América Mundo

La policía británica confirmó la identidad de los dos hombres arrestados por el ataque masivo en el tren: son ciudadanos nacidos en el Reino Unido

Los detenidos, de 32 y 35 años, actuaron juntos en el apuñalamiento que dejó diez personas heridos Las autoridades descartan el terrorismo y buscan establecer el móvil del ataque

Guardar
La Policía de Transporte Británica
La Policía de Transporte Británica investiga el ataque con cuchillo en un tren hacia Londres que dejó diez heridos (REUTERS/Jack Taylor)

La investigación sobre el ataque con cuchillo ocurrido el sábado por la noche en un tren con destino a Londres continúa abierta, mientras las autoridades británicas confirmaron la identidad y situación de los dos hombres arrestados tras el incidente, que dejó diez personas heridas.

El superintendente John Loveless, de la Policía de Transporte Británica, informó que los sospechosos son ciudadanos británicos, ambos nacidos en el Reino Unido, y que permanecen bajo custodia policial. Fueron arrestados bajo sospecha de intento de homicidio poco después del ataque.

Se trata de un hombre de 32 años, de origen británico negro, y otro de 35 años, también británico, de ascendencia caribeña, según detalló Loveless.

Las autoridades confirmaron que los
Las autoridades confirmaron que los dos sospechosos arrestados tras el ataque en el tren de Doncaster a Londres son ciudadanos británicos (REUTERS/Jack Taylor)

El ataque ocurrió alrededor de las 7:42 de la tarde del sábado, cuando la policía recibió llamadas de emergencia que alertaban sobre múltiples apuñalamientos a bordo de un tren que había partido de Doncaster, en el norte de Inglaterra, a las 6:25 p.m., y se dirigía hacia la estación King’s Cross de Londres. El convoy se detuvo de emergencia en Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire, donde agentes armados abordaron los vagones y realizaron las detenciones.

Según Loveless, la respuesta policial fue inmediata: en apenas ocho minutos desde la primera llamada, los dos hombres ya estaban bajo custodia. “En este momento no hay nada que sugiera que se trate de un incidente terrorista”, señaló durante una rueda de prensa.

Las autoridades confirmaron que diez personas fueron trasladadas a hospitales, y que inicialmente nueve se encontraban en estado crítico. Tras la atención médica, cuatro fueron dadas de alta, mientras que dos permanecen en condición de gravedad.

En los primeros momentos tras el ataque se activó el protocolo de emergencia “Plato”, empleado en el Reino Unido para responder a posibles incidentes terroristas, pero fue retirado más tarde al determinarse que no existían indicios de esa naturaleza. “En esta etapa de la investigación, no hay nada que sugiera que el ataque con arma blanca sea un incidente terrorista”, insistió Loveless.

El protocolo de emergencia 'Plato'
El protocolo de emergencia 'Plato' se activó inicialmente ante la sospecha de terrorismo, pero fue descartado tras la investigación preliminar (REUTERS/Jack Taylor)

El superintendente añadió que la prioridad de la policía es aclarar las circunstancias y motivaciones detrás del ataque. “En este momento, no sería apropiado especular sobre la causa de este incidente”, dijo.

Durante la jornada del domingo, agentes forenses inspeccionaron el tren detenido en la estación de Huntingdon, mientras la Policía de Transporte Británica mantenía un despliegue visible en estaciones y trenes “para ofrecer seguridad y responder a las preocupaciones del público”.

El secretario de Defensa, John Healey, calificó el suceso como un “ataque aislado”, y el primer ministro Keir Starmer expresó su solidaridad con las víctimas, describiendo el hecho como un “horrible incidente”.

Los pasajeros que se encontraban a bordo revivieron los momentos de pánico. Olly Foster, uno de ellos, relató a la BBC que escuchó gritos en otro vagón: “Corran, corran, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo.” Al principio creyó que se trataba de una broma de Halloween, hasta que vio su mano manchada de sangre.

La policía mantiene un despliegue
La policía mantiene un despliegue visible en estaciones y trenes para reforzar la seguridad y responder a la preocupación pública tras el ataque (REUTERS/Jack Taylor)

Los servicios de emergencia —policía armada, ambulancias y helicópteros médicos— respondieron en minutos. En el andén de Huntingdon, los pasajeros descendieron en estado de shock mientras la policía acordonaba la zona.

La compañía London North Eastern Railway (LNER), operadora del servicio, confirmó que el incidente afectó a uno de sus trenes y advirtió que las interrupciones en la línea principal del este podrían extenderse hasta el lunes.

