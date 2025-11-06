Mundo

El gobierno de Brasil lanzó un fondo internacional para proteger los bosques tropicales del mundo y atraer inversiones

El presidente Lula da Silva presentó el Fondo de Bosques Tropicales por Siempre (TFFF), que busca movilizar 125.000 millones de dólares en capital público y privado para conservar selvas en 73 países

Guardar
El presidente de Brasil, Luiz
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una reunión con líderes de países con bosques tropicales y naciones comprometidas a invertir en el Fondo de Bosques Tropicales por Siempre (TFFF), en Belém, Brasil, el 6 de noviembre de 2025 (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó este jueves en Belém un nuevo fondo internacional destinado a proteger los bosques tropicales del mundo, incluida la Amazonía. La iniciativa, bautizada Fondo de Bosques Tropicales por Siempre (Tropical Forests Forever Fund, TFFF), fue anunciada durante la apertura de la cumbre de líderes previa a la COP30 de la ONU.

El fondo aspira a movilizar 125.000 millones de dólares en total, combinando 25.000 millones de recursos públicos —aportados por gobiernos y organismos multilaterales— con hasta 100.000 millones de dólares en capital privado proveniente de inversionistas institucionales y corporativos. Según Lula, el TFFF representa uno de los “principales resultados concretos” que Brasil espera llevar a la próxima cumbre climática.

El objetivo central del fondo es conservar más de 1.100 millones de hectáreas de bosques tropicales mediante la canalización de grandes sumas de capital hacia instrumentos financieros seguros. Los rendimientos generados por esas inversiones, estimados en alrededor de 4.000 millones de dólares anuales, se distribuirán entre más de 70 países tropicales, en función de su desempeño en la protección forestal.

Líderes asisten a una reunión
Líderes asisten a una reunión encabezada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con mandatarios de países con bosques tropicales y naciones comprometidas a invertir en el Fondo de Bosques Tropicales por Siempre (TFFF), en Belém, Brasil, el 6 de noviembre de 2025. (REUTERS/Adriano Machado)

El Banco Mundial será el administrador de los recursos, mientras Brasil trabaja con agencias de calificación para que el fondo obtenga una nota crediticia AAA o AA, lo que facilitaría la entrada de grandes inversores internacionales. El modelo financiero prevé reinvertir el capital en bonos soberanos y títulos corporativos de bajo riesgo, y usar los rendimientos para financiar pagos por conservación.

El mecanismo incluirá un sistema de pagos por hectárea preservada y penalizaciones por superficie deforestada o degradada, además de fondos adicionales para proteger la biodiversidad, los territorios tradicionales y los servicios ambientales. El 20 % de los recursos se destinará directamente a pueblos indígenas y comunidades locales, reconocidos como actores clave en la preservación de los ecosistemas.

El diseño del TFFF fue elaborado con el respaldo de Colombia, la República Democrática del Congo, Ghana, Malasia y Francia, junto con representantes de comunidades tradicionales. El mecanismo cuenta con el apoyo político de las naciones de las cuencas del Amazonas, el Congo y el Borneo-Mekong.

El príncipe Guillermo del Reino
El príncipe Guillermo del Reino Unido, príncipe de Gales, y el primer ministro británico, Keir Starmer, estrechan la mano del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la conferencia climática COP30 de la ONU en Belém, estado de Pará, Brasil, el 6 de noviembre de 2025. (MAURO PIMENTEL/Pool vía REUTERS)

Hasta el momento, Brasil es el único país que ha realizado un aporte concreto, con 1.000 millones de dólares, y Indonesia ha anunciado su intención de contribuir con una cifra equivalente. Otros países —como Alemania, Noruega, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido— se perfilan como posibles inversores, aunque sus compromisos aún no se han formalizado.

