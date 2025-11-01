Xi Jinping se reunirá con el presidente surcoreano Lee Jae-myung en el cierre de la cumbre del APEC

El presidente de China, Xi Jinping, conversa con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, durante la cumbre del APEC (REUTERS)

Al cierre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el líder chino Xi Jinping se reunirá este sábado con el presidente surcoreano Lee Jae-myung. Así, finalizará una cumbre asiática marcada por el anuncio de una tregua en la guerra comercial entre Washington y Beijing.

La cita entre ambos líderes, con la desnuclearización de Corea del Norte como tema central, se produce en el último día de la primera visita de Xi a Corea del Sur en más de una década. El jueves pasado, Xi y el mandatario estadounidense, Donald Trump, acordaron reducir las tensiones arancelarias que habían agitado los mercados globales y afectado las cadenas de suministro.

El viernes, Xi mantuvo reuniones separadas con el primer ministro canadiense, Mark Carney —primer encuentro formal entre ambos desde 2017— y con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Carney fue invitado a visitar China, mientras que Takaichi habló ante los periodistas sobre la importancia de iniciar un “diálogo directo y sincero”, al tiempo que planteó asuntos “espinosos” al líder chino.

Ahora, Xi enfoca su agenda en la reunión con Lee Jae-myung, el primer cara a cara desde que el presidente surcoreano asumió el cargo en junio. En la previa a la reunión, el surcoreano urgió a los líderes del APEC a alcanzar “resoluciones amplias a los problemas actuales“.

Xi Jinping y Lee Jae Myung, posan durante el inicio de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur (REUTERS)

El APEC concluye este sábado en Corea del Sur. La cumbre de líderes estuvo marcada por las tensiones entre las posiciones a favor del libre comercio y el proteccionismo, y la incógnita sobre la posibilidad de un consenso en medio del debilitamiento del multilateralismo global.

Líderes como Xi Jinping, el presidente chileno Gabriel Boric y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, se congregaron para la jornada final.

Trump, ausente en la cumbre que comenzó oficialmente el viernes, delegó la representación de Estados Unidos en el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Por este motivo, Xi se consolidó como figura central del encuentro, defendiendo ante el foro la necesidad de “promover el libre comercio y crear un entorno económico regional abierto”.

Fundada en 1989, la APEC reúne a 21 economías de Asia y América bañadas por el Pacífico, con el objetivo de fomentar la integración comercial, la cooperación y el crecimiento regional.

Vista general de la primera sesión de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada en el Centro de Convenciones Internacional Hwabaek de Gyeongju, Corea del Sur (EFE)

La tensión regional entre Corea del Sur y China

Las relaciones entre Seúl y Beijing se resintieron seriamente en 2016 tras el despliegue en territorio surcoreano del sistema antimisiles estadounidense THAAD, decisión que provocó represalias económicas chinas, la restricción de empresas surcoreanas y la prohibición de viajes en grupo a Corea del Sur.

Además, disputas culturales, como los reclamos chinos sobre el origen del kimchi, agravaron la percepción pública negativa hacia China. “La opinión pública importa en la política exterior”, comentó a AFP Gi-Wook Shin, experto en Corea y profesor de Stanford. “La percepción pública de China en Corea del Sur es muy negativa. Supongo que la visión que tienen los chinos de Corea del Sur tampoco es favorable”.

Aunque Seúl cerró esta semana un acuerdo económico por varios miles de millones de dólares con Washington, su economía sigue dependiendo en gran medida del comercio con China. Según Seong-Hyon Lee, investigador del Centro de Estudios Asiáticos de Harvard, Lee Jae-myung buscará tranquilizar a Beijing asegurando que la mayor alineación con Estados Unidos no obstaculiza el compromiso económico pragmático con China. El mandatario surcoreano está interesado en “alcanzar estabilidad económica y relaciones bilaterales más previsibles” con su vecino.

Ilustración fotográfica con las banderas de China y Corea del Sur. 21 julio 2022. REUTERS/Dado Ruvic

La relación con China también se ve influenciada por el papel de Beijing como aliada de Corea del Norte, país que técnicamente continúa en guerra con el sur. Según la presidencia en Seúl, Lee planea abordar con Xi Jinping el tema de la “desnuclearización” y los esfuerzos de paz en la península coreana.

Sin embargo, horas antes de la reunión Lee-Xi, Pyongyang calificó los intentos de Seúl de buscar la desnuclearización como una “quimera” que “nunca podrá hacerse realidad aunque se hable de ello mil veces”.

(Con información de AFP)