Mundo

Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo

La reclasificación de un fósil hallado hace 150 años en Nunavut permitió identificar al espécimen más nororiental del continente, ampliando su distribución histórica y resaltando el papel clave de los museos en nuevos descubrimientos científicos

Guardar
El diente de mamut lanudo
El diente de mamut lanudo hallado en Nunavut redefine la distribución de la especie en América del Norte - (REUTERS)

Luego de que se haya encontrado el diente de mamut en Long Island, Nunavut, registrado en 1878, modificó el conocimiento sobre la distribución de estos animales en el continente. En la actualidad, un equipo de investigadores de McGill University reclasificó el fósil, anteriormente atribuido a un mamut colombiano, identificándolo como perteneciente a un mamut lanudo (Mammuthus primigenius), según un estudio publicado en el Canadian Journal of Earth Sciences.

Este diente representa el registro más nororiental de la especie en América del Norte y amplía considerablemente el rango geográfico previamente conocido de los mamuts lanudos. El fósil, hallado cerca de donde confluyen las bahías de Hudson y James, fue descrito por Robert Bell, entonces director del Geological Survey of Canada.

La identificación actual se basa en un análisis morfológico detallado, que determinó que se trata del tercer molar superior izquierdo de un mamut lanudo, adaptado a climas fríos y no al clima templado asociados al mamut colombiano, como se había estimado inicialmente.

Investigadores de McGill University identifican
Investigadores de McGill University identifican el fósil como el registro más nororiental de mamut lanudo en el continente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metodología avanzada y análisis isotópico

El trabajo dirigido por Louis-Philippe Bateman, con la colaboración de Hans Larsson, combinó varias técnicas modernas para confirmar la especie. De acuerdo con el Canadian Journal of Earth Sciences, los investigadores examinaron la forma y el desgaste dental, realizaron dataciones radiocarbónicas y analizaron isótopos estables de oxígeno, nitrógeno y carbono.

El estudio incluyó el muestreo de esmalte y colágeno, en una práctica que Bateman describió como “odontología de alto riesgo en restos fósiles valiosos”, según explicó a McGill University. El análisis isotópico permitió estimar la antigüedad y las condiciones ambientales vividas por el animal. El diente mostró una edad radiocarbónica calibrada superior a 39.800 años.

Sin embargo, datos geológicos y paleoclimáticos indican que el mamut existió probablemente entre hace 130.000 y 100.000 años, durante el periodo interglacial MIS 5e. Los isótopos de oxígeno presentes en el esmalte sugieren que la temperatura media anual del área rondaba los 2,1 ℃ (35,8 ℉), comparable al clima actual de Long Island durante los periodos más cálidos.

La dieta del mamut lanudo
La dieta del mamut lanudo se basaba en gramíneas y plantas de tundra, propias de ambientes glaciares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dieta y señales de estrés nutricional

El análisis del colágeno del diente mostró que el mamut se alimentaba sobre todo de plantas propias de la tundra, como gramíneas y otras especies adaptadas al frío. Este tipo de dieta es característica de los ambientes glaciares. Además, los valores elevados de nitrógeno encontrados indican que el animal atravesó un periodo de escasez de alimento, lo que llevó a que su organismo utilizara reservas internas para mantenerse con vida. Según el equipo de McGill University, estos datos reflejan que el mamut experimentó estrés nutricional poco antes de morir.

La corrección en la clasificación del fósil, junto con la información obtenida, no solo permite ampliar el mapa de la distribución de los mamuts lanudos, sino que también resalta el papel fundamental de las colecciones de museos en la ciencia.

El espécimen, conservado durante casi 150 años en el Canadian Museum of Nature, ha permitido revelar detalles sobre la adaptación y la supervivencia de especies extintas frente a variaciones climáticas. Bateman destacó que aún queda mucho por investigar en el este de Canadá y que la confirmación de la presencia de mamuts lanudos en la zona incentiva la búsqueda de nuevos fósiles en ubicaciones poco habituales.

Este caso demuestra que los restos conservados en museos pueden ofrecer información científica significativa incluso después de más de un siglo. Los estudios sobre fósiles históricos facilitan la comprensión de la evolución y la respuesta de los organismos ante los cambios medioambientales a lo largo del tiempo, y advierten sobre la importancia de preservar y analizar las colecciones científicas para futuros descubrimientos.

Temas Relacionados

Mamut lanudoLong Island NunavutMcGill UniversityCanadian Museum of NatureEdad de HieloNewsroom BUE

Últimas Noticias

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

Durante su discurso en el American Business Forum, el mandatario republicano destacó la supremacía militar de Estados Unidos y anticipó que podría trabajar con Moscú y Beijing en un plan de desarme nuclear

Donald Trump anunció que EEUU

Una investigación revela que el rápido avance de la Peste Negra se habría basado en un texto malinterpretado

Difundido por la University of Exeter, el estudio sostiene que la idea de una expansión veloz de la pandemia medieval surgió por tomar como un hecho histórico a un relato árabe ficticio del siglo XIV

Una investigación revela que el

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

Según el presidente Bernardo Arévalo, “actores corruptos” encabezados por la fiscal general Porras buscan ejecutar un golpe institucional contra su gobierno

La OEA instó a las

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

El mandatario ruso pidió un análisis exhaustivo de las intenciones de Washington y planes de contingencia para un eventual reinicio del programa de ensayos nucleares

Vladimir Putin ordenó a sus

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país

Bélgica convocó al Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la amenaza, que podría estar relacionada con estrategias de presión del Kremlin

La inteligencia belga apuntó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Premier contradice al jefe del

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

La defensa de William Dau reclamó a la Procuraduría por no entregar el documento que formaliza su sanción

Las 16 peores comidas peruanas del 2025 según Taste Atlas: la número uno es de Lambayeque

Congreso aprueba iniciativa que busca reconocer la casa de Guamán Poma de Ayala como patrimonio cultural de la nación

Embargo de la Dian a Ecopetrol: qué dicen Reficar y los trabajadores por los problemas de suministro de gasolina y Acpm que se vienen

INFOBAE AMÉRICA
Perú rompe relaciones con México

Perú rompe relaciones con México tras "conocer con sorpresa" el asilo de la ex primera ministra Chávez

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez saldrá de prisión este jueves y asistirá a la investidura de Rodrigo Paz

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

Rafael Louzán: "Veo a Lamine Yamal con la cabeza bien amueblada"

Una investigación revela que el rápido avance de la Peste Negra se habría basado en un texto malinterpretado

ENTRETENIMIENTO

“Nice Not To Meet You”:

“Nice Not To Meet You”: así es el nuevo k-drama con Lee Jung-jae, el protagonista de Squid Game, que ya puedes ver en streaming

“KPop Demon Hunters” tendrá una secuela tras su éxito en Netflix: ¿cuándo se estrenaría?

“Nadie me iba a contratar solo por ser el hermanito de James”: Dave Franco y el desafío de construir una identidad propia en Hollywood

Linkin Park vuelve con nueva formación y una gira que despierta pasiones encontradas

Tallulah, hija de Bruce Willis y Demi Moore, mostró las marcas en su piel a raíz de un trastorno compulsivo