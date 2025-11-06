Mundo

A sus 92 años, el presidente Paul Biya inició su octavo mandato en Camerún tras una disputada elección

El mandatario camerunés, en el poder desde hace 43 años, juró un nuevo período en medio de denuncias de fraude y protestas opositoras masivas

Guardar
Imagne de archivo: El presidente
Imagne de archivo: El presidente de Camerún, Paul Biya, de 92 años, quien asumió un octavo mandato, saluda a un observador electoral tras emitir su voto en Yaundé el 12 de octubre de 2025 (REUTERS/Zohra Bensemra)

El presidente de Camerún, Paul Biya, asumió este jueves su octavo mandato tras una polémica victoria en las elecciones del 12 de octubre, unos comicios marcados por las denuncias de fraude y la negativa del principal opositor, Issa Tchiroma Bakary, a reconocer los resultados. Biya, de 92 años, dirige el país desde hace 43 años, consolidándose como el jefe de Estado en ejercicio más longevo del mundo.

Según los resultados oficiales, el mandatario obtuvo el 53,7% de los votos, frente al 35,2% de Tchiroma Bakary, quien asegura poseer pruebas de haber conseguido cerca del 60% de los respaldos y sostiene que él es el verdadero ganador de las elecciones.

En su discurso, Biya manifestó: “Expreso mi profunda gratitud al pueblo camerunés, que una vez más ha decidido darme su confianza”, y prometió que “no escatimará esfuerzos para seguir siendo merecedor de esta confianza”.

La ceremonia de investidura tuvo lugar en el Parlamento de Yaundé, la capital, en medio de un ambiente de tensión y de dudas sobre el estado de salud del presidente, debido a sus pocas apariciones públicas en los últimos años y su participación casi nula durante la campaña electoral.

El candidato presidencial Issa Tchiroma
El candidato presidencial Issa Tchiroma Bakary, del Frente Nacional para la Salvación de Camerún (FSNC), saluda a su llegada al lanzamiento de su campaña electoral en Yagoua, Camerún, el 30 de septiembre de 2025 (REUTERS/Desire Danga Essigue)

El mandatario reconoció además las dificultades del país, afirmando: “Entiendo totalmente la gravedad de la situación que atraviesa nuestro país... la profundidad de la frustración y el tamaño de las expectativas”, al tiempo que reafirmó su compromiso con la estabilidad y la unidad nacional. “Apuesto por lograr un Camerún unido, estable y próspero”, declaró, insistiendo en que los desafíos “no son insuperables”.

Frente a las reiteradas acusaciones de fraude, Biya defendió que su victoria fue “clara e incontestable” y, en un gesto de conciliación, afirmó: “Tiendo la mano a todo el mundo”. El presidente hizo un llamado al diálogo y se comprometió a impulsar un plan especial de promoción del empleo juvenil, así como a fortalecer las políticas de protección para las mujeres, sectores clave en las recientes movilizaciones que respaldaron al candidato opositor. “Este país es nuestro patrimonio común y nuestro bien más precioso. Debemos construirlo, solidificarlo y modernizarlo, no destruirlo”, expresó Biya, quien criticó “la actitud de ciertos políticos irresponsables” por convocar manifestaciones y aseguró que “el orden reinará y Camerún seguirá avanzando”.

Un hombre es detenido por
Un hombre es detenido por la policía durante enfrentamientos entre seguidores del líder opositor camerunés Issa Tchiroma Bakary y las fuerzas de seguridad en Garoua, Camerún, el 31 de octubre de 2025 (REUTERS/Desire Danga Essigue)

El mandatario elogió la labor de las fuerzas de seguridad por su actuación frente a las protestas y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales de la represión, insistiendo en que en Camerún no debe haber espacio para “el odio y la violencia”. “El país no necesita una crisis postelectoral, cuyas consecuencias podrían ser dramáticas”, advirtió, en un intento por contener las tensiones que han sacudido al país desde la publicación de los resultados.

Asimismo, Biya reafirmó su compromiso de combatir “de forma vigorosa” a los grupos terroristas que operan en el territorio, especialmente en la región del Extremo Norte, donde actúan Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en África Occidental (ISWA), responsables de numerosos ataques que en los últimos años han dejado decenas de civiles y militares muertos.

(Con información de EP)

Temas Relacionados

CamerúnPaul BiyaAfricaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Polonia recupera una magnífica obra de arte robada durante la Segunda Guerra Mundial, procedente de una subasta danesa

El cuadro “Verano”, de la artista Bertha Wegmann, regresa al patrimonio polaco tras más de 70 años desaparecido, gracias a una colaboración internacional y la decisión de una familia danesa de devolver la pieza

Polonia recupera una magnífica obra

Israel lanzó un ataque en el sur de Líbano para desmantelar la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah

La escalada militar se intensifica con incursiones aéreas y advertencias de evacuación, mientras el grupo chií descartó cualquier diálogo directo

Israel lanzó un ataque en

El USS Gerald R. Ford realizó maniobras de vuelo a bordo mientras se acerca al Caribe y las costas de Venezuela

El portaaviones más grande del mundo cruzó esta semana el estrecho de Gibraltar y continúa rumbo a unirse a la flota que Estados Unidos ha desplegado en operaciones contra el tráfico de drogas

El USS Gerald R. Ford

En una operación coordinada de misiles y artillería, Ucrania alcanzó una refinería clave y una base de drones en Rusia

Las fuerzas armadas ucranianas reivindicaron ataques a depósitos de combustible y posiciones del ejército de Moscú, mientras continúan los combates terrestres

En una operación coordinada de

Angelina Jolie visitó de sorpresa la ciudad de Kherson en medio de amenazas de ataques rusos

La estrella de Hollywood fue fotografiada usando chaleco antibalas en una ciudad bajo apremio, donde se reunió con víctimas y personal médico

Angelina Jolie visitó de sorpresa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro sigue respondiendo críticas por

Petro sigue respondiendo críticas por alegar inclusión a lista Clinton: “Lloro. Nadie es profeta en su tierra”

Se acaban las cámaras de fotomultas trampa en Medellín, la alcaldía anuncia cambios: “queremos tu vida, no tu plata”

Melissa Gate le tira indirecta a Altafulla con su ingreso a ‘La casa de lo Alofoke’ y la posibilidad de coronarse como ganadora

Velocidades de Lima igualan a las de un peatón en hora punta: tráfico supera a otras capitales de la región

Bloquean familiares de desaparecidos la autopista México-Toluca con rumbo a la CDMX

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno aboga por respetar

El Gobierno aboga por respetar el derecho internacional ante la creciente presión de Estados Unidos sobre Venezuela

Sacyr gana 62 millones hasta septiembre, un 16% menos por desinversiones, pero eleva un 5% el flujo de caja

La Audiencia Nacional acuerda investigar los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

(AM) Sacyr gana 62 millones hasta septiembre, un 16% menos por desinversiones, pero eleva un 11% flujo de caja

La ONU reconoce que la polarización de la comunidad internacional daña la respuesta multilateral a conflictos

ENTRETENIMIENTO

Heidi Klum y su hija

Heidi Klum y su hija Leni vuelven a posar en lencería pese a las críticas de sus fans

Ted Danson y Mary Steenburgen compartieron detalles sobre su historia de amor fuera de cámaras: “Realmente no somos perfectos”

Sam Smith confesó que se hizo una liposucción a los 13 años: “Vivía un infierno”

Ian McKellen no renunciará a su papel de Gandalf a pesar de sus problemas de salud: “No voy a bajar el ritmo”

Así fue la última llamada de Paul McCartney y John Lennon antes del asesinato del exBeatle