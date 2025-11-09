Mundo

Casi un millón de personas fueron evacuadas en Filipinas ante la llegada del supertifón Fung-wong con vientos de 230 km/h

El gobierno filipino implementó cierres preventivos y canceló más de 300 vuelos en la isla principal, incluyendo Manila, para proteger a la población ante la amenaza de lluvias extremas y vientos destructivos

Guardar

La llegada del súper tifón Fung-wong obligó a evacuar a unas 916.863 personas el domingo en Filipinas, según informó Rafaelito Alejandro, subdirector de la Defensa Civil. Al aproximarse el ciclón tropical, las aguas comenzaron a ascender en la costa este, poniendo en alerta al país apenas días después de que el tifón Kalmaegi dejara a su paso al menos 140 fallecidos y severos estragos en el centro del archipiélago.

Fung-wong se desplaza hacia el oeste con vientos sostenidos de 185 km/h y ráfagas de hasta 230 km/h, de acuerdo con el servicio meteorológico estatal. En la mañana del domingo, la isla de Catanduanes, ubicada en la trayectoria directa del tifón, experimentó fuertes rachas de viento, lluvias intensas y zonas anegadas.

Una iglesia en Virac, Catanduanes, ya fue alcanzada por el agua y dejó la entrada del templo religioso completamente mojada. Muchos habitantes reforzaron sus viviendas y aseguraron techos ante la inminente llegada del fenómeno.

“En este momento se siente el impacto del tifón, especialmente en Catanduanes, porque el ojo de la tormenta está más cerca de allí“, afirmó el Alejandro en conferencia de prensa.

En la provincia de Aurora, donde se prevé que Fung-wong toque tierra la noche del domingo o en la madrugada del lunes, equipos de emergencia recorrieron los hogares instando a la evacuación hacia zonas elevadas.

Una mujer alimenta a niños
Una mujer alimenta a niños en un centro de evacuación mientras se preparan para el supertifón Fung-Wong, Manila (REUTERS/Lisa Marie David)

El meteorólogo gubernamental Benison Estareja advirtió que el tifón podría descargar 200 mm o más de lluvia, lo que aumenta el riesgo de importantes inundaciones. Hasta el momento, en la isla principal de Luzón —incluida la capital, Manilase suspendieron las clases y cerraron dependencias públicas, mientras que unos 300 vuelos fueron cancelados como medida preventiva.

La emergencia se desencadena tras el paso reciente del tifón Kalmaegi, que ocasionó graves inundaciones en Cebú y dejó al menos 204 fallecidos en Filipinas la semana pasada, además de otras cinco víctimas mortales en Vietnam tras impactar ese territorio el viernes.

La agencia meteorológica nacional de Filipinas (PAGASA) decretó la señal de alerta número 5, la más alta del sistema, en el sureste de Luzón y el norte del país, abarcando especialmente las provincias de Catanduanes y las costas de Camarines Norte y Camarines Sur.

Para la región metropolitana de Manila y zonas circundantes, las autoridades mantienen la alerta número 3, reflejando la gravedad y el alcance de la amenaza por el avance del súper tifón.

Los residentes hacen fila para
Los residentes hacen fila para registrarse en un centro de evacuación mientras se preparan para el supertifón Fung-Wong (REUTERS/Lisa Marie David)

El secretario de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro Jr., advirtió sobre el potencial impacto catastrófico del supertifón Fung-wong e informó que la tormenta podría afectar una amplia franja del país, incluyendo Cebú —la provincia central que resultó más dañada por el reciente paso del tifón Kalmaegi—, así como la zona metropolitana de Manila, capital densamente poblada y núcleo político y financiero filipino.

Teodoro Jr., quien dirige las agencias de respuesta ante desastres y las fuerzas armadas, llamó a extremar las precauciones ante la magnitud de la amenaza climática.

Además, instó a la población a obedecer las instrucciones oficiales y evacuar sin demora aquellas aldeas y comunidades expuestas a inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas: "Debemos hacerlo porque cuando ya está lloviendo o el tifón ha tocado tierra y han comenzado las inundaciones, es difícil rescatar a las personas".

En Filipinas, la categoría de supertifón se utiliza para designar a los ciclones tropicales cuyos vientos sostenidos alcanzan o superan los 185 km/h (115 mph). Las autoridades locales adoptaron este término años atrás precisamente para destacar la gravedad y rapidez de reacción que exigen estos fenómenos meteorológicos especialmente peligrosos.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaFilipinasSupertifónFung-wongKalmaegiAuroraManila

Últimas Noticias

Sforii, la calle más angosta de Europa, se convierte en el rincón favorito para fotos y arte urbano en Brașov

Este estrecho pasaje de Transilvania, con muros llenos de mensajes y grafitis, se ha transformado en un símbolo cultural donde cada visitante deja su huella y revive el pasado medieval de la ciudad

Sforii, la calle más angosta

Símbolo arquitectónico y de espiritualidad: así es la iglesia más grande del continente

Nuestra Señora Aparecida, ubicada en Brasil, es reconocida como la segunda más grande del mundo. Únicamente por detrás de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano

Símbolo arquitectónico y de espiritualidad:

Hungría afirmó que la exención de las sanciones energéticas concedida por Donald Trump es “permanente y por tiempo indefinido”

Un funcionario del primer ministro húngaro Viktor Orbán desmintió que la medida sea efectiva por tan solo un año y sostuvo que se trata de un permiso “total e ilimitado”

Hungría afirmó que la exención

Corea del Sur pidió ajustar los ejercicios militares con EEUU ante una posible cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un en 2026

El ministro de Unificación surcoreano considera que ajustar los ensayos conjuntos es esencial para allanar el camino hacia una posible cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un en la primera mitad de 2026

Corea del Sur pidió ajustar

Alerta en Filipinas por el avance del tifón Fung-wong días después del devastador paso del Kalmaegi que dejó más de 200 muertos

Las autoridades suspendieron clases, actividades públicas y vuelos, además de evacuar zonas vulnerables

Alerta en Filipinas por el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Homenaje a Juan Gabriel reúne

Homenaje a Juan Gabriel reúne a más de 150 mil personas en el Zócalo Capitalino

Oaxaca registra sismo de 4.9 de magnitud

Pacientes denuncian falta de medicamentos y demoras en tratamientos: “Nos toca viajar a otra ciudad por una fórmula”

¿Quién es Jorge Antonio “N”, exagente del Cisen detenido por el caso Colosio?

Embalses de agua: la reserva bajó este 9 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
Ya son más de 180

Ya son más de 180 los muertos por el paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas

Ecuador debate una posible Constitución número 21: por qué reescribió su Carta Magna en cada cambio de poder en casi dos siglos de historia

Sánchez participa desde hoy en la COP 30 en Brasil y la cumbre entre la UE y los países del Caribe en Colombia

Técnicas Reunidas dispara un 63% su beneficio neto hasta septiembre y eleva sus ventas un 43%

“Betito” Suárez, el “delincuente más peligroso de Uruguay” que decía estar retirado y fue hallado con armas, drogas y autos de alta gama

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás de la

La historia detrás de la canción con la que Queen desafió sus propias reglas

La dura confesión de Anthony Hopkins sobre el alcoholismo, el llamado de atención que cambió su vida: “Causé mucho dolor

La dolorosa historia detrás de “Amor Eterno” y más revelaciones del documental de Juan Gabriel

“Mad Max: Fury Road” cumple 10 años: la aclamada película que enfrentó a sus protagonistas e hizo historia en el cine de acción

El método Kominsky: la comedia que desafía la vejez con ironía