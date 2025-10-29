Mundo

Pakistán afirmó que las negociaciones con Afganistán para una tregua duradera “no lograron producir una solución viable”

“Lamentablemente, la parte afgana no dio garantías, siguió desviándose del tema central y recurrió al juego de culpas, la evasión y las artimañas”, declaró el ministro de Información Attaullah Tarar en X, después de cuatro días de negociaciones mediadas por Qatar y Turquía

Guardar
Combatientes talibanes afganos patrullan cerca
Combatientes talibanes afganos patrullan cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán en Spin Boldak, provincia de Kandahar, tras los intercambios de disparos entre las fuerzas paquistaníes y afganas en Afganistán. 15 de octubre de 2025 (REUTERS/Stringer/ARCHIVO)

Pakistán afirmó este miércoles que las negociaciones con Afganistán para una tregua duradera “no lograron producir una solución viable”, y advirtió que adoptará medidas para proteger a su población tras una serie de enfrentamientos fronterizos que dejaron más de 70 muertos y cientos de heridos.

Pakistán y Afganistán mantuvieron conversaciones en Estambul con el objetivo de asegurar la paz después de los choques más mortales entre ambos países en años. La violencia estalló tras las explosiones ocurridas en Kabul el 9 de octubre, que las autoridades talibanas atribuyeron a Pakistán.

Lamentablemente, la parte afgana no dio garantías, siguió desviándose del tema central y recurrió al juego de culpas, la evasión y las artimañas”, declaró el ministro de Información Attaullah Tarar en X, después de cuatro días de negociaciones mediadas por Qatar y Turquía. “El diálogo, por tanto, no logró producir ninguna solución práctica”, agregó.

Tarar señaló que Pakistán participó en las conversaciones con un espíritu de paz, pero acusó a Kabul de brindar “apoyo incesante a los terroristas anti-Pakistán”. “Continuaremos adoptando todas las medidas posibles necesarias para proteger a nuestro pueblo de la amenaza del terrorismo”, afirmó, y prometió “aniquilar a los terroristas, sus santuarios, sus cómplices y simpatizantes”.

No hubo comentarios inmediatos desde Afganistán. Las relaciones entre ambos países, que comparten una frontera de 2.600 kilómetros, se deterioraron en los últimos años por las acusaciones de Islamabad de que Afganistán alberga grupos militantes que lanzan ataques en territorio pakistaní.

“Lamentablemente, la parte afgana no
“Lamentablemente, la parte afgana no dio garantías, siguió desviándose del tema central y recurrió al juego de culpas, la evasión y las artimañas”, declaró el ministro de Información Attaullah Tarar (REUTERS)

Pakistán acusa a las autoridades talibanas de permitir que el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) use el territorio afgano como “base de entrenamiento y logística y punto de partida para actividades terroristas”, según la declaración de Tarar. El gobierno talibán niega las acusaciones.

Después de las explosiones del 9 de octubre en Kabul, que coincidieron con una visita a Nueva Delhi del ministro de Exteriores afgano Amir Muttaqi, los talibanes lanzaron una ofensiva fronteriza que provocó una respuesta de Pakistán. Una primera tregua de 48 horas expiró antes de que se alcanzara una segunda el 19 de octubre en Doha, también mediada por Qatar y Turquía.

La frontera entre los dos países permanece cerrada desde hace más de dos semanas, y solo los afganos expulsados de Pakistán pueden cruzar. En la localidad fronteriza de Spin Boldak, un conductor dijo a AFP el lunes que “la fruta se está pudriendo” en los camiones.

“Hay entre 50 y 60 camiones, algunos con manzanas, otros con granadas y uvas”, explicó Gul, de 25 años. “Esperamos y pedimos al gobierno que reabra la frontera”, añadió.

Una fuente de seguridad pakistaní afirmó el martes que la delegación talibán inicialmente aceptó el pedido de Islamabad de tomar “medidas creíbles y decisivas” contra el TTP, pero que “revirtió su posición repetidamente después de recibir instrucciones desde Kabul”.

