Japón emitió una alerta por tsunami tras un fuerte sismo de magnitud 6,7 en el mar de Iwate

El sismo se produjo alrededor de las 17H03 locales (agencia de meteorología de Japón)

Japón lanzó una alerta de tsunami este domingo luego de que un sismo de magnitud 6,7 sacudiera el mar frente a la costa noreste del país.

Según la Agencia Meteorológica Japonesa, el temblor ocurrió a las 17:03 hora local, en aguas cercanas a la prefectura de Iwate, y existe la posibilidad de que se generen olas de hasta un metro de altura.

“Se ha emitido un aviso de tsunami” para la costa de Iwate, dijo la JMA en un boletín, advirtiendo que las olas podrían acercarse en cualquier momento.

El Servicio Geológico de Estados Unidos midió el terremoto en magnitud 6,8.

La emisora nacional NHK informó que se detectaron olas de tsunami mar adentro, por lo que llamó a los residentes de las zonas costeras a mantenerse alejados de la orilla. Las transmisiones en directo de la televisión japonesa mostraron, pese a ello, mares en calma.

Según la información sobre la intensidad sísmica, el nivel 4 de 7 se sintió en la ciudad de Morioka. “Casi todas las personas se asustan. Los objetos colgantes tales como lámparas oscilan violentamente y los adornos inestables pueden caer”, ejemplificaron desde la agencia sobre el temblor.

La región mantiene un fuerte recuerdo del devastador terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrido en 2011, que ocasionó un tsunami responsable de cerca de 18.500 personas muertas o desaparecidas.

Ese desastre provocó, además, la fusión del núcleo en tres reactores de la planta nuclear de Fukushima, considerado el mayor accidente nuclear mundial desde Chernóbil y el peor desastre de la posguerra en Japón.

El país se ubica sobre cuatro placas tectónicas principales en el extremo occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico, lo que lo convierte en uno de los territorios con mayor actividad sísmica a nivel global.

El archipiélago japonés, que alberga a unos 125 millones de habitantes, registra anualmente alrededor de 1.500 terremotos, la mayoría de baja magnitud, aunque los daños pueden variar considerablemente según su ubicación y profundidad.

Noticia en desarrollo...

(con información de AFP)