Mundo

Rafael Grossi advirtió sobre movimientos inusuales en las instalaciones nucleares de Irán: “El uranio enriquecido al 60% sigue allí”

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) insistió en la importancia de restablecer la supervisión presencial para asegurar que dicho material no sea desviado

Guardar
El director general del Organismo
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi (REUTERS/Lisa Leutner/Archivo)

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, reveló este miércoles que, aunque no existen señales de que el régimen de Irán esté enriqueciendo uranio activamente en la actualidad, los inspectores han observado un aumento reciente de movimientos en las inmediaciones de los principales complejos nucleares del país.

Grossi, en entrevista desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, recalcó que la presencia física limitada de la agencia en Irán obliga a depender casi enteramente del monitoreo satelital y de cámaras externas, situación que describió como motivo de “preocupación legítima” para la seguridad internacional.

El máximo responsable del OIEA advirtió que la información satelital no basta para garantizar el destino del material atómico almacenado.

El uranio enriquecido al 60% sigue allí, en Irán. Es crítico poder verificar que el material sigue almacenado bajo salvaguardias y que no se ha desviado a otros usos”, insistió Grossi.

El funcionario detalló que el nivel de uranio enriquecido acumulado permitiría teóricamente fabricar hasta diez armas nucleares si Irán decidiera avanzar en esa dirección, aunque remarcó que no existen evidencias de que Teherán esté construyendo armas en este momento.

Vista satelital de la Planta
Vista satelital de la Planta de Enriquecimiento de Combustible Fordow, en medio del conflicto entre Irán e Israel, cerca de Qom, Irán (REUTERS)

El nuevo informe del OIEA destaca que los vehículos y movimientos de personal reportados en los sitios clave coinciden con periodos previos a inspecciones y que, si bien no se ha detectado procesamiento activo, los desplazamientos despertaron la inquietud de los equipos internacionales.

Grossi, quien mantiene intercambio directo con el ministro iraní Abbas Araghchi, lamentó que “sin acceso sobre el terreno, no es posible asegurar que todo el material nuclear permanece donde debe”.

El contexto político y diplomático es especialmente tenso desde la intensificación del conflicto entre Irán e Israel y los ataques estadounidenses a infraestructuras nucleares iraníes tras el estallido de nuevas hostilidades a mediados de año.

El presidente Donald Trump, luego de ordenar operativos contra complejos como Fordow, Natanz e Isfahan, aseguró que “parte esencial del programa nuclear de Irán quedó completamente destruido”, aunque los servicios de inteligencia estadounidenses, como la CIA a través de John Ratcliffe, precisaron que los daños fueron graves pero sin alcanzar a todos los componentes clave ni destruir los depósitos de material enriquecido, quienes consideran que la mayor parte del uranio continúa enterrado bajo las instalaciones bombardeadas.

Imagen de satélite muestra daños
Imagen de satélite muestra daños en algunos edificios del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahan, después de que Israel lanzara un ataque contra Irán dirigido a instalaciones nucleares, en Isfahan, Irán (REUTERS)

La agencia atómica de la ONU ha vivido un deterioro notable en su relación con el régimen iraní desde el inicio de esta escalada militar. Los intentos de restablecer la supervisión internacional a través del acuerdo sellado en El Cairo a fines del mes pasado permanecen estancados: el memorando firmado para reabrir las puertas a los inspectores en las instalaciones de enriquecimiento no ha sido implementado, y no se han concedido permisos amplios para volver a los laboratorios ni a los depósitos de material nuclear.

A raíz de las últimas hostilidades, el Consejo de Gobernadores de la ONU impuso por primera vez en veinte años una moción de censura sobre Teherán por su falta de cooperación con el OIEA y la negativa reiterada a permitir inspecciones independientes.

Irán respondió acusando a Grossi y a la organización de colaborar con servicios de inteligencia extranjeros y amenazó públicamente con arrestar y enjuiciar al argentino si vuelve a poner un pie en territorio iraní. Desde ese punto, Grossi cuenta con un operativo de seguridad austricaco.

Grossi insistió este miércoles en la importancia de restablecer inspecciones regulares en todas las instalaciones cuestionadas.

No sería justo afirmar que Irán nos niega acceso total, pero tampoco sería responsable decir que están cumpliendo plenamente”, señaló.

