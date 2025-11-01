América Mundo

Xi Jinping se reunirá con el presidente surcoreano Lee Jae-myung en el cierre de la cumbre del APEC

El líder chino se prepara para dialogar con el mandatario de Corea del Sur en Gyeongju, tras una serie de encuentros bilaterales y el reciente acuerdo alcanzado con Donald Trump para reducir tensiones comerciales

Guardar
El presidente de China, Xi
El presidente de China, Xi Jinping, conversa con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, durante la cumbre del APEC (REUTERS)

Al cierre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el líder chino Xi Jinping se reunirá este sábado con el presidente surcoreano Lee Jae-myung. Así, finalizará una cumbre asiática marcada por el anuncio de una tregua en la guerra comercial entre Washington y Beijing.

La cita entre ambos líderes, con la desnuclearización de Corea del Norte como tema central, se produce en el último día de la primera visita de Xi a Corea del Sur en más de una década. El jueves pasado, Xi y el mandatario estadounidense, Donald Trump, acordaron reducir las tensiones arancelarias que habían agitado los mercados globales y afectado las cadenas de suministro.

El viernes, Xi mantuvo reuniones separadas con el primer ministro canadiense, Mark Carney —primer encuentro formal entre ambos desde 2017— y con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Carney fue invitado a visitar China, mientras que Takaichi habló ante los periodistas sobre la importancia de iniciar un “diálogo directo y sincero”, al tiempo que planteó asuntos “espinosos” al líder chino.

Ahora, Xi enfoca su agenda en la reunión con Lee Jae-myung, el primer cara a cara desde que el presidente surcoreano asumió el cargo en junio. En la previa a la reunión, el surcoreano urgió a los líderes del APEC a alcanzar “resoluciones amplias a los problemas actuales“.

Xi Jinping y Lee Jae
Xi Jinping y Lee Jae Myung, posan durante el inicio de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur (REUTERS)

El APEC concluye este sábado en Corea del Sur. La cumbre de líderes estuvo marcada por las tensiones entre las posiciones a favor del libre comercio y el proteccionismo, y la incógnita sobre la posibilidad de un consenso en medio del debilitamiento del multilateralismo global.

Líderes como Xi Jinping, el presidente chileno Gabriel Boric y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, se congregaron para la jornada final.

Trump, ausente en la cumbre que comenzó oficialmente el viernes, delegó la representación de Estados Unidos en el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Por este motivo, Xi se consolidó como figura central del encuentro, defendiendo ante el foro la necesidad de “promover el libre comercio y crear un entorno económico regional abierto”.

Fundada en 1989, la APEC reúne a 21 economías de Asia y América bañadas por el Pacífico, con el objetivo de fomentar la integración comercial, la cooperación y el crecimiento regional.

Vista general de la primera
Vista general de la primera sesión de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada en el Centro de Convenciones Internacional Hwabaek de Gyeongju, Corea del Sur (EFE)

La tensión regional entre Corea del Sur y China

Las relaciones entre Seúl y Beijing se resintieron seriamente en 2016 tras el despliegue en territorio surcoreano del sistema antimisiles estadounidense THAAD, decisión que provocó represalias económicas chinas, la restricción de empresas surcoreanas y la prohibición de viajes en grupo a Corea del Sur.

Además, disputas culturales, como los reclamos chinos sobre el origen del kimchi, agravaron la percepción pública negativa hacia China. “La opinión pública importa en la política exterior”, comentó a AFP Gi-Wook Shin, experto en Corea y profesor de Stanford. “La percepción pública de China en Corea del Sur es muy negativa. Supongo que la visión que tienen los chinos de Corea del Sur tampoco es favorable”.

Aunque Seúl cerró esta semana un acuerdo económico por varios miles de millones de dólares con Washington, su economía sigue dependiendo en gran medida del comercio con China. Según Seong-Hyon Lee, investigador del Centro de Estudios Asiáticos de Harvard, Lee Jae-myung buscará tranquilizar a Beijing asegurando que la mayor alineación con Estados Unidos no obstaculiza el compromiso económico pragmático con China. El mandatario surcoreano está interesado en “alcanzar estabilidad económica y relaciones bilaterales más previsibles” con su vecino.

