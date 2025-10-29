Once muertos en un accidente de avioneta en Kenia

El avión de la aerolínea Mombasa Air Safari llevaba turistas rumbo a la Reserva Nacional de Maasai Mara (foto: REUTERS/Laban Wallonga)

Once personas, en su mayoría turistas extranjeros, fallecieron la madrugada del martes en un accidente aéreo en Kenia, ocurrido en una zona montañosa y boscosa de la región costera de Kwale. El siniestro involucró un avión de la aerolínea Mombasa Air Safari que se dirigía a la Reserva Nacional Maasai Mara, uno de los destinos turísticos más reconocidos de África.

La tragedia ocurrió cerca de las 05:30 hora local, bajo intensas lluvias que azotaban la costa keniana, y dejó en evidencia preocupaciones sobre la seguridad aérea en el país africano, según informó The Associated Press (AP).

Cronología de los hechos

El avión Cessna Caravan despegó del aeródromo de Diani, un popular enclave turístico a orillas del océano Índico, con el objetivo de llegar a la Maasai Mara, al oeste de Kenia. De acuerdo con información de la aerolínea y comunicados oficiales, a bordo viajaban ocho húngaros, dos alemanes y el piloto keniano. La nave perdió comunicación con la torre de control minutos después del despegue. La torre intentó establecer contacto durante media hora, pero al no recibir respuesta, se inició la búsqueda.

Stephen Orinde, comisionado del condado de Kwale, explicó a AP que el avión se estrelló y se incendió por completo, dejando los restos totalmente calcinados. Testigos relataron al mismo medio que escucharon una fuerte explosión y, al llegar al lugar, solo hallaron restos humanos irreconocibles. Inicialmente, la Autoridad de Aviación Civil de Kenia reportó que el avión llevaba 12 ocupantes, aunque posteriormente, la aerolínea y las autoridades locales confirmaron la muerte de 11 personas, correspondiendo con el número de fallecidos.

Ruta turística bajo riesgo

El vuelo accidentado tenía como destino la Reserva Nacional Maasai Mara, famosa por la migración anual de ñus desde el Serengeti, en Tanzania. La ruta aérea entre Diani y Maasai Mara suele durar unas dos horas y es frecuentada por viajeros que buscan disfrutar de los mayores atractivos naturales de Kenia. Diani, punto de partida del vuelo, destaca por sus playas de arena blanca y es considerado uno de los destinos turísticos más concurridos del país.

La Maasai Mara es uno de los principales motores del turismo keniano y un símbolo de la biodiversidad africana. Cada año, miles de visitantes internacionales llegan para observar la migración de miles de animales, lo que convierte este trayecto aéreo en uno de los más transitados por turistas extranjeros en la región.

Las autoridades kenianas continúan investigando las causas del accidente (foto: AP)

Qué hipótesis se barajan

Las primeras investigaciones apuntan a que las condiciones meteorológicas adversas constituyen uno de los factores clave en la tragedia. A la hora del accidente, la región de Kwale experimentaba lluvias intensas, lo que podría haber dificultado la navegación y el contacto con la torre de control. El avión no mantuvo comunicación después del despegue, un punto que recalca la tensión y el desconcierto previo al accidente. Los equipos de investigación aún analizan las causas exactas del siniestro.

La seguridad aérea en Kenia ha vuelto al centro del debate. Según el último informe de la Organización de Aviación Civil Internacional, citado por AP, Kenia se encuentra por debajo del promedio mundial en materia de investigación de accidentes. Esta situación genera dudas sobre la capacidad de las autoridades locales para esclarecer tragedias como la ocurrida en Kwale y garantizar la seguridad de los pasajeros en rutas turísticas fundamentales para la economía nacional.

La tragedia ha conmocionado tanto a las comunidades locales como a la industria turística internacional. El siniestro, por su parte, evidencia la importancia de reforzar los protocolos de seguridad en vuelos turísticos y la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades para investigar de manera eficaz este tipo de accidentes.

Antecedentes que preocupan

En lo que va de 2025, Kenia registró al menos cuatro accidentes aéreos. Según Business Radar, el primero ocurrió el 10 de enero, cuando una aeronave ligera se estrelló cerca del aeropuerto de Malindi, en el condado homónimo, y causó la muerte de tres personas en tierra.

El 8 de marzo, un avión perteneciente a la Kenya School of Flying sufrió un accidente cerca deIkanga Airstrip, en Voi, condado de Taita-Taveta. Mientras que el 7 de agosto, un jet sanitario de la AMREF(Cessna 560XL) se precipitó en el condado de Kiambu, dejando seis personas fallecidas, entre ellas cuatro tripulantes y dos personas en tierra.