Mundo

La actividad industrial de China acumuló siete meses de caída y evidencia el desgaste del modelo impuesto por Xi Jinping

El índice de compra gerencial (ICG), un indicador clave de la actividad industrial, alcanzó 49 puntos, en un nuevo mes de contracción, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador
FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador pule tubos de acero en una fábrica de Dongbei Special Steel Group Co Ltd en Dalian, provincia de Liaoning, China. 27 de marzo de 2018. REUTERS/Stringer

La actividad industrial de China cayó en octubre por séptimo mes seguido, en medio de la incertidumbre comercial provocada por la guerra comercial con Estados Unidos, según cifras oficiales divulgadas el viernes.

El índice de compra gerencial (ICG), un indicador clave de la actividad industrial, alcanzó 49 puntos, en un nuevo mes de contracción, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La cifra se situó por debajo de la marca de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción, y fue inferior al pronóstico de 49,6 puntos de una encuesta de la agencia financiera Bloomberg entre economistas.

La manufactura de octubre desaceleró “debido a factores como (...) el entorno internacional más complejo”, explicó en un comunicado Huo Lihui, estadístico de la ONE.

Huo también atribuyó parte de la desaceleración a la “semana dorada” de China, un feriado al inicio de octubre en que suele haber poca actividad industrial. Agregó que la producción económica del país se mantuvo “generalmente estable”.

Las autoridades de Beijing sostienen que las condiciones económicas se mantienen estables, pero los indicadores reflejan la persistencia de la contracción manufacturera y la presión sobre el crecimiento del país.

El índice de compra gerencial
El índice de compra gerencial (ICG), un indicador clave de la actividad industrial, alcanzó 49 puntos, en un nuevo mes de contracción, según la Oficina Nacional de Estadística (EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI)

La situación del mercado inmobiliario añade presión, al recortar el consumo de los hogares, para quienes la vivienda constituye una de sus principales fuentes de riqueza. Los datos bancarios mostraron a mitad de este año que los préstamos se contrajeron por primera vez en dos décadas, reflejando la falta de apetito por nuevas hipotecas.

El mes pasado comenzó con las dificultades en las industrias chinas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, se reunieron el jueves en Corea del Sur y acordaron medidas para reducir sus disputas comerciales.

Trump accedió a cortar a la mitad los aranceles de 20% sobre los productos chinos, mientras Xi suspendió durante un año ciertas restricciones a la exportación de tierras raras.

Diría que en una escala del 1 al 10, siendo 10 la mejor, la reunión fue un 12”, declaró Trump a bordo del Air Force One al partir de Busan. Además, confirmó que visitará China en abril, y que recibiría a Xi posteriormente en Washington o en Palm Beach, Florida.

Los presidentes de ambos países,
Los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, se reunieron el jueves en Corea del Sur y acordaron medidas para reducir sus disputas comerciales (REUTERS)

El encuentro, que duró una hora y 40 minutos, fue la primera reunión cara a cara entre ambos líderes desde 2019. Durante la apertura, declararon su disposición a una tregua sobre cuestiones clave.

Los resultados del informe confirman la continuidad del debilitamiento de la industria china, afectada por las tensiones con Washington y por un contexto internacional desfavorable.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Industria manufacturera chinaChinaRégimen de ChinaXi JinpingÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El cero, la idea revolucionaria que cambió la historia de las matemáticas y la ciencia

De símbolo relegado a simple marcador en las primeras civilizaciones, su invención fue mucho más que un simple aporte simbólico. Cómo su surgimiento permitió el avance del cálculo y sentó las bases lógicas de todo el pensamiento científico moderno

El cero, la idea revolucionaria

La ONU cuestionó la reanudación de los ensayos nucleares en Estados Unidos anunciada por Donald Trump

El organismo internacional advirtió que “jamás pueden permitirse bajo ninguna circunstancia” y alertó sobre el riesgo de una nueva carrera armamentista. El presidente estadounidense ordenó al Pentágono iniciar pruebas atómicas tras los recientes ensayos de Rusia

La ONU cuestionó la reanudación

Se canceló una audiencia del juicio contra Benjamin Netanyahu

El primer ministro enfrenta un extenso proceso judicial en Jerusalén, donde se lo investiga por presuntas irregularidades relacionadas con soborno, fraude y abuso de confianza en tres expedientes que comenzaron a tramitarse en 2020

Se canceló una audiencia del

Israel intensificó los ataques contra el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Cazas israelíes bombardearon objetivos en las áreas de Mahmoudiya y Al Jarmaq. Las FDI declararon que “continuarán operando para eliminar cualquier amenaza”

Israel intensificó los ataques contra

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

El Centro Nacional de Medicina Forense identificó los cuerpos de Amiram Cooper, de 85 años, y Sahar Baruch, de 25, devueltos a través de la Cruz Roja. El gobierno de Netanyahu exigió a Hamas facilitar la entrega de los restantes 11 cautivos muertos

Israel confirmó la repatriación de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Médicos del IMSS lograron corregir

Médicos del IMSS lograron corregir la espina bífida en un feto de 26 semanas: así fue la complicada operación

Lotería La Caribeña Noche: la jugada ganadores y resultado del último sorteo

Pastel de manzana con canela en sartén, bajo en calorías e ideal para bajar de peso

¿Cuál es la temperatura promedio en Valencia?

Procesan a “El Flaco”, presunto miembro del CJNG capturado con más de media tonelada de marihuana en Tabasco

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Elecciones Honduras 2023: OEA llama a la paz y tranquilidad en comicios

La banda criminal Los Chiquillos de Colombia se compromete a no reclutar niños

49ers y Jaguars reconocen una especial atención en la política de apuestas de la NFL

Keiko Fujimori anuncia su candidatura por cuarta vez a la Presidencia de Perú

Wembanyama firma otro recital, OKC arrasa y los Bucks se sobreponen a la baja de Giannis

ENTRETENIMIENTO

Los 10 K-dramas y programas

Los 10 K-dramas y programas más exitosos de Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

“Try a Little Tenderness”, el himno soul que hizo llorar a Rod Stewart

“The Witcher”: Todo lo que se sabe de la salida de Henry Cavill

Call of Duty llega a Hollywood: qué se sabe sobre la producción que promete acción y drama en un nuevo universo gamer

Jesse Eisenberg donará un riñón a un desconocido: “Estoy muy emocionado de hacerlo”