América Mundo

El apuñalamiento masivo en Inglaterra será investigado como un acto terrorista: nueve víctimas en estado crítico y 2 detenidos

Un incidente violento a bordo de un tren en el este de Huntingdon terminó con diez personas hospitalizadas, la mayoría en estado grave, mientras la policía investiga las motivaciones de los dos sospechosos bajo custodia

Guardar

Diez personas resultaron hospitalizadas, nueve de ellas en estado crítico, tras el ataque con un arma blanca en la noche del sábado a bordo de un tren en la región de Cambridge, al este de Inglaterra, según informó la Policía Británica de Transportes.

El ataque fue declarado incidente mayor y la policía antiterrorista colabora en la investigación mientras se esclarecen las circunstancias del hecho”, señaló la fuerza policial en la red social X.

Nueve de las víctimas sufrieron heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida, mientras que las autoridades informaron que dos personas fueron detenidas en relación con el ataque.

“Estamos llevando a cabo investigaciones urgentes para establecer lo que ha sucedido, y podría tomar tiempo antes de que estemos en condiciones de confirmar algo más”, detalló el superintendente jefe Chris Casey. “En esta etapa inicial no es apropiado especular sobre las causas del incidente. Este es un incidente impactante y, ante todo, mis pensamientos están con los heridos de esta noche y sus familias".

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el episodio de “espantoso” y “profundamente preocupante”. “Mis pensamientos están con todos los afectados, y mi agradecimiento a los servicios de emergencia por su respuesta”, expresó en X.

Operativo policial en Inglaterra por un ataque en un tren

Luego, sumó un mensaje a todos los transeúntes que se encontraban cerca del lugar del hecho: “Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la policía”.

Los uniformados de la fuerza policial acudieron tras recibir la alerta alrededor de las 19:40 horas locales, y el tren fue detenido en Huntingdon. La empresa London North Eastern Railway (LNER) suspendió todas sus líneas mientras se gestionaba la emergencia, advirtiendo de “importantes perturbaciones” y pidiendo no viajar.

En ese lugar, la policía realizó las dos detenciones y trasladó a los sospechosos a la comisaría correspondiente. El operativo incluyó decenas de patrullas y ambulancias con sirenas encendidas en la zona rural, reflejando la gravedad del incidente.

Testigos citados por The Times relataron haber visto a un hombre armado con un gran cuchillo y a pasajeros ocultándose en los baños. Uno declaró haber visto “sangre por todas partes”, mientras otro presenció a un hombre corriendo por el vagón, con el brazo ensangrentado y gritando “tienen un cuchillo”.

La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, confirmó la detención de las dos personas implicadas y pidió al público “evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar”.

Personal de emergencia inspecciona un
Personal de emergencia inspecciona un tren en la estación de Huntingdon, Inglaterra, en Cambridgeshire, después que varias personas fueran apuñaladas el sábado 1 de noviembre de 2025 (Chris Radburn/Associated Press)

Desde la oposición, el portavoz de Interior conservador Chris Philp calificó el suceso de “ataque masivo brutal” y exigió a la policía que proporcione información con rapidez, ya que hasta ahora sólo se ha confirmado la detención de los sospechosos.

Un testigo relató a Sky News que uno de los atacantes vestía completamente de negro, llevaba capucha y era de raza negra. Según su testimonio, gritaba “¡Al suelo! ¡Al suelo!” mientras blandía un cuchillo de gran tamaño, antes de ser reducido con un táser.

En redes sociales, circularon videos que mostraban patrullas policiales desplazándose a alta velocidad al lugar del ataque, mientras agentes armados corrían hacia el andén alrededor de las 19:42 horas. La policía indicó que activó el protocolo “Platón”, una palabra clave nacional empleada para responder a posibles “ataques terroristas en marcha”. Más tarde, esta declaración fue anulada, aunque hasta el momento no se ha revelado el motivo detrás del ataque.

