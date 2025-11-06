Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo

El diente de mamut lanudo hallado en Nunavut redefine la distribución de la especie en América del Norte - (REUTERS)

Luego de que se haya encontrado el diente de mamut en Long Island, Nunavut, registrado en 1878, modificó el conocimiento sobre la distribución de estos animales en el continente. En la actualidad, un equipo de investigadores de McGill University reclasificó el fósil, anteriormente atribuido a un mamut colombiano, identificándolo como perteneciente a un mamut lanudo (Mammuthus primigenius), según un estudio publicado en el Canadian Journal of Earth Sciences.

Este diente representa el registro más nororiental de la especie en América del Norte y amplía considerablemente el rango geográfico previamente conocido de los mamuts lanudos. El fósil, hallado cerca de donde confluyen las bahías de Hudson y James, fue descrito por Robert Bell, entonces director del Geological Survey of Canada.

La identificación actual se basa en un análisis morfológico detallado, que determinó que se trata del tercer molar superior izquierdo de un mamut lanudo, adaptado a climas fríos y no al clima templado asociados al mamut colombiano, como se había estimado inicialmente.

Investigadores de McGill University identifican el fósil como el registro más nororiental de mamut lanudo en el continente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metodología avanzada y análisis isotópico

El trabajo dirigido por Louis-Philippe Bateman, con la colaboración de Hans Larsson, combinó varias técnicas modernas para confirmar la especie. De acuerdo con el Canadian Journal of Earth Sciences, los investigadores examinaron la forma y el desgaste dental, realizaron dataciones radiocarbónicas y analizaron isótopos estables de oxígeno, nitrógeno y carbono.

El estudio incluyó el muestreo de esmalte y colágeno, en una práctica que Bateman describió como “odontología de alto riesgo en restos fósiles valiosos”, según explicó a McGill University. El análisis isotópico permitió estimar la antigüedad y las condiciones ambientales vividas por el animal. El diente mostró una edad radiocarbónica calibrada superior a 39.800 años.

Sin embargo, datos geológicos y paleoclimáticos indican que el mamut existió probablemente entre hace 130.000 y 100.000 años, durante el periodo interglacial MIS 5e. Los isótopos de oxígeno presentes en el esmalte sugieren que la temperatura media anual del área rondaba los 2,1 ℃ (35,8 ℉), comparable al clima actual de Long Island durante los periodos más cálidos.

La dieta del mamut lanudo se basaba en gramíneas y plantas de tundra, propias de ambientes glaciares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dieta y señales de estrés nutricional

El análisis del colágeno del diente mostró que el mamut se alimentaba sobre todo de plantas propias de la tundra, como gramíneas y otras especies adaptadas al frío. Este tipo de dieta es característica de los ambientes glaciares. Además, los valores elevados de nitrógeno encontrados indican que el animal atravesó un periodo de escasez de alimento, lo que llevó a que su organismo utilizara reservas internas para mantenerse con vida. Según el equipo de McGill University, estos datos reflejan que el mamut experimentó estrés nutricional poco antes de morir.

La corrección en la clasificación del fósil, junto con la información obtenida, no solo permite ampliar el mapa de la distribución de los mamuts lanudos, sino que también resalta el papel fundamental de las colecciones de museos en la ciencia.

El espécimen, conservado durante casi 150 años en el Canadian Museum of Nature, ha permitido revelar detalles sobre la adaptación y la supervivencia de especies extintas frente a variaciones climáticas. Bateman destacó que aún queda mucho por investigar en el este de Canadá y que la confirmación de la presencia de mamuts lanudos en la zona incentiva la búsqueda de nuevos fósiles en ubicaciones poco habituales.

Este caso demuestra que los restos conservados en museos pueden ofrecer información científica significativa incluso después de más de un siglo. Los estudios sobre fósiles históricos facilitan la comprensión de la evolución y la respuesta de los organismos ante los cambios medioambientales a lo largo del tiempo, y advierten sobre la importancia de preservar y analizar las colecciones científicas para futuros descubrimientos.