La frontera entre los dos
La frontera entre los dos países permanece cerrada desde hace más de dos semanas, y solo los afganos expulsados de Pakistán pueden cruzar (EP)

El ministro de Defensa Khawaja Asif advirtió el sábado que el fracaso de las negociaciones podría conducir a una “guerra abierta”. Por su parte, el portavoz del Ministerio del Interior afgano, Abdul Mateen Qani, declaró el martes que cualquier ataque sería respondido “con una acción que servirá de lección para Pakistán y de mensaje para otros”.

“Es cierto que no poseemos armas nucleares, pero ni la OTAN ni Estados Unidos lograron someter a Afganistán a pesar de 20 años de guerra”, dijo Qani al medio Ariana News.

Según la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA), la violencia dejó al menos 50 civiles afganos muertos y 447 heridos en una semana. El ejército pakistaní informó el 12 de octubre que 23 de sus efectivos murieron y 29 resultaron heridos, sin detallar víctimas civiles.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

PakistánAfganistánAttaullah TararTalibanesÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Hamas afirmó haber recuperado los cuerpos de dos rehenes israelíes en Gaza en medio de nuevas tensiones por el alto el fuego

Las Brigadas Ezeldín al Qasam informaron que “pudieron recuperar los cuerpos de dos prisioneros” durante las operaciones de búsqueda, aunque no precisaron si planean entregarlos próximamente a Israel

Hamas afirmó haber recuperado los

La sexualidad y el deseo después de los 50 según la influencer silver Caroline Ida

El testimonio de esta referente francesa inspira a desafiar prejuicios. “La sociedad tiene poco interés por las mujeres de más de cincuenta años”, dice, apuntando a su falta de representación en medios, publicidad y cultura

La sexualidad y el deseo

La dictadura de Kim Jong-un hizo una prueba de misiles de crucero en vísperas de la llegada de Trump a Corea del Sur

Pyongyang confirma testeos de más de dos horas mientras el presidente estadounidense se prepara para reunirse con Xi Jinping en la cumbre APEC

La dictadura de Kim Jong-un

El régimen de Irán avanza en la construcción de nuevas instalaciones nucleares subterráneas tras los ataques de Israel y Estados Unidos

Según un informe basado en imágenes satelitales, Teherán amplió las obras en una planta cerca de Natanz. Crecen las sospechas sobre posibles actividades clandestinas en un contexto de tensiones diplomáticas y menores controles del OIEA.

El régimen de Irán avanza

Alerta en Occidente: Bielorrusia desplegará el sistema ruso de misiles hipersónicos Oreshnik en medio de la guerra en Ucrania

La decisión es respaldada por Moscú y eleva la preocupación internacional, ya que el Kremlin afirma que estos misiles tienen capacidades difíciles de interceptar y podrían alterar el equilibrio militar en Europa del Este

Alerta en Occidente: Bielorrusia desplegará
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor en Baja California hoy:

Temblor en Baja California hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en San Felipe

Fotogalería de la DANA de Valencia un año después de la tragedia

“Pacientes que no son capaces de caminar sobre suelo firme logran dar pasos en el agua”: hidroterapia para la rehabilitación del ictus

Las contradicciones del ‘barón lastre’ Mazón frustran los planes de Feijóo para fijar la agenda en Sánchez y “su corrupción”

Un equipo de investigadores crea un dispositivo para facilitar la reforestación tras los incendios: semillas que se entierran ”solas”

INFOBAE AMÉRICA
Sumar afronta con tranquilidad y

Sumar afronta con tranquilidad y confianza el órdago de Junts: "La alternativa no sería más provechosa para Cataluña"

Trump ve "bastante claro" que no puede optar legalmente a un hipotético tercer mandato

Radiohead frente el espejo: entre el duelo, las tensiones internas y una polémica geopolítica

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Hamas afirmó haber recuperado los cuerpos de dos rehenes israelíes en Gaza en medio de nuevas tensiones por el alto el fuego

ENTRETENIMIENTO

Se revelan más detalles de

Se revelan más detalles de la misteriosa muerte de Ben Bader

“Los Ángeles de Charlie”: Así luce Jaclyn Smith a los 80 años

Eva LaRue se sincera sobre el infierno que vivió durante 12 años por un acosador anónimo

Así es “Cosa Nuestra”: la gira teatral de Rauw Alejandro que rompe récords y reinventa el show latino

Jessica Alba confirma su nueva relación con Danny Ramirez, actor 11 años menor que ella