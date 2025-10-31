El Gobierno ecuatoriano aclaró que no instalará una base militar estadounidense en las Islas Galápagos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, gesticula luego de dar un discurso en la ceremonia para conmemorar el aniversario de la fuerza aérea ecuatoriana en Quito, Ecuador, el lunes 27 de octubre de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, descartó este viernes la posibilidad de que las Islas Galápagos alberguen el retorno de una base militar de Estados Unidos en territorio ecuatoriano. En declaraciones al canal de televisión Teleamazonas, Noboa señaló que los lugares en conversación para una eventual instalación son las ciudades de Manta y Salinas, ambas situadas en la costa continental ecuatoriana.

La decisión fue adoptada tras conversaciones con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien tiene previsto visitar Ecuador por segunda vez en tres meses durante la próxima semana.

“Hemos tenido una conversación con Kristi Noem y las dos posibles bases van a ser o Manta o Salinas. Baltra (Islas Galápagos) queda descartado, porque en este momento la prioridad es Salinas o Manta. Hay una mayor prioridad en el tráfico de armas, combustible y drogas”, indicó el mandatario ecuatoriano.

Noboa explicó que en Manta y Salinas ya existen instalaciones militares construidas, lo que “facilitaría la activación de una base destinada al control marítimo”, a diferencia de otros puntos como Esmeraldas, en la frontera con Colombia.

Vista del Aeropuerto Seymour en la isla Baltra, Galápagos.

Las Galápagos, ubicadas a aproximadamente 1.000 kilómetros al oeste del litoral suramericano y reconocidas como una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo, ya fueron sede de una base estadounidense en la isla de Baltra durante la II Guerra Mundial para garantizar su control militar sobre el canal de Panamá. En esa ocasión, el despliegue militar afectó a la fauna de la isla, entre ellos la iguana amarilla, cuya población ha sido objeto de programas de recuperación posteriores. Las Galápagos, donde el naturalista británico Charles Darwin desarrolló su teoría de la evolución, albergan especies de plantas y animales que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos mantuvo una base militar en el puerto de Manta desde 1999 hasta 2009 para la realización de operaciones antidrogas en el Pacífico Este Tropical. Sin embargo, esa presencia terminó tras la entrada en vigor de la Constitución de 2008, promovida por el entonces presidente Rafael Correa, que prohíbe el establecimiento de instalaciones militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Esta restricción podría ser modificada mediante un referéndum impulsado por Noboa, programado para el 16 de noviembre, donde la ciudadanía decidirá si se elimina ese bloqueo constitucional.

“Primero es una consulta, y después de la consulta entra un periodo de conversación con cualquiera, no solo con Estados Unidos, para ver si una base es en beneficio de las dos naciones”, explicó Noboa. Al respecto, agregó que su Ejecutivo ha sostenido conversaciones con Brasil para estudiar la posibilidad de instalar una base de policía amazónica en las provincias de Sucumbíos y Orellana, áreas impactadas por la minería ilegal.

Estados Unidos mantuvo una base militar en el puerto de Manta desde 1999 hasta 2009 para la realización de operaciones antidrogas en el Pacífico Este Tropical. (Foto: Marina)

La situación de seguridad en la región ha motivado una intensificación de la cooperación internacional contra el narcotráfico, según explicó Noboa en la entrevista televisiva. Además, mencionó reuniones mantenidas con autoridades de Francia y el Reino Unido para abordar “la importancia de tener una presencia militar extranjera en la frontera” con Colombia, actualmente el mayor productor mundial de cocaína.

Por su parte, en una visita a Quito en septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se comprometió a respaldar a Noboa en la lucha contra el narcotráfico. Según detalle recogido por AFP, los Estados Unidos han incrementado los operativos contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en Sudamérica, acción que ha resultado en al menos 62 muertes. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas también mantienen frecuentes incautaciones de drogas, armas y combustibles en los alrededores de las Galápagos.

(Con información de AFP/EFE)