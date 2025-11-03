América Mundo

Hegseth visitó la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas tras el intento de acercamiento entre Trump y Kim Jong-un

El Secretario de Defensa dela Casa Blanca recorrió la franja que divide a la península, en el marco de una agenda centrada en fortalecer la cooperación militar bilateral y abordar amenazas regionales

Guardar
Pete Hegseth visitó la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó este lunes una visita a la zona desmilitarizada (DMZ) que separa a Corea del Sur de Corea del Norte, principal línea de división militar entre ambos países. La llegada de Hegseth, ocurrida el 3 de noviembre a bordo de un helicóptero militar, se produjo en el contexto de una visita oficial a Corea del Sur, durante la cual fue recibido en una base estadounidense próxima a la zona de seguridad conjunta de la DMZ, según confirmó el Ministerio de Defensa de Corea del Sur. El funcionario fue acompañado por el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, y otros altos cargos, para luego desplazarse en autobús hacia el área de máxima vigilancia en la península coreana.

Durante esta jornada, Hegseth y Ahn Gyu-back realizaron la primera visita conjunta a la zona de seguridad conjunta (JSA), situada dentro de la DMZ, desde hacía ocho años. El Ministerio de Defensa surcoreano declaró que se trata de un gesto significativo en el marco de la reforzada cooperación bilateral en defensa, y en la preparación para la 57ª Reunión Consultiva de Seguridad (SCM), que tendrá lugar el martes 4 de noviembre. Este foro representa el principal encuentro anual entre jefes de Defensa de Washington y Seúl, donde ambas naciones delinean el curso de su alianza militar y estrategias de defensa ante la amenaza nuclear de Corea del Norte.

La agenda de la SCM prevé abordar asuntos relativos a la preparación de la defensa conjunta frente a posibles provocaciones norcoreanas, así como la cooperación en defensa cibernética, antimisiles y la posibilidad de que Corea del Sur reciba autorización estadounidense para fabricar submarinos de propulsión nuclear. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur indicó que también debatirán la modernización y adaptación de la alianza militar en un contexto de creciente tensión regional.

Hegseth y el ministro de
Hegseth y el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, realizan la primera visita conjunta a la zona de seguridad conjunta de la DMZ en ocho años (Yonhap/REUTERS)

La visita de Hegseth a la DMZ se produce pocos días después de la gira asiática del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien visitó Corea del Sur la semana pasada y manifestó su disposición a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un. Durante unas declaraciones a bordo del Air Force One, Trump sostuvo: “Me encantaría reunirme con él, si él quiere mantener una reunión”. El mandatario estadounidense señaló la posibilidad de extender su estancia en Asia para facilitar el encuentro, asegurando que “me llevo muy bien con Kim Jong-un. Me cae bien. Yo le caigo bien. Si quiere que nos reunamos, estaré en Corea del Sur”, según declaraciones recogidas por la prensa internacional.

La visita oficial de Hegseth
La visita oficial de Hegseth a Corea del Sur refuerza la cooperación bilateral en defensa ante la amenaza nuclear de Corea del Norte (MINISTERIO DE DEFENSA DE COREA DEL SUR/REUTERS)

Sin embargo, un encuentro entre Trump y Kim Jong-un no se materializó, ya que Pyongyang no emitió respuesta pública a la propuesta y realizó una prueba de misiles de crucero justo antes de la llegada del presidente estadounidense a la región. Fuentes citadas por medios estadounidenses indicaron que la reunión no formaba parte de la agenda oficial de Trump, aunque “las cosas pueden cambiar”. La Casa Blanca reiteró que Trump sigue abierto al diálogo con Corea del Norte “sin condiciones previas”, mientras que Kim Jong-un ha planteado la posibilidad de negociar si Washington renuncia a la exigencia de desnuclearización completa.

Se mantiene la expectativa sobre si Hegseth realizará alguna declaración sobre Corea del Norte durante su recorrido por la DMZ, en el que tiene previsto reunirse con tropas estadounidenses y surcoreanas movilizadas en la zona. Ambos países buscan coordinar respuestas ante posibles desafíos norcoreanos y afianzar su cooperación militar en el actual escenario estratégico de la península coreana.

Temas Relacionados

Corea del Sur Pete Hegseth Donald Trump Kim Jong-un Ministerio de Defensa de Corea del Sur Corea del Norte Península coreana Defensa Alianza militar PyongyangÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Donald Trump defendió el derecho de Estados Unidos a realizar pruebas nucleares: “Hay ensayos de Rusia y ensayos de China”

El mandatario del país norteamericano se refirió a la posible reanudación de los testeos, argumentando que otras potencias realizan experimentos secretos bajo tierra

Donald Trump defendió el derecho

Día Mundial del Sándwich: ¿por qué se celebra hoy, 3 de noviembre?

Relatos históricos y versiones alternativas explican cómo una costumbre aristocrática se transformó en un fenómeno culinario

Día Mundial del Sándwich: ¿por

Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de tres rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Tras un proceso de identificación en el Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv, las autoridades confirmaron que los cuerpos entregados corresponden a los cautivos Asaf Hamami, Omer Maxim Neutra y Oz Daniel

Israel confirmó la identidad y

Donald Trump dijo que Xi Jinping afirmó que China no intervendrá en Taiwán mientras él sea presidente de EEUU

Xi “dijo abiertamente, y su gente dijo abiertamente en las reuniones: ‘Nunca haríamos nada mientras el presidente Trump sea presidente’, porque saben las consecuencias“, declaró el mandatario republicano

Donald Trump dijo que Xi

Rusia admitió que mantiene contactos con el régimen venezolano y que posee “varias obligaciones contractuales”

“Estamos en contacto con nuestros amigos de Venezuela“, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, ante una consulta de la agencia TASS sobre un supuesto pedido de ayuda de Nicolás Maduro al presidente ruso, Vladimir Putin

Rusia admitió que mantiene contactos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En la era Milei, la

En la era Milei, la luz y el gas subieron más del doble que la inflación y más de 100 puntos por sobre el salario privado formal medio

José Astorga, experto en lenguaje no verbal: “Nunca hagas esta pregunta a un mentiroso”

Estas son las marcas de cacahuates con exceso de sodio, según Profeco

¿Cuál es la temperatura promedio en Arequipa?

Temperaturas en Cuzco: prepárate antes de salir de casa

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia envió el pedido de

Bolivia envió el pedido de extradición para ex el cura acusado de abuso y escondido en Uruguay durante 17 años

Atrys recibe una oferta del holding familiar Echevarne para adquirir Aspy, su filial de prevención

Delegación del Gobierno analizará informes de Policía Municipal sobre Rosalía en Callao y verá "si procede sancionar"

La UE, la OMS, y otros organismos, urgen al enfoque 'Una Sola Salud' ante el aumento de crisis climáticas y sanitarias

Mueren 20 personas tras chocar un autobús y un camión cargado con grava en el centro de India

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian se pone la

Kim Kardashian se pone la toga: así es su debut como abogada en la serie Todo Vale de Ryan Murphy

La confesión de Colin Farrell sobre The Batman Part II: “Es una obra maestra contemporánea del género”

Cómo Billie Eilish construyó una fortuna millonaria antes de los 25 años

El documental de Netflix que revela los secretos más duros de la vida de Juan Gabriel

Ethan Hawke sorprende con su transformación en “Blue Moon” tras una década de trabajo para encarnar a Lorenz Hart