Hegseth visitó la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas tras el intento de acercamiento entre Trump y Kim Jong-un

Pete Hegseth visitó la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó este lunes una visita a la zona desmilitarizada (DMZ) que separa a Corea del Sur de Corea del Norte, principal línea de división militar entre ambos países. La llegada de Hegseth, ocurrida el 3 de noviembre a bordo de un helicóptero militar, se produjo en el contexto de una visita oficial a Corea del Sur, durante la cual fue recibido en una base estadounidense próxima a la zona de seguridad conjunta de la DMZ, según confirmó el Ministerio de Defensa de Corea del Sur. El funcionario fue acompañado por el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, y otros altos cargos, para luego desplazarse en autobús hacia el área de máxima vigilancia en la península coreana.

Durante esta jornada, Hegseth y Ahn Gyu-back realizaron la primera visita conjunta a la zona de seguridad conjunta (JSA), situada dentro de la DMZ, desde hacía ocho años. El Ministerio de Defensa surcoreano declaró que se trata de un gesto significativo en el marco de la reforzada cooperación bilateral en defensa, y en la preparación para la 57ª Reunión Consultiva de Seguridad (SCM), que tendrá lugar el martes 4 de noviembre. Este foro representa el principal encuentro anual entre jefes de Defensa de Washington y Seúl, donde ambas naciones delinean el curso de su alianza militar y estrategias de defensa ante la amenaza nuclear de Corea del Norte.

La agenda de la SCM prevé abordar asuntos relativos a la preparación de la defensa conjunta frente a posibles provocaciones norcoreanas, así como la cooperación en defensa cibernética, antimisiles y la posibilidad de que Corea del Sur reciba autorización estadounidense para fabricar submarinos de propulsión nuclear. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur indicó que también debatirán la modernización y adaptación de la alianza militar en un contexto de creciente tensión regional.

Hegseth y el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, realizan la primera visita conjunta a la zona de seguridad conjunta de la DMZ en ocho años (Yonhap/REUTERS)

La visita de Hegseth a la DMZ se produce pocos días después de la gira asiática del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien visitó Corea del Sur la semana pasada y manifestó su disposición a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un. Durante unas declaraciones a bordo del Air Force One, Trump sostuvo: “Me encantaría reunirme con él, si él quiere mantener una reunión”. El mandatario estadounidense señaló la posibilidad de extender su estancia en Asia para facilitar el encuentro, asegurando que “me llevo muy bien con Kim Jong-un. Me cae bien. Yo le caigo bien. Si quiere que nos reunamos, estaré en Corea del Sur”, según declaraciones recogidas por la prensa internacional.

La visita oficial de Hegseth a Corea del Sur refuerza la cooperación bilateral en defensa ante la amenaza nuclear de Corea del Norte (MINISTERIO DE DEFENSA DE COREA DEL SUR/REUTERS)

Sin embargo, un encuentro entre Trump y Kim Jong-un no se materializó, ya que Pyongyang no emitió respuesta pública a la propuesta y realizó una prueba de misiles de crucero justo antes de la llegada del presidente estadounidense a la región. Fuentes citadas por medios estadounidenses indicaron que la reunión no formaba parte de la agenda oficial de Trump, aunque “las cosas pueden cambiar”. La Casa Blanca reiteró que Trump sigue abierto al diálogo con Corea del Norte “sin condiciones previas”, mientras que Kim Jong-un ha planteado la posibilidad de negociar si Washington renuncia a la exigencia de desnuclearización completa.

Se mantiene la expectativa sobre si Hegseth realizará alguna declaración sobre Corea del Norte durante su recorrido por la DMZ, en el que tiene previsto reunirse con tropas estadounidenses y surcoreanas movilizadas en la zona. Ambos países buscan coordinar respuestas ante posibles desafíos norcoreanos y afianzar su cooperación militar en el actual escenario estratégico de la península coreana.