América Mundo

La justicia francesa imputó a dos personas por el robo de joyas en el Louvre y liberó a otras tres en París

Según la fiscal Laure Beccuau, los principales sospechosos admitieron en parte su implicación en los hechos ocurridos, aunque el paradero de los objetos sustraídos todavía no ha sido esclarecido

Guardar
El robo al Louvre fue
El robo al Louvre fue cometido en horario diurno, sorprendiendo por la rapidez y la precisión del operativo (REUTERS/Abdul Saboor)

Dos personas resultaron imputadas en la causa por el robo de joyas de la corona francesa en el museo Louvre de París, ocurrido hace dos semanas. Y otras tres personas recuperaron la libertad tras decisiones judiciales recientes.

La Policía francesa centró sus esfuerzos en identificar y localizar al grupo responsable del asalto, ocurrido la mañana del 19 de octubre, cuando cuatro individuos ingresaron planificadamente al museo más visitado del mundo y sustrajeron piezas valoradas en más de USD 102 millones.

La policía francesa reforzó la
La policía francesa reforzó la seguridad interna del Louvre tras el robo millonario de joyas (Reuters)

El grupo empleó dos motocicletas para huir, luego de acceder por un montacargas adaptado en la vía pública y utilizar una sierra de disco para abrir las vitrinas que protegían las joyas.

Las primeras detenciones ocurrieron seis días después del hecho. Según un reporte de Anadolu Ajansi, los arrestados fueron acusados de robo y conspiración criminal y admitieron parcialmente los hechos, explicó Laure Beccuau, fiscal de París.

Las pesquisas policiales en el
Las pesquisas policiales en el Louvre se apoyaron en imágenes de cámaras urbanas y rastreo de comunicaciones (Reuters)

Uno de los detenidos, ciudadano argelino de 34 años residente en Francia, fue identificado a partir de restos de ADN hallados en una de las motocicletas empleadas en la fuga. El segundo, conductor informal de 39 años, residía en Aubervilliers, suburbio al norte de París.

Ante este acontecimiento, las autoridades ampliaron posteriormente el círculo de sospechosos. Esta semana, la fiscalía de París ordenó la detención de cinco personas más, entre ellas un presunto ejecutor principal del robo, de acuerdo con AFP. Entre los nuevos imputados figuran una mujer de 38 años de La Courneuve, acusada de “complicidad en robo en banda organizada” y “asociación ilícita con fines delictivos”. El juez dispuso prisión preventiva para ella tras su comparecencia.

Además, las abogadas Sofia Bougrine y Noemie Gorin comunicaron a AFP que uno de ellos recuperó la libertad el viernes, sin que se le formularan cargos. Bougrine afirmó: “En este tipo de delitos, las operaciones de arresto masivo pueden parecer respuestas reactivas más que selectivas.”

Hasta el momento, las joyas robadas no han sido recuperadas. La agencia Anadolu detalló que el botín incluyó un collar y un pendiente de la colección Marie-Louise,

La reconstrucción del hecho publicada indica que los asaltantes ingresaron en pleno horario diurno, utilizaron un montacargas externo para acceder a las salas con piezas de valor y abrieron las vitrinas en pocos minutos, para luego escapar apoyados por dos motociclistas.

Los asaltantes del Louvre accedieron
Los asaltantes del Louvre accedieron a la galería donde se exhibían las joyas de la corona francesa utilizando un montacargas externo (Museo del Louvre)

Según la agencia Anadolu, los principales imputados asumieron parcialmente su participación, por lo que se les dictó prisión preventiva por “robo organizado” y “conspiración”.

La policía apoya las pesquisas en análisis de ADN, imágenes de cámaras urbanas y rastreo de comunicaciones entre los involucrados. Para los liberados de esta semana, la participación directa quedó descartada con base en las pruebas y testimonios revisados, confirmaron fuentes judiciales a AFP.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Museo LouvreLouvreParísFranciaRobo en el museo Louvre

Últimas Noticias

Descubren una antigua pila revestida de piedra en una ciudad romana

Un equipo internacional de arqueólogos localizó una gran estructura hidráulica en Gabii, Italia, que destaca por su antigüedad y sofisticación, según expertos

Descubren una antigua pila revestida

El jefe del Pentágono ofreció tecnología militar a los aliados del Sudeste Asiático para frenar las acciones “agresivas” de China

Durante una reunión con ministros de Defensa de la ASEAN en Kuala Lumpur, Pete Hegseth acusó a Beijing de realizar maniobras desestabilizadoras en el mar de China Meridional y propuso un sistema regional de vigilancia marítima

El jefe del Pentágono ofreció

El gobierno de Jamaica desmiente videos falsos hechos con IA tras las inundaciones provocadas por el huracán Melissa

Su difusión masiva en las redes sociales obligó a las autoridades del país caribeño a advertir sobre la circulación de contenido que provocó confusión y preocupación

El gobierno de Jamaica desmiente

El crucero Coral Adventurer suspendió el viaje después de la muerte de Suzanne Rees, quien fue abandonada en la isla Lizard

El fallecimiento de una turista australiana de 80 años, que quedó sola en el norte de Queensland, obligó a cancelar el itinerario y dio inicio a una investigación oficial de las autoridades

El crucero Coral Adventurer suspendió

Rusia lanzó en octubre la mayor cantidad de misiles contra Ucrania desde principios de 2023

Las fuerzas de Vladimir Putin dispararon 270 el mes pasado, un 46% más que en septiembre. El foco de los ataques estuvo puesto en la red energética

Rusia lanzó en octubre la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor en México hoy: se

Temblor en México hoy: se registra segundo sismo en Chiapas

Universidad Nacional confirmó que un egresado de la carrera de Biología falleció dentro del campus: esto se sabe

El 60% de los pacientes con ACV desarrolla espasticidad en los primeros seis meses: cómo abordarla

Pensionados en Colombia podrían perder dinero extra: así puede reclamarlo

Testigo relató la brutal golpiza que terminó con la muerte de un estudiante de Los Andes: “Le daban patadas en la cara y el cuerpo”

INFOBAE AMÉRICA
El Banco Central de Uruguay

El Banco Central de Uruguay interviene a la Sociedad de Bolsa Pérez Marexiano

Descubren una antigua pila revestida de piedra en una ciudad romana

Argentina estudia flexibilizar los requisitos de reservas bancarias para impulsar la liquidez

Previa del FC Barcelona-Elche CF

El jefe del Pentágono ofreció tecnología militar a los aliados del Sudeste Asiático para frenar las acciones “agresivas” de China

ENTRETENIMIENTO

Amy Schumer mostró su nueva

Amy Schumer mostró su nueva figura tras perder peso con un medicamento

La serie estilo “The Office” que le permitió reinventarse a Lisa Kudrow tras su participación en “Friends”

Los disfraces más originales de Halloween 2025: Demi Lovato, Paris Hilton y más celebridades

Ricardo Arjona empezó su gira mundial en Guatemala: las canciones y el color de un concierto que esperó 20 años

Cómo una imagen en la TV inspiró a un argentino a escribir “La vida es un carnaval”, la canción popularizada por Celia Cruz