Grossi insistió este miércoles en
Grossi insistió este miércoles en la importancia de restablecer inspecciones regulares en todas las instalaciones cuestionadas (REUTERS/Lisa Leutner)

El argentino remarcó que los recursos de monitoreo remoto pueden perder movimientos o sustituciones de material atómico, por lo que la única garantía real para la no proliferación pasa por permitir que el OIEA vuelva a supervisar directamente en campo.

En paralelo, desde la reimposición de sanciones por parte de la Unión Europea y tras el fracaso de los esfuerzos para renovar el acuerdo nuclear de 2015, Irán optó por continuar incrementando su presencia en foros multilaterales alternativos y afianzar sus relaciones con socios como Rusia y China, aunque la presión occidental limita cada vez más sus márgenes de maniobra.

(Con información de The Associated Press)

Temas Relacionados

ONUIránRafael GrossiOrganismo Internacional de Energía AtómicaOIEAUranio enriquecidoArmas nuclearesNatanzIsfahanAbbas AraghchiTeheránSanciones a IránConsejo de Gobernadores de la ONUÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Miles de personas están varadas en Bahamas por retrasos en la evacuación antes del impacto del huracán Melissa

Las operaciones de emergencia continúan en Bahamas mientras el huracán Melissa avanza sobre el archipiélago y las autoridades buscan proteger a los residentes todavía expuestos a las condiciones extremas

Miles de personas están varadas

En medio del alto el fuego, Israel bombardeó infraestructura terrorista de Hamas en Gaza: un muerto

Las Fuerzas de Defensa afirmaron que el objetivo atacado almacenaba armas destinadas a un inminente atentado contra sus soldados

En medio del alto el

Ucrania desmintió a Vladimir Putin y negó que sus tropas estén rodeadas en Kupiansk y Pokrovsk

El Ejército ucraniano calificó de “fantasías” las afirmaciones del Kremlin sobre un cerco en el noreste del país. Moscú asegura haber rodeado a miles de soldados, mientras Kiev sostiene que los combates continúan pero mantiene el control de las ciudades clave

Ucrania desmintió a Vladimir Putin

La ONU condenó el embargo de Estados Unidos contra la dictadura cubana

La resolución fue aprobada con 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones

La ONU condenó el embargo

De Maldivas a Creta: cuáles son las 7 mejores islas del mundo, según un ranking global

Desde playas vírgenes y fauna única hasta resorts de lujo y vestigios históricos, este listado elige los destinos insulares más emblemáticos del planeta. Por qué los Readers’ Choice Awards, de Condé Nast Traveler, eligieron a estos lugares como los más inspiradores para una próxima aventura

De Maldivas a Creta: cuáles
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Colombia: cotización de cierre del

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 29 de octubre de EUR a COP

Gustavo Petro volvió a ‘rajarse’ en nuevo ranking de presidentes sudamericanos: pobre balance para el mandatario

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 29 de octubre de USD a COP

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Las precipitaciones obligan a reprogramar operaciones médicas y desalojar centros de salud en Huelva y Sevilla, en directo: última hora de las lluvias

INFOBAE AMÉRICA
Miles de personas están varadas

Miles de personas están varadas en Bahamas por retrasos en la evacuación antes del impacto del huracán Melissa

El Gobierno británico anuncia una investigación independiente tras la excarcelación por error de un reo

Argentina lanza una moneda del Mundial 2026 con el segundo gol de Maradona ante Inglaterra en México 1986

Imanol Arias sonríe tras salir a la luz su nueva relación sentimental

Las fotos más impactantes del destructor paso del huracán Melissa por el Caribe

ENTRETENIMIENTO

La hija menor de Bruce

La hija menor de Bruce Willis reaparece en fotos en medio de la lucha del actor contra la demencia

Keanu Reeves, dos películas y un mismo símbolo: cómo la inclusión de un perro marcó el destino de Noviembre dulce y John Wick

Frankie Muniz habló de su distanciamiento con Hilary Duff tras más de 20 años: “Me arrepiento de no haber seguido siendo su amigo”

El desnudo de Emily Ratajkowski tras su aclamado debut como ángel de Victoria’s Secret

La sincera confesión de Hailey Bieber: “Ser mamá no es fácil, pero sé que quiero más de uno”