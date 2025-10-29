Mundo

Once muertos en un accidente de avioneta en Kenia

Un vuelo turístico con destino a la Reserva Maasai Mara se estrelló en la región de Kwale, dejando víctimas de nacionalidad húngara, alemana y keniana, bajo intensas lluvias que complicaron las labores de rescate

Por Faustino Cuomo

Guardar
El avión de la aerolínea
El avión de la aerolínea Mombasa Air Safari llevaba turistas rumbo a la Reserva Nacional de Maasai Mara (foto: REUTERS/Laban Wallonga)

Once personas, en su mayoría turistas extranjeros, fallecieron la madrugada del martes en un accidente aéreo en Kenia, ocurrido en una zona montañosa y boscosa de la región costera de Kwale. El siniestro involucró un avión de la aerolínea Mombasa Air Safari que se dirigía a la Reserva Nacional Maasai Mara, uno de los destinos turísticos más reconocidos de África.

La tragedia ocurrió cerca de las 05:30 hora local, bajo intensas lluvias que azotaban la costa keniana, y dejó en evidencia preocupaciones sobre la seguridad aérea en el país africano, según informó The Associated Press (AP).

Cronología de los hechos

El avión Cessna Caravan despegó del aeródromo de Diani, un popular enclave turístico a orillas del océano Índico, con el objetivo de llegar a la Maasai Mara, al oeste de Kenia. De acuerdo con información de la aerolínea y comunicados oficiales, a bordo viajaban ocho húngaros, dos alemanes y el piloto keniano. La nave perdió comunicación con la torre de control minutos después del despegue. La torre intentó establecer contacto durante media hora, pero al no recibir respuesta, se inició la búsqueda.

Stephen Orinde, comisionado del condado de Kwale, explicó a AP que el avión se estrelló y se incendió por completo, dejando los restos totalmente calcinados. Testigos relataron al mismo medio que escucharon una fuerte explosión y, al llegar al lugar, solo hallaron restos humanos irreconocibles. Inicialmente, la Autoridad de Aviación Civil de Kenia reportó que el avión llevaba 12 ocupantes, aunque posteriormente, la aerolínea y las autoridades locales confirmaron la muerte de 11 personas, correspondiendo con el número de fallecidos.

Ruta turística bajo riesgo

El vuelo accidentado tenía como destino la Reserva Nacional Maasai Mara, famosa por la migración anual de ñus desde el Serengeti, en Tanzania. La ruta aérea entre Diani y Maasai Mara suele durar unas dos horas y es frecuentada por viajeros que buscan disfrutar de los mayores atractivos naturales de Kenia. Diani, punto de partida del vuelo, destaca por sus playas de arena blanca y es considerado uno de los destinos turísticos más concurridos del país.

La Maasai Mara es uno de los principales motores del turismo keniano y un símbolo de la biodiversidad africana. Cada año, miles de visitantes internacionales llegan para observar la migración de miles de animales, lo que convierte este trayecto aéreo en uno de los más transitados por turistas extranjeros en la región.

Las autoridades kenianas continúan investigando
Las autoridades kenianas continúan investigando las causas del accidente (foto: AP)

Qué hipótesis se barajan

Las primeras investigaciones apuntan a que las condiciones meteorológicas adversas constituyen uno de los factores clave en la tragedia. A la hora del accidente, la región de Kwale experimentaba lluvias intensas, lo que podría haber dificultado la navegación y el contacto con la torre de control. El avión no mantuvo comunicación después del despegue, un punto que recalca la tensión y el desconcierto previo al accidente. Los equipos de investigación aún analizan las causas exactas del siniestro.

La seguridad aérea en Kenia ha vuelto al centro del debate. Según el último informe de la Organización de Aviación Civil Internacional, citado por AP, Kenia se encuentra por debajo del promedio mundial en materia de investigación de accidentes. Esta situación genera dudas sobre la capacidad de las autoridades locales para esclarecer tragedias como la ocurrida en Kwale y garantizar la seguridad de los pasajeros en rutas turísticas fundamentales para la economía nacional.

La tragedia ha conmocionado tanto a las comunidades locales como a la industria turística internacional. El siniestro, por su parte, evidencia la importancia de reforzar los protocolos de seguridad en vuelos turísticos y la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades para investigar de manera eficaz este tipo de accidentes.

