El gobierno de Brasil lanzó un fondo internacional para proteger los bosques tropicales del mundo y atraer inversiones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una reunión con líderes de países con bosques tropicales y naciones comprometidas a invertir en el Fondo de Bosques Tropicales por Siempre (TFFF), en Belém, Brasil, el 6 de noviembre de 2025 (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó este jueves en Belém un nuevo fondo internacional destinado a proteger los bosques tropicales del mundo, incluida la Amazonía. La iniciativa, bautizada Fondo de Bosques Tropicales por Siempre (Tropical Forests Forever Fund, TFFF), fue anunciada durante la apertura de la cumbre de líderes previa a la COP30 de la ONU.

El fondo aspira a movilizar 125.000 millones de dólares en total, combinando 25.000 millones de recursos públicos —aportados por gobiernos y organismos multilaterales— con hasta 100.000 millones de dólares en capital privado proveniente de inversionistas institucionales y corporativos. Según Lula, el TFFF representa uno de los “principales resultados concretos” que Brasil espera llevar a la próxima cumbre climática.

El objetivo central del fondo es conservar más de 1.100 millones de hectáreas de bosques tropicales mediante la canalización de grandes sumas de capital hacia instrumentos financieros seguros. Los rendimientos generados por esas inversiones, estimados en alrededor de 4.000 millones de dólares anuales, se distribuirán entre más de 70 países tropicales, en función de su desempeño en la protección forestal.

Líderes asisten a una reunión encabezada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con mandatarios de países con bosques tropicales y naciones comprometidas a invertir en el Fondo de Bosques Tropicales por Siempre (TFFF), en Belém, Brasil, el 6 de noviembre de 2025. (REUTERS/Adriano Machado)

El Banco Mundial será el administrador de los recursos, mientras Brasil trabaja con agencias de calificación para que el fondo obtenga una nota crediticia AAA o AA, lo que facilitaría la entrada de grandes inversores internacionales. El modelo financiero prevé reinvertir el capital en bonos soberanos y títulos corporativos de bajo riesgo, y usar los rendimientos para financiar pagos por conservación.

El mecanismo incluirá un sistema de pagos por hectárea preservada y penalizaciones por superficie deforestada o degradada, además de fondos adicionales para proteger la biodiversidad, los territorios tradicionales y los servicios ambientales. El 20 % de los recursos se destinará directamente a pueblos indígenas y comunidades locales, reconocidos como actores clave en la preservación de los ecosistemas.

El diseño del TFFF fue elaborado con el respaldo de Colombia, la República Democrática del Congo, Ghana, Malasia y Francia, junto con representantes de comunidades tradicionales. El mecanismo cuenta con el apoyo político de las naciones de las cuencas del Amazonas, el Congo y el Borneo-Mekong.

El príncipe Guillermo del Reino Unido, príncipe de Gales, y el primer ministro británico, Keir Starmer, estrechan la mano del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la conferencia climática COP30 de la ONU en Belém, estado de Pará, Brasil, el 6 de noviembre de 2025. (MAURO PIMENTEL/Pool vía REUTERS)

Hasta el momento, Brasil es el único país que ha realizado un aporte concreto, con 1.000 millones de dólares, y Indonesia ha anunciado su intención de contribuir con una cifra equivalente. Otros países —como Alemania, Noruega, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido— se perfilan como posibles inversores, aunque sus compromisos aún no se han formalizado.

Durante un almuerzo con líderes internacionales, Lula calificó la iniciativa de “inédita” y subrayó que permitirá al Sur Global desempeñar un papel central en la agenda de protección forestal. En la reunión participaron, entre otros, los presidentes de Colombia, Francia, el primer ministro de Noruega, el primer ministro del Reino Unido y el viceprimer ministro de China.

“Sin los bosques no tenemos agua para beber ni para plantar”, afirmó Lula, destacando que “valen más en pie que derribados”. Aunque el TFFF no forma parte de las negociaciones formales de la COP30, se ha consolidado como una de las principales apuestas diplomáticas y financieras de Brasil para reforzar la acción climática global.

(Con información de EFE)