La actividad industrial de China acumuló siete meses de caída y evidencia el desgaste del modelo impuesto por Xi Jinping

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador pule tubos de acero en una fábrica de Dongbei Special Steel Group Co Ltd en Dalian, provincia de Liaoning, China. 27 de marzo de 2018. REUTERS/Stringer

La actividad industrial de China cayó en octubre por séptimo mes seguido, en medio de la incertidumbre comercial provocada por la guerra comercial con Estados Unidos, según cifras oficiales divulgadas el viernes.

El índice de compra gerencial (ICG), un indicador clave de la actividad industrial, alcanzó 49 puntos, en un nuevo mes de contracción, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La cifra se situó por debajo de la marca de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción, y fue inferior al pronóstico de 49,6 puntos de una encuesta de la agencia financiera Bloomberg entre economistas.

La manufactura de octubre desaceleró “debido a factores como (...) el entorno internacional más complejo”, explicó en un comunicado Huo Lihui, estadístico de la ONE.

Huo también atribuyó parte de la desaceleración a la “semana dorada” de China, un feriado al inicio de octubre en que suele haber poca actividad industrial. Agregó que la producción económica del país se mantuvo “generalmente estable”.

Las autoridades de Beijing sostienen que las condiciones económicas se mantienen estables, pero los indicadores reflejan la persistencia de la contracción manufacturera y la presión sobre el crecimiento del país.

La situación del mercado inmobiliario añade presión, al recortar el consumo de los hogares, para quienes la vivienda constituye una de sus principales fuentes de riqueza. Los datos bancarios mostraron a mitad de este año que los préstamos se contrajeron por primera vez en dos décadas, reflejando la falta de apetito por nuevas hipotecas.

El mes pasado comenzó con las dificultades en las industrias chinas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, se reunieron el jueves en Corea del Sur y acordaron medidas para reducir sus disputas comerciales.

Trump accedió a cortar a la mitad los aranceles de 20% sobre los productos chinos, mientras Xi suspendió durante un año ciertas restricciones a la exportación de tierras raras.

“Diría que en una escala del 1 al 10, siendo 10 la mejor, la reunión fue un 12”, declaró Trump a bordo del Air Force One al partir de Busan. Además, confirmó que visitará China en abril, y que recibiría a Xi posteriormente en Washington o en Palm Beach, Florida.

Los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, se reunieron el jueves en Corea del Sur y acordaron medidas para reducir sus disputas comerciales (REUTERS)

El encuentro, que duró una hora y 40 minutos, fue la primera reunión cara a cara entre ambos líderes desde 2019. Durante la apertura, declararon su disposición a una tregua sobre cuestiones clave.

Los resultados del informe confirman la continuidad del debilitamiento de la industria china, afectada por las tensiones con Washington y por un contexto internacional desfavorable.

(Con información de AFP)