Rusia atacó instalaciones energéticas ucranianas con cientos de drones y misiles dejando al menos cuatro muertos

FOTO DE ARCHIVO: Un residente camina por una calle cerca de edificios dañados por ataques militares rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, Ucrania, en la línea del frente el 21 de mayo de 2025 (REUTERS/Anatolii Stepanov/Fotografía de archivo)

Kiev afirmó el jueves que Rusia atacó instalaciones energéticas ucranianas con cientos de drones y misiles, causando la muerte de al menos cuatro personas, heridas a niños y aumentando la presión sobre la frágil red eléctrica de Ucrania.

El ataque se produjo mientras las fuerzas rusas anunciaban la captura de dos aldeas más en el este y el sur de Ucrania, donde las fuerzas de Kiev, en inferioridad numérica, han perdido terreno frente a Moscú.

El presidente Volodímir Zelensky, en un comunicado en redes sociales, declaró que las fuerzas rusas habían atacado a civiles e instalaciones energéticas en nueve regiones y en la capital, Kiev.

“Contamos con que Estados Unidos, Europa y los países del G7 no ignoren la intención de Moscú de destruirlo todo”, afirmó Zelensky, e hizo un llamado a imponer más sanciones para presionar a Rusia a que ponga fin a su invasión.

DTEK, la mayor empresa energética privada de Ucrania, informó que centrales eléctricas resultaron dañadas en varias regiones, sin especificar cuáles.

Su director ejecutivo, Maxim Timchenko, lo calificó como “un duro golpe en nuestros esfuerzos por mantener el suministro eléctrico este invierno”.

La operadora eléctrica nacional Ukrenergo declaró que el ataque había puesto a su sistema energético en una situación crítica y que los apagones se prolongarían en todo el país hasta el jueves por la noche.

Residentes reaccionan tras el impacto de un misil ruso en su hostal en Zaporizhzhia, Ucrania, el 30 de octubre de 2025 (AP Foto/Kateryna Klochko)

Ukrenergo añadió que el viernes se implementarían apagones totales en todas las regiones.

En la región occidental de Lviv, fronteriza con Polonia, miembro de la OTAN y de la UE, el gobernador regional informó que dos instalaciones energéticas fueron alcanzadas.

El Ministerio de Energía indicó que un número significativo de consumidores se quedaron sin suministro eléctrico como consecuencia de los ataques, sin precisar cifras.

El Ministerio de Defensa ruso anunció el lanzamiento de un ataque masivo con misiles y drones contra instalaciones militares-industriales, infraestructura energética y bases aéreas ucranianas.

Desde la invasión de Ucrania en 2022, el Kremlin ha atacado la infraestructura eléctrica ucraniana cada invierno, lo que ha obligado a Kiev a imponer restricciones de electricidad e importar energía del extranjero.

Rusia captura aldeas

Investigadores de la policía inspeccionan los escombros en el lugar de un edificio de dormitorios fuertemente dañado durante una noche de misiles rusos y ataques de aviones no tripulados, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporizhzhia, Ucrania. 30 de octubre 2025 (REUTERS/Stringer TPX IMÁGENES DEL DÍA)

La Fuerza Aérea Ucraniana informó que el ataque ruso consistió en 52 misiles y 653 drones, y añadió que derribó 623 objetivos aéreos.

En la ciudad de Zaporizhzhia, al sureste del país, el jefe de la administración militar regional declaró que dos personas murieron y 23 resultaron heridas, entre ellas seis niños.

Un periodista de la AFP vio un edificio residencial completamente destruido por el ataque y a los rescatistas retirando escombros mientras los residentes evaluaban la destrucción.

En la región central de Vinnytsia, una niña de siete años falleció a causa de las heridas sufridas en un ataque y otras cuatro personas resultaron heridas, según informó un funcionario local.

La fiscalía de la región de Kherson informó que una persona murió por la mañana cuando Rusia atacó asentamientos “utilizando artillería, morteros y drones de diversos tipos”.

FOTO DE ARCHIVO: Artilleros de la 152 Brigada Separada Jaeger disparan un obús autopropulsado M114 hacia las tropas rusas, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Pokrovsk en la línea del frente en la región de Donetsk, Ucrania 15 de octubre de 2025 (REUTERS/Anatolii Stepanov/Fotografía de archivo)

Periodistas de la AFP en Kiev escucharon drones rusos sobrevolando la capital durante la noche.

Tres personas también murieron después de que Rusia lanzara cohetes lanzacohetes múltiples contra Sloviansk, en la región oriental de Donetsk, informó la policía regional. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, informó haber derribado 170 drones ucranianos durante la noche, incluyendo 48 en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, y nueve en la región de Moscú, que rodea la capital.

Asimismo, indicó que sus fuerzas tomaron el control de Sadove, en la región nororiental de Kharkiv, y de Krasnogirske, en la región de Zaporizhzhia, territorio que el Kremlin reclama como parte de Rusia.

Moscú ha mantenido un bombardeo casi constante de drones y misiles, continuando así con la invasión que inició en febrero de 2022.

Ucrania ha respondido cada vez con mayor frecuencia a sus propios ataques contra refinerías de petróleo rusas y otras infraestructuras energéticas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intentado lograr un acuerdo de paz desde su regreso a la Casa Blanca en enero, pero las negociaciones han avanzado poco.

(Con información de AFP)