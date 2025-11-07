Mundo

El grupo terrorista Yihad Islámica Palestina anunció que entregará el cadáver de otro de los rehenes en Gaza

La Cruz Roja recibirá el cuerpo y lo entregará al Ejército israelí para su traslado fuera del enclave y su posterior identificación en un instituto forense

FOTO ARCHIVO: La Cruz Roja
FOTO ARCHIVO: La Cruz Roja transporta el cuerpo de un rehén fallecido en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, 30 de octubre de 2025 (REUTERS/Ramadan Abed/File Photo)

El grupo terrorista Yihad Islámica Palestina (YIP) anunció este viernes que entregará durante la jornada de hoy el cadáver de otro de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, después de hallar sus restos en la Franja de Gaza, en línea con el acuerdo firmado en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

“Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros de la ‘Inundación de Al Aqsa’ —nombre oficial que dan los grupos palestinos a los ataques del 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados—, entregaremos esta tarde el cuerpo de otro prisionero enemigo”, dijo el brazo armado del grupo, las Brigadas Al Quds.

El comunicado no especifica la identidad del cadáver que devolverán este viernes, la cual se conocerá una vez lo identifique el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir (en el sur de Tel Aviv) al que será llevado una vez salga de Gaza.

Asimismo, el portavoz de Hamas, Hazem Qasem, recalcó que “los esfuerzos siguen en marcha para completar el proceso de intercambio de prisioneros con la entrega del resto de cuerpos de prisioneros israelíes, pese a las dificultades y complejidades existentes”, según informó el diario palestino Filastin.

Las milicias devolverán el cuerpo a la Cruz Roja, que a su vez lo entregará al Ejército israelí para sacarlo de la Franja y llevarlo al instituto forense.

En ocasiones, los cuerpos entregados por las terroristas gazatíes no se correspondían con ningún cautivo en el enclave.

Militantes de Hamás portan un
Militantes de Hamás portan un cadáver durante la búsqueda de rehenes fallecidos, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas, en Khan Younis, sur de la Franja de Gaza. 28 de octubre de 2025 (REUTERS/Ramadan Abed)

El acuerdo entre Israel y Hamas, que incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, incluyó la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida tras el 7 de octubre, así como la entrega de los cadáveres de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 22 personas.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 285 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafah, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.

En el enclave quedan aún seis cuerpos de rehenes (cinco de confirmarse que el entregado se corresponde con un cautivo), entre ellos el de Hadar Goldin, que lleva retenido por las milicias en la Franja desde 2014. Los demás fueron secuestrados durante el ataque de las milicias en territorio israelí del 7 de octubre de 2023.

(Con información de EP y EFE)

