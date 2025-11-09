Egipto y Qatar pidieron definir el mandato de la fuerza internacional en Gaza

Un soldado israelí viste una camiseta con la leyenda "Club de Caza de Hamas" en un puesto militar en el este de la Ciudad de Gaza. (REUTERS/Nir Elias=

Egipto y Qatar, mediadores clave en la guerra de Gaza junto a Estados Unidos, solicitaron el domingo definir el mandato y los poderes de una Fuerza de Estabilización Internacional en el enclave palestino, cuyo despliegue se discute actualmente en Nueva York.

La petición surgió durante una llamada telefónica entre el jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelaty, y su homólogo catarí, Mohamed bin Abdelrahmán, para abordar la situación del alto el fuego en Gaza, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Egipto.

“La llamada abordó las consultas en curso en Nueva York sobre el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización. Ambos ministros destacaron la necesidad de definir su mandato y poderes de manera que apoyen los esfuerzos de recuperación y reconstrucción temprana”, indicó la nota.

A principios de semana, el secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó que los miembros del Consejo de Seguridad recibieron y estaban discutiendo el borrador de Estados Unidos sobre Gaza, que incluye un proyecto de resolución para el establecimiento de esta fuerza internacional.

Según medios estadounidenses e israelíes, el mandato de la fuerza internacional de seguridad en Gaza sería de al menos dos años. El documento, etiquetado como “sensible pero no clasificado”, otorgaría a Estados Unidos y a otros países un amplio mandato para gobernar Gaza y garantizar su seguridad hasta finales de 2027, con la posibilidad de extensiones posteriores.

El borrador de resolución autoriza a los estados miembros a “establecer una Fuerza de Estabilización Internacional temporal en Gaza” con el objetivo de proporcionar seguridad fronteriza en cooperación con Israel y Egipto, desmilitarizar la Franja de Gaza y lograr “el desmantelamiento permanente de armas de grupos armados no estatales”.

Un terrorista de Hamas hace guardia cerca de la llamada "línea amarilla", la nueva frontera de facto tras el alto al fuego. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Aunque los miembros del Consejo de Seguridad aparentemente apoyan la idea general de la fuerza de estabilización, fuentes diplomáticas señalan que el texto plantea varias interrogantes, incluyendo la falta de un mecanismo de supervisión del Consejo de Seguridad, el papel de la Autoridad Palestina y los detalles del mandato de la fuerza.

Por otra parte, ambos ministros confirmaron la continuidad de la “plena coordinación y las consultas” entre El Cairo y Doha para consolidar el alto el fuego en Gaza, así como la implementación del denominado “plan de paz” del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra.

El acuerdo firmado por Israel y el grupo terrorista palestino Hamas establece que la tregua abarca toda la Franja de Gaza, y que el Ejército israelí debe retirarse hasta una frontera imaginaria denominada “línea amarilla”, pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella.

Pese al cese de hostilidades que entró en vigor el 10 de octubre, los soldados israelíes han matado a más de 240 personas desde que comenzó la tregua en Gaza, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave. Solo el sábado murió otro gazatí, y un ataque de dron israelí este domingo mató a un palestino en Khan Younis, sur de la Franja.

Una palestina prepara comida entre los escombros de edificios destruidos en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, durante la tregua vigente entre Israel y Hamas. (REUTERS/Mahmoud Issa)

En el ámbito humanitario, a pesar de algunos avances en la entrega de alimentos a los gazatíes, el territorio permanece en urgente necesidad de asistencia, según indicó el viernes un portavoz de la ONU. Las Naciones Unidas y sus socios han podido ingresar 37.000 toneladas de ayuda, principalmente alimentos, a Gaza desde el alto el fuego, pero se necesita mucho más.

El portavoz de la ONU, Farhan Haq, lamentó que la entrada a Gaza continúa limitada a solo dos cruces, sin acceso directo al norte de Gaza desde Israel o al sur desde Egipto.