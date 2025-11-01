La justicia francesa imputó a dos personas por el robo de joyas en el Louvre y liberó a otras tres en París

El robo al Louvre fue cometido en horario diurno, sorprendiendo por la rapidez y la precisión del operativo (REUTERS/Abdul Saboor)

Dos personas resultaron imputadas en la causa por el robo de joyas de la corona francesa en el museo Louvre de París, ocurrido hace dos semanas. Y otras tres personas recuperaron la libertad tras decisiones judiciales recientes.

La Policía francesa centró sus esfuerzos en identificar y localizar al grupo responsable del asalto, ocurrido la mañana del 19 de octubre, cuando cuatro individuos ingresaron planificadamente al museo más visitado del mundo y sustrajeron piezas valoradas en más de USD 102 millones.

La policía francesa reforzó la seguridad interna del Louvre tras el robo millonario de joyas (Reuters)

El grupo empleó dos motocicletas para huir, luego de acceder por un montacargas adaptado en la vía pública y utilizar una sierra de disco para abrir las vitrinas que protegían las joyas.

Las primeras detenciones ocurrieron seis días después del hecho. Según un reporte de Anadolu Ajansi, los arrestados fueron acusados de robo y conspiración criminal y admitieron parcialmente los hechos, explicó Laure Beccuau, fiscal de París.

Las pesquisas policiales en el Louvre se apoyaron en imágenes de cámaras urbanas y rastreo de comunicaciones (Reuters)

Uno de los detenidos, ciudadano argelino de 34 años residente en Francia, fue identificado a partir de restos de ADN hallados en una de las motocicletas empleadas en la fuga. El segundo, conductor informal de 39 años, residía en Aubervilliers, suburbio al norte de París.

Ante este acontecimiento, las autoridades ampliaron posteriormente el círculo de sospechosos. Esta semana, la fiscalía de París ordenó la detención de cinco personas más, entre ellas un presunto ejecutor principal del robo, de acuerdo con AFP. Entre los nuevos imputados figuran una mujer de 38 años de La Courneuve, acusada de “complicidad en robo en banda organizada” y “asociación ilícita con fines delictivos”. El juez dispuso prisión preventiva para ella tras su comparecencia.

Además, las abogadas Sofia Bougrine y Noemie Gorin comunicaron a AFP que uno de ellos recuperó la libertad el viernes, sin que se le formularan cargos. Bougrine afirmó: “En este tipo de delitos, las operaciones de arresto masivo pueden parecer respuestas reactivas más que selectivas.”

Hasta el momento, las joyas robadas no han sido recuperadas. La agencia Anadolu detalló que el botín incluyó un collar y un pendiente de la colección Marie-Louise,

La reconstrucción del hecho publicada indica que los asaltantes ingresaron en pleno horario diurno, utilizaron un montacargas externo para acceder a las salas con piezas de valor y abrieron las vitrinas en pocos minutos, para luego escapar apoyados por dos motociclistas.

Los asaltantes del Louvre accedieron a la galería donde se exhibían las joyas de la corona francesa utilizando un montacargas externo (Museo del Louvre)

Según la agencia Anadolu, los principales imputados asumieron parcialmente su participación, por lo que se les dictó prisión preventiva por “robo organizado” y “conspiración”.

La policía apoya las pesquisas en análisis de ADN, imágenes de cámaras urbanas y rastreo de comunicaciones entre los involucrados. Para los liberados de esta semana, la participación directa quedó descartada con base en las pruebas y testimonios revisados, confirmaron fuentes judiciales a AFP.

(Con información de AFP)