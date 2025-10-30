Mundo

Rusia lanzó un ataque masivo contra edificios residenciales en Ucrania que causó dos muertos y 13 heridos

Bombardeos nocturnos con 50 misiles y 650 drones también causaron daños en la infraestructura civil de varias ciudades. En Zaporizhzhia, seis niños pequeños fueron hospitalizados

Guardar

Un bombardeo de gran escala de las fuerzas de Rusia dejó al menos dos personas muertas y trece heridas, incluidos varios menores, durante la última jornada en Ucrania. Más de 650 drones y al menos 50 misiles de diversos tipos, entre ellos balísticos, impactaron sobre objetivos civiles e infraestructuras energéticas en diferentes regiones del país, según datos recabados por Europa Press, Reuters y AFP.

Las ciudades más golpeadas fueron Zaporizhzhia y la provincia homónima, donde se produjeron víctimas mortales y severos daños materiales. De acuerdo con Ivan Fedorov, jefe de la administración militar regional, los ataques alcanzaron varios edificios residenciales y una residencia estudiantil, provocando una cifra relevante de heridos que incluye a seis niños pequeños. Equipos de rescate desplegaron tareas de búsqueda y apoyaron a los afectados, mientras que personal médico brindó atención a quienes sufrieron lesiones.

El destrozo generado por el
El destrozo generado por el bombardeo ruso contra un edificio residencial (Facebook)

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó sobre el colapso estructural de un edificio de cinco pisos en una zona residencial. Técnicos pirotécnicos y brigadas caninas revisaron la zona en busca de explosivos, en tanto los servicios energéticos intentaron restablecer el suministro eléctrico interrumpido, según reportó la ministra de Energía, Svitlana Grinchuk.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció bombardeos generalizados con “impactos en múltiples instalaciones civiles y energéticas“, además de heridos de gravedad en otras regiones como Ladizin, donde un niño de siete años resultó afectado. Zelensky reclamó “sanciones y presión real sobre Rusia" y llamó a la comunidad internacional a reforzar las medidas punitivas sobre la industria petrolera y el sistema financiero rusos, informó Europa Press.

El Servicio Estatal de Emergencias
El Servicio Estatal de Emergencias sacando escombros en la madrugada de este jueves (Facebook)

El operador nacional Ukrenergo implementó cortes de energía de emergencia en buena parte del territorio ucraniano para reducir el daño en la red eléctrica ante la ofensiva. Regiones como Kiev, Vinítsia, Mikolaiv, Cherkasi, Poltava, Dnipropetrovsk, Chérnigov, Sumi, Ivano-Frankivsk y Leópolis también sufrieron impactos directos y daños menores, según reportes del gobierno.

En Moscú, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber llevado a cabo “un ataque masivo” contra infraestructura militar e industrial ucraniana. Las autoridades rusas aseguraron el derribo de al menos 170 drones dirigidos contra varias regiones, incluidos seis que iban hacia la capital, mientras que otras zonas como Briansk, Vorónezh, Nizhni Nóvgorod, Kaluga, Rostov, Kursk, Tula, Riazán, Volgogrado, Nóvgorod, Bélgorod, Oriol y la península de Crimea también experimentaron incursiones aéreas.

El Servicio Estatal de Emergencias
El Servicio Estatal de Emergencias apagó un incendio en el techo de un edificio residencial de tres pisos (Facebook)

Versiones enfrentadas sobre avances en el terreno también surgieron durante la jornada. El Estado Mayor de Ucrania desmintió que fuerzas rusas hayan rodeado la ciudad de Kupiansk, en la región de Kharkiv, contradiciendo las afirmaciones del presidente ruso, Vladimir Putin. Las autoridades de Ucrania tildaron esos anuncios de “manipulación” y recalcaron la continuidad de los enfrentamientos.

El bombardeo, su magnitud y el cruce de versiones amplían la tensión sobre la infraestructura civil y militar mientras el conflicto se mantiene activo en varios frentes.

Temas Relacionados

Vladimir PutinÚltimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaVolodimir ZelenskyZaporizhzhiaSvitlana GrinchukIvan Fedorovtropas rusasMoscúdrones

Últimas Noticias

El hallazgo de un hipódromo romano oculto bajo un mercado turco que asombra a la comunidad científica internacional

Un equipo de arqueólogos descubrió una enorme estructura de carreras de caballos de hace 2000 años, oculta bajo toneladas de escombros y la vida cotidiana del famoso mercado Bitpazarı en Kayseri

El hallazgo de un hipódromo

Por qué los muñecos de terror son los grandes protagonistas de Halloween

Especialistas en psicología y cultura pop señalan que la mezcla de miedo, nostalgia y creatividad convierte a figuras como Annabelle y Chucky en íconos lúdicos de la temporada. Cómo lo inquietante se transforma en diversión y experiencia compartida

Por qué los muñecos de

Los mercados asiáticos fluctuaron tras los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y China

Las reacciones de los mercados bursátiles fueron moderadas, y el principal índice de referencia de Japón cerró sin cambios tras la decisión

Los mercados asiáticos fluctuaron tras

20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Los mandatarios de ambas potencias mundiales encabezaron un encuentro en la ciudad de Busan. El objetivo principal de la cumbre fue estabilizar los lazos económicos y comerciales entre Washington y Beijing, tras meses de tensiones

20 fotos de la histórica

Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y la reducción de aranceles en su reunión en Corea del Sur

El mandatario estadounidense afirmó que las importaciones chinas estarán sujetas a un arancel del 47%, diez puntos porcentuales menos que el nivel previo, mientras que el líder chino accedió a aplazar durante un año las restricciones a los minerales

Donald Trump y Xi Jinping
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién fue José Guadalupe Posada,

Quién fue José Guadalupe Posada, creador de la icónica Catrina

Dos nuevos pederastas de la ‘Operación Peluche’ detenidos en Madrid: se suman a la lista de 35 acusados de delitos sexuales contra menores

Probables lloviznas y aumento de la temperatura: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Amancio Ortega amplía su fortuna construyendo un nuevo imperio dedicado a la actividad portuaria

Las últimas previsiones para Arequipa: temperatura, lluvias y viento

INFOBAE AMÉRICA
El PIB de la eurozona

El PIB de la eurozona creció un 0,2% en el tercer trimestre, una décima más que el trimestre previo

Indra invertirá en torno a 150 millones en los próximos dos años en Gijón, Vigo, Córdoba y Kansas (EE.UU)

Meta apuesta por aumentar la capacidad de computación en su camino hacia la superinteligencia

El presidente de Líbano ordena "hacer frente" a las incursiones de Israel tras la muerte de un funcionario

La Fundación Yuste celebra en Guatemala un congreso sobre culturas e identidades en el espacio iberoamericano

ENTRETENIMIENTO

Jamie Lee Curtis y Lindsay

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a cambiar de cuerpo en ‘Otro Viernes de Locos’, la secuela que llega a Disney+

Robert Pattinson habló sobre la llegada de su primer hijo y el impacto de la paternidad en su día a día: “Nunca fui un gran amante de los niños”

“Cuando quiero algo, me esfuerzo”: Callum Turner reflexionó sobre los sacrificios que hizo para dedicarse a la actuación

La saga Halloween en un día para maratonear: el orden cronológico y las líneas temporales de Michael Myers

Pamela Anderson deja el maquillaje atrás y desafía los estándares de belleza: “Nuestras diferencias nos hacen hermosas”