Varios heridos tras un apuñalamiento
Varios heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Huntingdon (Europa Press)

El Reino Unido, pese a contar con una de las regulaciones más estrictas en materia de armas, enfrenta desde 2011 un persistente aumento de delitos con arma blanca. Starmer calificó la problemática como “crisis nacional” y, desde julio de 2024, su gabinete laborista trabaja para frenar estos acontecimientos.

En diez años, autoridades británicas requisaron cerca de 60.000 cuchillos. Portar un cuchillo en público puede ser penado con hasta cuatro años de cárcel. El gobierno informó que los asesinatos relacionados se redujeron un 18% en el último año.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaInglaterraapuñalamientoCambridgeHuntingdonatque terroristaKeir StarmerChris CaseyShabana Mahmood

Últimas Noticias

Trump ordenó al Pentágono prepararse para una “posible acción” en Nigeria contra terroristas islámicos

El presidente de EEUU advirtió que detendrá toda ayuda al país africano si continúa la violencia contra cristianos y sugirió una intervención militar directa para eliminar a los responsables

Trump ordenó al Pentágono prepararse

Lluvias torrenciales provocaron un alud mortal en el oeste de Kenia: al menos 21 muertos y 30 desaparecidos

Equipos de rescate trabajan en la zona montañosa de Chesongoch, donde más de un millar de viviendas resultaron destruidas. El gobierno desplegó operativos de emergencia y evacuaciones ante el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra

Lluvias torrenciales provocaron un alud

Un dron de EEUU registró el momento en que terroristas de Hamas robaron un camión de ayuda humanitaria en Gaza

El Comando Central de EEUU difundió un video del incidente ocurrido en la Franja de Gaza, donde milicianos interceptaron al conductor del vehículo y saquearon la carga

Un dron de EEUU registró

Ataque en un tren en Inglaterra: múltiples víctimas y dos detenidos

Un apuñalamiento múltiple ocurrió en una formación de la London North Eastern Railway con destino a Huntingdon y provocó una gran operación policial y de emergencia. Pasajeros relataron escenas de pánico y el primer ministro Keir Starmer calificó el hecho como “profundamente preocupante”

Ataque en un tren en

Congresistas de EEUU exigieron que el ex príncipe Andrés declare sobre sus lazos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

La Casa Real británica comunicó que las sanciones tomadas contra el hermano de Carlos III eran necesarias, aunque el ex miembro de la realeza sigue negando todas las acusaciones

Congresistas de EEUU exigieron que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nueva Esperanza, el cementerio más

Nueva Esperanza, el cementerio más grande de América Latina que supera en tamaño al Vaticano

Gabriela Jiménez sí cumplió al disfrazarse de “Batichica”, tras momento polémico al lado de Harfuch

Comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, denuncia ataque armado de Los Ardillos: 17 fueron detenidos y 3 policías murieron

Avión presidencial repatria a 24 peruanos afectados por el devastador huracán Melissa en Jamaica

María Fernanda Cabal culpó a Petro por los explosivos hallados en tiendas de Falabella en Bogotá y tildó su política de “paz cocal”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

EEUU despliega equipo de respuesta tras huracán Melissa en el Caribe

Clínica de aborto y salud sexual en Maine cierra por anulación de financiamiento de Trump

Hispanic Society homenajea a la mecenas Estrellita Brodsky en su gala anual en Nueva York

Kicillof afea el rechazo de Milei a la oposición y le insta a "escuchar, corregir y dialogar" con "seriedad"

Irán ve "irresponsable" el anuncio de Trump sobre ensayos nucleares

ENTRETENIMIENTO

Mariah Carey dio inicio a

Mariah Carey dio inicio a la Navidad con un video editado con Inteligencia Artificial de “All I Want for Christmas Is You”

Sting regresa a lo grande y encabeza el concierto oficial de la NFL en San Francisco

El día que Colin Farrell llegó ebrio al set de grabación y le hizo perder la paciencia a Tom Cruise: “No estaba nada contento”

Tim Curry confesó que nunca disfrutó interpretar a Pennywise porque odiaba a los payasos

Sean Murray, estrella de “Hocus Pocus”, reveló que sufrió su primer ataque de pánico al verse en la película