Lo que se sabe del ataque con arma blanca en un tren rumbo a Londres que dejó 10 heridos

Un hombre fue arrestado tras el violento incidente en un convoy que iba de Doncaster a la capital británica. Una de las víctimas está muy grave

"Tiene un cuchillo, hay sangre": un testigo recuerda el ataque con cuchillo en un tren británico

Solo uno de los dos hombres detenidos tras el ataque con arma blanca que dejó al menos 10 heridos en un tren en el este de Inglaterra es considerado sospechoso por la policía, que este domingo afirmó que de momento no tiene indicios de que se trate de un acto “terrorista”.

Cómo se produjo el ataque

El ataque tuvo lugar en un tren que salió el sábado a las 18H25 de Doncaster, en el norte de Inglaterra, en dirección a la estación londinense de King’s Cross.

La policía británica de transportes indicó que agentes de la policía local “subieron a bordo del tren y detuvieron a dos personas”. Todo, en un lapso de tiempo de ocho minutos. Solo uno de ellos es considerado sospechoso, precisó la policía el domingo por la noche.

El secretario general del sindicato de transportes RMT, Eddie Dempsey, afirmó el domingo que el personal del tren había “desviado” su ruta para permitir la intervención de la policía y los servicios de emergencia.

Un agente forense pasa junto
Un agente forense pasa junto a un cordón policial cerca de la estación de Huntingdon, tras una serie de apuñalamientos en un tren de la compañía London North Eastern Railway (LNER), cerca de Cambridge, Gran Bretaña, el 2 de noviembre de 2025. REUTERS/Jack Taylor

Entre las diez personas heridas en el ataque, cinco personas fueron dadas de alta del hospital el domingo, pero el estado de una de ellas sigue siendo crítico, indicó la policía británica de transportes.

Se trata de un empleado de la compañía ferroviaria que “intentó detener al agresor”, precisó la policía.

Según un pasajero citado por Sky News, los policías utilizaron una pistola de descargas eléctricas en el andén para controlar a un hombre que iba armado con un gran cuchillo.

El rey Carlos III se declaró este domingo “absolutamente horrorizado y conmocionado” por el ataque.

Un agente forense inspecciona el
Un agente forense inspecciona el tren de la compañía London North Eastern Railway (LNER) donde se produjeron varios apuñalamientos, en un andén de la estación de Huntingdon, cerca de Cambridge, Gran Bretaña, el 2 de noviembre de 2025. REUTERS/Jack Taylor

La víspera, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, calificó el “espantoso” incidente de “profundamente preocupante”.

“Sangre por todas partes”

Los testimonios de los pasajeros dan cuenta de la violencia del ataque.

Un testigo, citado por varios medios, dijo que vio a un hombre corriendo por el vagón, con el brazo ensangrentado y gritando: “¡Tienen un cuchillo!”. Otro dijo que vio “sangre pro todas partes”.

Olly Foster, citada por BBC, contó que en un primer momento pensó que se trataba de una broma porque era Halloween cuando oyó a los pasajeros gritando: “¡Huyan! ¡Hay un tipo apuñalando a todo el mundo!”.

Agentes forenses caminan junto al
Agentes forenses caminan junto al tren de la compañía London North Eastern Railway (LNER) donde se produjo una serie de apuñalamientos, en un andén de la estación de Huntingdon, cerca de Cambridge, Gran Bretaña, el 2 de noviembre de 2025. REUTERS/Jack Taylor

Un sospechoso

El superintendente John Loveless dijo este domingo que “en este momento, nada sugiere que se trate de un incidente terrorista”.

El funcionario precisó que el sospechoso por “intento de asesinato” es un británico de 32 años, que abordó el tren en la estación de Peterborough, donde reside.

Un segundo hombre, de 35 años, que también fue detenido en el lugar, fue finalmente puesto en libertad, ya que los investigadores concluyeron que “no estaba implicado”.

El director general de la compañía ferroviaria LNER (London North Eastern Railway), David Horne, se mostró también “profundamente conmocionado” por la tragedia.

Un agente forense toma fotografías
Un agente forense toma fotografías en la zona acordonada de la estación de Huntingdon, tras una serie de apuñalamientos en un tren de la compañía London North Eastern Railway (LNER), cerca de Cambridge, Gran Bretaña, el 2 de noviembre de 2025. REUTERS/Jack Taylor

El ministro de Transportes, Heidi Alexander, aseguró que se desplegó una “fuerte presencia” policial en las estaciones del país para tranquilizar a los viajeros.

Este dispositivo se mantendrá varios días, precisó una fuente gubernamental a la agencia de noticias PA.

“Hoy me sentí un poco estresada porque hicimos exactamente el mismo trayecto en el que ocurrió el incidente anoche”, declaró a AFP una pasajera en la estación londinense de King’s Cross.

Crece la violencia con arma blanca

Los delitos con armas blancas en Inglaterra y Gales han aumentado de forma constante desde 2011, según datos oficiales del gobierno.

Un forense toma imágenes del
Un forense toma imágenes del tren de la London North Eastern Railway (LNER) donde se produjo una serie de apuñalamientos, en un andén de la estación de Huntingdon, cerca de Cambridge, Gran Bretaña, 2 de noviembre de 2025. REUTERS/Jack Taylor

Aunque el Reino Unido tiene uno de los controles de armas más estrictos del mundo, Starmer ha calificado la proliferación de los delitos con armas blancas como una “crisis nacional”.

Desde su llegada al poder en julio de 2024, el gobierno laborista ha intentado frenar su uso.

En el verano boreal de 2024, un joven británico mató a tres niñas con arma blanca durante una clase de danza en Southport, en el norte de Inglaterra. Otras diez personas, incluyendo ocho menores, resultaron heridas.

Esta semana, un refugiado afgano de 22 años fue inculpado por un ataque con cuchillo que dejó un muerto y dos heridos el lunes cerca de la capital.

(con información de AFP)