Mientras la policía examina grabaciones, toma declaraciones y recopila pruebas, los dos detenidos permanecen en custodia. Por ahora, se sabe que son británicos, que actuaron juntos y que el motivo del ataque sigue sin conocerse. Las autoridades mantienen su investigación abierta para determinar qué llevó a una noche de rutina a convertirse en una de las más violentas de los últimos años en el transporte británico.

Temas Relacionados

Ataque con cuchillo Policía de Transporte Británica Londres Doncaster Investigación policial John Loveless John Healey Keir Starmer London North Eastern Railway BBCÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El fracaso de la prohibición de TikTok en Albania: los ciudadanos eluden el veto masivamente con VPN

El veto impuesto en marzo tras vincular la plataforma china con la violencia escolar es eludido por 1,5 millones de usuarios mediante redes privadas virtuales. La medida genera rechazo entre periodistas y activistas que la impugnaron ante el Tribunal Constitucional por considerar que restringe la libertad de expresión

El fracaso de la prohibición

Egipto urgió apoyo internacional a Sudán tras la caída de Al Fasher y el temor a la partición del país

El ministro de Exteriores egipcio pidió a la Unión Africana respaldar las instituciones sudanesas, incluido el Ejército, mientras organizaciones humanitarias alertan que 260.000 personas están atrapadas en la ciudad tomada por los paramilitares, escenario de “atrocidades masivas”

Egipto urgió apoyo internacional a

Ucrania lanzó un contraataque en Pokrovsk y desmintió informaciones sobre el cerco de sus tropas

Kiev desplegó operativos en helicópteros en zonas que Rusia afirmaba controlar, mientras el jefe del Estado Mayor negó el bloqueo de la ciudad y aseguró que continúan las operaciones para desplazar al enemigo de este bastión estratégico en Donetsk

Ucrania lanzó un contraataque en

EEUU instó a los países del sudeste asiático a reforzar su poderío marítimo frente a los ejercicios “desestabilizadores” de China en la región

El secretario del Departamento de Guerra estadounidense recomendó mejorar la capacidad naval a los integrantes de la ASEAN frente a los incidentes recientes. El funcionario advirtió los riesgos que significan las maniobras chinas para la soberanía y la estabilidad regional

EEUU instó a los países

Un ataque ruso con drones y misiles sobre Ucrania causó la muerte de seis personas, incluidos dos menores de edad

Las víctimas fatales se registraron principalmente en las regiones de Dnipropetrovsk y Odesa, donde los bombardeos causaron daños en zonas residenciales

Un ataque ruso con drones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encuentran con vida y apalizado

Encuentran con vida y apalizado al alunicero “Niño Juan” tras haber sido secuestrado en el barrio madrileño de Carabanchel

Manu Tenorio rompe en llanto al hablar de su depresión en ‘Bailando con las estrellas’: “Estaba mal y no lo reconocía”

Coronel retirado citó a su hijo y exesposa en una pizzería en Pasto y luego les disparó: el joven murió y la mujer está en UCI

España está entre los países más ‘generosos’ de Europa: es el séptimo país que más donaciones a ONGs de ayuda realizó en 2024

De problema que había que quemar a filón para la industria de los cosméticos: descubren en Valencia las propiedades antienvejecimiento de la paja de arroz

INFOBAE AMÉRICA
El fracaso de la prohibición

El fracaso de la prohibición de TikTok en Albania: los ciudadanos eluden el veto masivamente con VPN

El primer fin de semana de noviembre será lluvioso, con temperaturas suaves o más altas de lo normal

ONG pedirán en la COP30 dinero público para luchar contra el cambio climático y critican la falta de ambición de UE

Irán anuncia la construcción de ocho nuevas plantas nucleares con ayuda de Rusia

La mexicana Be Grand compra a la Comunidad de Madrid un edificio por 31 millones para hacer viviendas de lujo

ENTRETENIMIENTO

Las películas de ciencia ficción

Las películas de ciencia ficción que inspiran a los físicos: de “Interestelar” a “Spider-Man”, el cine que anticipa la innovación

Los secretos no contados de la miniserie de “It”: el reto de adaptar la obra más icónica de Stephen King

“Monster”: la impactante transformación de Charlize Theron para dar vida a la asesina en serie Aileen Wuornos

Mariah Carey dio inicio a la Navidad con un video editado con Inteligencia Artificial de “All I Want for Christmas Is You”

Sting regresa a lo grande y encabeza el concierto oficial de la NFL en San Francisco