Durante un almuerzo con líderes internacionales, Lula calificó la iniciativa de “inédita” y subrayó que permitirá al Sur Global desempeñar un papel central en la agenda de protección forestal. En la reunión participaron, entre otros, los presidentes de Colombia, Francia, el primer ministro de Noruega, el primer ministro del Reino Unido y el viceprimer ministro de China.

Sin los bosques no tenemos agua para beber ni para plantar”, afirmó Lula, destacando que “valen más en pie que derribados”. Aunque el TFFF no forma parte de las negociaciones formales de la COP30, se ha consolidado como una de las principales apuestas diplomáticas y financieras de Brasil para reforzar la acción climática global.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BrasilFondo de Bosques Tropicales por SiempreTFFFCOP30Ultimas noticias AmericaLuiz Inácio Lula da Silva

Últimas Noticias

El Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones contra el presidente sirio Ahmed al-Sharaa

La medida recibió un amplio respaldo internacional y se produce antes de la visita oficial del mandatario a Washington, donde abordará el futuro de las relaciones bilaterales y la reconstrucción del país

El Consejo de Seguridad de

Estados Unidos anunció sanciones contra una red financiera vinculada a Hezbollah por gestionar traspasos millonarios de Irán al Líbano

El Departamento del Tesoro identificó entre los sancionados a Osama Yaber y Jafar Muhamad Qasir, señalados por coordinar y supervisar la recaudación y envío de fondos

Estados Unidos anunció sanciones contra

El primer ministro de Bélgica amenazó con presentar su renuncia si no hay un acuerdo en 50 días sobre el presupuesto nacional

La coalición de gobierno enfrenta fuertes desacuerdos sobre cómo alcanzar un recorte de 10.000 millones de euros antes de 2030

El primer ministro de Bélgica

Israel culminó su campaña de bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano

Las autoridades israelíes señalaron que la operación pretende evitar que el grupo terrorista chiíta retome su actividad en el territorio libanés

Israel culminó su campaña de

Nuevas imágenes satelitales revelaron posibles fosas comunes y “matanzas masivas en curso” en El-Fasher

Las tomas muestran zanjas, cuerpos y signos de violencia sistemática en hospitales y barrios residenciales de Sudán, atribuida a las fuerzas paramilitares RSF

Nuevas imágenes satelitales revelaron posibles
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bogotá actualizó la estratificación urbana

Bogotá actualizó la estratificación urbana y rural tras seis años: hay zonas que subieron de estrato

Semar protege tortugas marinas en Nayarit: recupera 60 mil huevos y libera 23 mil crías en distintas playas

La tortura que padecieron los rehenes de la toma del Palacio de Justicia a manos del Ejército: “Decían que era guerrillero”

Los diferentes trabajos de David Verdaguer antes de ser actor y la divertida razón por la que le despidieron como teleoperador: “Me aburría mucho”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

INFOBAE AMÉRICA
Martín Presa: "El video del

Martín Presa: "El video del Poznan es miserable, burlarse de la humildad de otro"

El Rey llama a Israel y Hamás "a la contención, el silencio de las armas y al cumplimiento de los acuerdos"

Estados Unidos anunció sanciones contra una red financiera vinculada a Hezbollah por gestionar traspasos millonarios de Irán al Líbano

“Spanish Ladies”, el guiño musical escondido en Tiburón que se convirtió en un clásico del cine de terror

Así vivió el México Digital Summit: un evento para transformar la visión digital de México

ENTRETENIMIENTO

Los secretos de los Grammy

Los secretos de los Grammy 2026: cómo se define cada nominación y quién decide el podio musical

Entre el orgullo y la emoción: Tracy Morgan abre las puertas de su intimidad y la relación con sus hijos

“Spanish Ladies”, el guiño musical escondido en Tiburón que se convirtió en un clásico del cine de terror

Macaulay Culkin vuelve al universo de ‘Mi pobre Angelito’ en un emotivo anuncio

La hija de Mark Wahlberg se fractura la clavícula tras un accidente mientras montaba a caballo en California