Ilustración fotográfica con las banderas
Ilustración fotográfica con las banderas de China y Corea del Sur. 21 julio 2022. REUTERS/Dado Ruvic

La relación con China también se ve influenciada por el papel de Beijing como aliada de Corea del Norte, país que técnicamente continúa en guerra con el sur. Según la presidencia en Seúl, Lee planea abordar con Xi Jinping el tema de la “desnuclearización” y los esfuerzos de paz en la península coreana.

Sin embargo, horas antes de la reunión Lee-Xi, Pyongyang calificó los intentos de Seúl de buscar la desnuclearización como una “quimera” que “nunca podrá hacerse realidad aunque se hable de ello mil veces”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Cumbre APECÚltimas Noticias AméricaChinaCorea del SurCorea del NorteXi JinpingLee Jae-myungGyeongjuDonald TrumpWashingtonBeijing

Últimas Noticias

La ONU denunció un incremento del 30% en víctimas civiles por la invasión rusa: “Están luchando por sobrevivir”

Además, la organización advirtió que los constantes ataques rusos contra la infraestructura energética podrían desencadenar una severa crisis humanitaria durante el invierno

La ONU denunció un incremento

Ucrania desplegó fuerzas especiales en Pokrovsk para frenar el avance ruso en el este de Donetsk

Kiev envió comandos a la estratégica ciudad tras el anuncio de Moscú de haber rodeado tropas ucranianas. La ONU advirtió sobre el riesgo de una nueva crisis humanitaria en la zona

Ucrania desplegó fuerzas especiales en

Récord mundial: dos gemelos británicos logran la calabaza más pesada de la historia con más de 1.200 kilos

Ian y Stuart Paton conquistaron la cima del cultivo de frutas gigantes tras cinco décadas de pasión y dedicación. La historia detrás de este reciente hito en las competencias internacionales

Récord mundial: dos gemelos británicos

Día Mundial del Lémur: el 95% de las especies está en peligro de extinción

Científicos de Estados Unidos, México y otros países realizaron un estudio genómico sobre la historia evolutiva de los lémures. Qué factores clave descubrieron para abordar la crisis de biodiversidad en la isla de Madagascar

Día Mundial del Lémur: el

Una investigación reveló que comandantes rusos ordenan ejecuciones y torturas contra soldados que se niegan a combatir en Ucrania

Las víctimas suelen ser registradas oficialmente como caídas en combate o desaparecidas. Pese a la abundancia de pruebas, los responsables rara vez enfrentan investigaciones formales o rendición de cuentas

Una investigación reveló que comandantes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sorteo Especial 305: Resultados premiados

Sorteo Especial 305: Resultados premiados de la Lotería Nacional del 31 de octubre 2025

Santander: estos son los cortes de la luz este sábado 1 de noviembre

Clima: las temperaturas que predominarán este 1 de noviembre en Barcelona

Especialistas alertan que datos personales se trafican en redes y advierten incremento de suplantación, acoso y extorsión

Clima en Madrid: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

INFOBAE AMÉRICA
Trump ordena pruebas con armas

Trump ordena pruebas con armas nucleares tras los ensayos de Rusia

Las RSF prometen una "transformación democrática" de Sudán tras la toma de El Fasher y ante denuncias de abusos

Dimiten el jefe de Gabinete y el ministro del Interior del Gobierno argentino de Javier Milei

El Gobierno sirio denuncia la muerte de dos soldados en un ataque en Alepo del que acusa a las FDS

El aeropuerto de Berlín suspende parte de su actividad durante dos horas por la presencia de un dron

ENTRETENIMIENTO

Un biopic a puro corazón:

Un biopic a puro corazón: Jon Bon Jovi planea su película y postula a su hijo como protagonista

Murió Tchéky Karyo, actor francés de ‘Nikita’ y ‘The Missing’

Las películas de The Beatles presentan a su reparto femenino: ¿quién encarnará a Yoko Ono y Linda McCartney?

“Insensible y de mal gusto”: llueven críticas a Julia Fox por su polémico disfraz de Halloween

Sean ‘Diddy’ Combs comienza oficialmente su condena de cuatro años de prisión: la nueva vida del magnate en Fort Dix