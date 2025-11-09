Mundo

El Reino Unido desplegará apoyo militar en Bélgica tras las incursiones de drones no identificados

El gobierno británico envió personal y equipos a territorio belga luego de que aviones no tripulados desconocidos forzaran el cierre de aeropuertos y generaran sospechas de espionaje

El Reino Unido desplegará apoyo militar en Bélgica tras las incursiones de drones (REUTERS/ARCHIVO)

El Reino Unido ha decidido brindar apoyo militar a Bélgica tras una serie de incursiones de drones de origen desconocido en su espacio aéreo. La medida fue anunciada luego de que el nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa británico, el mariscal del aire Richard Knighton, declarara este domingo a la BBC que su homólogo belga solicitó asistencia tras los incidentes.

Knighton explicó que, tras analizar la petición junto al ministro de Defensa británico John Healey, se acordó desplegar personal y equipos británicos en Bélgica, en coordinación con la OTAN. El alto mando militar afirmó que “es importante dejar claro, sin embargo, que no sabemos –y los belgas tampoco lo saben todavía– la procedencia de esos drones, pero les ayudaremos proporcionando nuestro equipamiento y efectivos, que ya se han empezado a desplegar para asistir a Bélgica”.

En la última semana, varias incursiones de drones forzaron el cierre temporal del aeropuerto de Bruselas y provocaron suspensiones del tráfico aéreo en Lieja. Según la RTBF, los aeropuertos Bruselas-Zaventem y Lieja cerraron su espacio aéreo durante más de una hora tras la detección de drones cerca de las terminales. Las operaciones se restablecieron hacia las 21.00 hora local, confirmó un portavoz del controlador aéreo Skeyes a RTBF. Durante el cierre, varios vuelos fueron desviados a Charleroi, Brujas, así como a aeródromos internacionales en París, Maastricht, Colonia y Fráncfort, según datos de Flight Radar. Un pasajero que viajaba desde Madrid relató a la agencia EFE que su avión fue desviado a Charleroi y permaneció en tierra hasta que se levantó la alerta.

Las incursiones de drones obligan al cierre temporal de los aeropuertos de Bruselas-Zaventem y Lieja, afectando el tráfico aéreo en Bélgica (REUTERS/ARCHIVO)

El portavoz de Skeyes detalló que al detectarse un dron se activa el procedimiento estándar, suspendiendo los vuelos durante al menos 30 minutos para garantizar la seguridad y realizar verificaciones. Por el momento, las autoridades no han establecido conexión entre los incidentes en ambos aeropuertos.

En las semanas recientes, se observaron drones en infraestructuras sensibles como la base aérea militar de Kleine-Brogel, cercana a la frontera con Países Bajos. El Ejército belga ha dado órdenes de derribar estos aparatos si es posible hacerlo de manera segura y sin causar daños colaterales.

Bélgica invertirá 50 millones de euros y contará con el apoyo militar de Alemania y Reino Unido para reforzar su defensa contra drones (REUTERS/ARCHIVO)

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, declaró a la televisión local VTM que los vuelos de drones sobre bases militares y aeropuertos belgas podrían ser intentos de espionaje ruso. Aunque reconoció que aún no se tiene información concreta sobre el origen de los drones, Francken señaló la posible responsabilidad rusa, en línea con incidentes similares en países bálticos y del este de Europa. Tanto políticos belgas como alemanes han mencionado a Rusia como potencial autora, mientras que Moscú ha negado cualquier implicación.

Bélgica comunicó el viernes que reforzará su defensa contra drones con una inversión de 50 millones de euros y con el apoyo del Ejército de Alemania, al que ahora se suman los efectivos del Reino Unido. Richard Knighton subrayó que el Reino Unido y los otros 31 países miembros de la OTAN mantienen el compromiso de apoyo mutuo y expresó su satisfacción por el despliegue del personal británico en apoyo a un aliado.