Antecedentes que preocupan

En lo que va de 2025, Kenia registró al menos cuatro accidentes aéreos. Según Business Radar, el primero ocurrió el 10 de enero, cuando una aeronave ligera se estrelló cerca del aeropuerto de Malindi, en el condado homónimo, y causó la muerte de tres personas en tierra.

El 8 de marzo, un avión perteneciente a la Kenya School of Flying sufrió un accidente cerca deIkanga Airstrip, en Voi, condado de Taita-Taveta. Mientras que el 7 de agosto, un jet sanitario de la AMREF(Cessna 560XL) se precipitó en el condado de Kiambu, dejando seis personas fallecidas, entre ellas cuatro tripulantes y dos personas en tierra.

Temas Relacionados

Accidente aéreo en KeniaMombasa Air SafariReserva Nacional Maasai MaraKwaleSeguridad aérea en KeniaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Nueva provocación de Putin: anunció la prueba de un dron nuclear submarino “imparable” y de alcance global

Rusia prueba el “Poseidón”, días después de ensayar el misil de propulsión nuclear Burevestnik. El presidente ruso alardea de que no puede ser interceptado y que viaja más rápido que cualquier submarino

Nueva provocación de Putin: anunció

Crisis en Japón: Akita pide ayuda al ejército tras una ola récord de ataques de osos

El gobernador de la ciudad solicitó la intervención de las Fuerzas de Autodefensa tras un nuevo ataque que dejó un muerto y tres heridos. En lo que va del año, más de 50 personas fueron agredidas por osos en la región, en medio de un récord de avistamientos

Crisis en Japón: Akita pide

“Fue terrible”: los testimonios de los jamaiquinos luego de sufrir el peor huracán de su historia

El fenómeno meteorológico impactó con vientos extremos, inundaciones y destrucción masiva, mientras gobiernos locales intensifican medidas de emergencia y advierten sobre riesgos persistentes

“Fue terrible”: los testimonios de

Israel advirtió a los líderes del grupo terrorista Hamas que no gozarán de inmunidad

El ministro de defensa, Israel Katz, aseguró que ninguno de los dirigentes estará a salvo luego de la escala de violencia desatada este martes por un ataque de la milicia islamista en la Franja de Gaza que rompió el alto el fuego

Israel advirtió a los líderes

Después de la reunión de Trump y Lee Jae-myung, EEUU y Corea del Sur cerraron un histórico acuerdo comercial

Los líderes lograron destrabar negociaciones clave durante la cumbre de APEC en Gyeongju, asegurando un paquete surcoreano de USD 350.000 millones y nuevas reglas para aranceles, inversiones y sectores estratégicos

Después de la reunión de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reapertura del aeropuerto de Jaén:

Reapertura del aeropuerto de Jaén: CORPAC confirma primer vuelo comercial tras casi tres años de cierre

Las precipitaciones se desplazan a Sevilla y Córdoba, en directo: última hora de las lluvias torrenciales que dejan atrás Huelva

Continúa paro de agricultores hoy 29 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Lina Garrido respondió a la foto de Gustavo Petro con el príncipe Mohamed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud: “Allí te darías la vida de princeso que tanto anhelas”

El eficaz aceite esencial para evitar que se caigan tus pestañas y lograr unas cejas pobladas o bien pigmentadas

INFOBAE AMÉRICA
El gobierno de Brasil dijo

El gobierno de Brasil dijo que Lula está “horrorizado” por la jornada de violencia que dejó 132 muertos en Río de Janeiro

Así fue la búsqueda nocturna de decenas de cadáveres en medio de un bosque tras las masacres de Río de Janeiro

El proyecto 'Futura Afición' es reconocido en la XVI edición de los Premios Corresponsables

La Carrera ProFuturo abre este próximo sábado 1 de noviembre las inscripciones para su edición de 2026

El silencio recorre la Comunitat Valenciana en memoria de las víctimas de la dana en el primer aniversario

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds reveló que tuvo

Ryan Reynolds reveló que tuvo que pagar 5.000 dólares por usar un accesorio de la película “Aviones, Trenes y Automóviles” en Deadpool

Eric Dane conmueve al mundo con su regreso en “Mentes brillantes” tras ser diagnosticado con ELA

Sylvester Stallone eligió esta película suya como “la que realmente perdura” en el tiempo

Mark Harmon regresa a NCIS para un esperado crossover con NCIS Origins

Así es la rutina de Alan Ritchson: el método detrás de su nuevo físico y el mensaje para quienes inician