestra a un barco próximo a la isla Kunashir, en Japón. EFE/Kimimasa Mayama

La región mantiene un fuerte recuerdo del devastador terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrido en 2011, que ocasionó un tsunami responsable de cerca de 18.500 personas muertas o desaparecidas.

Ese desastre provocó, además, la fusión del núcleo en tres reactores de la planta nuclear de Fukushima, considerado el mayor accidente nuclear mundial desde Chernóbil y el peor desastre de la posguerra en Japón.

El país se ubica sobre cuatro placas tectónicas principales en el extremo occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico, lo que lo convierte en uno de los territorios con mayor actividad sísmica a nivel global.

El archipiélago japonés, que alberga a unos 125 millones de habitantes, registra anualmente alrededor de 1.500 terremotos, la mayoría de baja magnitud, aunque los daños pueden variar considerablemente según su ubicación y profundidad.

Noticia en desarrollo...

(con información de AFP)

Temas Relacionados

JapóntsunamiIwateÚltimas Noticias Américasismotemblor

Últimas Noticias

Un ataque ruso con misiles balísticos y drones dejó al menos cuatro muertos y siete regiones sin electricidad en Ucrania

La ofensiva destruyó infraestructura clave, lo que también provocó cortes prolongados de agua y calefacción en varias. La empresa estatal de energía aseguró que la producción “se redujo” a cero

Un ataque ruso con misiles

Casi un millón de personas fueron evacuadas en Filipinas ante la llegada del supertifón Fung-wong con vientos de 230 km/h

El gobierno filipino implementó cierres preventivos y canceló más de 300 vuelos en la isla principal, incluyendo Manila, para proteger a la población ante la amenaza de lluvias extremas y vientos destructivos

Casi un millón de personas

Sforii, la calle más angosta de Europa, se convierte en el rincón favorito para fotos y arte urbano en Brașov

Este estrecho pasaje de Transilvania, con muros llenos de mensajes y grafitis, se ha transformado en un símbolo cultural donde cada visitante deja su huella y revive el pasado medieval de la ciudad

Sforii, la calle más angosta

Símbolo arquitectónico y de espiritualidad: así es la iglesia más grande del continente

Nuestra Señora Aparecida, ubicada en Brasil, es reconocida como la segunda más grande del mundo. Únicamente por detrás de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano

Símbolo arquitectónico y de espiritualidad:

Hungría afirmó que la exención de las sanciones energéticas concedida por Donald Trump es “permanente y por tiempo indefinido”

Un funcionario del primer ministro húngaro Viktor Orbán desmintió que la medida sea efectiva por tan solo un año y sostuvo que se trata de un permiso “total e ilimitado”

Hungría afirmó que la exención
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temperaturas en Cartagena de Indias:

Temperaturas en Cartagena de Indias: prepárate antes de salir de casa

Colombia: las predicciones del tiempo en Medellín este 9 de noviembre

Colombia: el pronóstico del tiempo en Barranquilla este 9 de noviembre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bogotá

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cali este 9 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
Al menos cinco muertos y

Al menos cinco muertos y medio millón de evacuados por el tifón 'Kalmaegi' en Vietnam

Noboa matiza sus palabras y aclara que la Constitución de Ecuador no se escribirá con IA

Grand Theft Auto VI vuelve a retrasarse: llegará el 19 de noviembre de 2026

Reinosa amanece con -5,5 grados, la temperatura más baja de España y la única en negativo de Cantabria

La falta de vivienda asequible desacelera las ventas, pero el precio subirá un 7% en 2026, según BBVA Research

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás de la

La historia detrás de la canción con la que Queen desafió sus propias reglas

La dura confesión de Anthony Hopkins sobre el alcoholismo, el llamado de atención que cambió su vida: “Causé mucho dolor

La dolorosa historia detrás de “Amor Eterno” y más revelaciones del documental de Juan Gabriel

“Mad Max: Fury Road” cumple 10 años: la aclamada película que enfrentó a sus protagonistas e hizo historia en el cine de acción

El método Kominsky: la comedia que desafía la vejez con ironía