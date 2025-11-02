El apuñalamiento masivo en Inglaterra será investigado como un acto terrorista: nueve víctimas en estado crítico y 2 detenidos

Diez personas resultaron hospitalizadas, nueve de ellas en estado crítico, tras el ataque con un arma blanca en la noche del sábado a bordo de un tren en la región de Cambridge, al este de Inglaterra, según informó la Policía Británica de Transportes.

“El ataque fue declarado incidente mayor y la policía antiterrorista colabora en la investigación mientras se esclarecen las circunstancias del hecho”, señaló la fuerza policial en la red social X.

Nueve de las víctimas sufrieron heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida, mientras que las autoridades informaron que dos personas fueron detenidas en relación con el ataque.

“Estamos llevando a cabo investigaciones urgentes para establecer lo que ha sucedido, y podría tomar tiempo antes de que estemos en condiciones de confirmar algo más”, detalló el superintendente jefe Chris Casey. “En esta etapa inicial no es apropiado especular sobre las causas del incidente. Este es un incidente impactante y, ante todo, mis pensamientos están con los heridos de esta noche y sus familias".

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el episodio de “espantoso” y “profundamente preocupante”. “Mis pensamientos están con todos los afectados, y mi agradecimiento a los servicios de emergencia por su respuesta”, expresó en X.

Operativo policial en Inglaterra por un ataque en un tren

Luego, sumó un mensaje a todos los transeúntes que se encontraban cerca del lugar del hecho: “Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la policía”.

Los uniformados de la fuerza policial acudieron tras recibir la alerta alrededor de las 19:40 horas locales, y el tren fue detenido en Huntingdon. La empresa London North Eastern Railway (LNER) suspendió todas sus líneas mientras se gestionaba la emergencia, advirtiendo de “importantes perturbaciones” y pidiendo no viajar.

En ese lugar, la policía realizó las dos detenciones y trasladó a los sospechosos a la comisaría correspondiente. El operativo incluyó decenas de patrullas y ambulancias con sirenas encendidas en la zona rural, reflejando la gravedad del incidente.

Testigos citados por The Times relataron haber visto a un hombre armado con un gran cuchillo y a pasajeros ocultándose en los baños. Uno declaró haber visto “sangre por todas partes”, mientras otro presenció a un hombre corriendo por el vagón, con el brazo ensangrentado y gritando “tienen un cuchillo”.

La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, confirmó la detención de las dos personas implicadas y pidió al público “evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar”.

Personal de emergencia inspecciona un tren en la estación de Huntingdon, Inglaterra, en Cambridgeshire, después que varias personas fueran apuñaladas el sábado 1 de noviembre de 2025 (Chris Radburn/Associated Press)

Desde la oposición, el portavoz de Interior conservador Chris Philp calificó el suceso de “ataque masivo brutal” y exigió a la policía que proporcione información con rapidez, ya que hasta ahora sólo se ha confirmado la detención de los sospechosos.

Un testigo relató a Sky News que uno de los atacantes vestía completamente de negro, llevaba capucha y era de raza negra. Según su testimonio, gritaba “¡Al suelo! ¡Al suelo!” mientras blandía un cuchillo de gran tamaño, antes de ser reducido con un táser.

En redes sociales, circularon videos que mostraban patrullas policiales desplazándose a alta velocidad al lugar del ataque, mientras agentes armados corrían hacia el andén alrededor de las 19:42 horas. La policía indicó que activó el protocolo “Platón”, una palabra clave nacional empleada para responder a posibles “ataques terroristas en marcha”. Más tarde, esta declaración fue anulada, aunque hasta el momento no se ha revelado el motivo detrás del ataque.

Varios heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Huntingdon (Europa Press)

El Reino Unido, pese a contar con una de las regulaciones más estrictas en materia de armas, enfrenta desde 2011 un persistente aumento de delitos con arma blanca. Starmer calificó la problemática como “crisis nacional” y, desde julio de 2024, su gabinete laborista trabaja para frenar estos acontecimientos.

En diez años, autoridades británicas requisaron cerca de 60.000 cuchillos. Portar un cuchillo en público puede ser penado con hasta cuatro años de cárcel. El gobierno informó que los asesinatos relacionados se redujeron un 18% en el último año.

(Con información de EFE y AFP)