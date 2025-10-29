Mundo

Melissa es una bestia entre una serie de tormentas monstruosas en el Atlántico

El fenómeno natural logró superar al menos tres condiciones meteorológicas distintas que normalmente debilitan a los huracanes y según los científicos, seguía ganando fuerza al tocar tierra

Por Seth Borenstein

Las olas azotan Kingston, Jamaica,
Las olas azotan Kingston, Jamaica, mientras se aproxima el huracán Melissa, el martes 28 de octubre de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix)

El huracán Melissa, que azotó Jamaica el martes con vientos récord de 298 km/h, fue una fuerza descomunal, destacando por su intensidad incluso entre la cantidad récord de tormentas monstruosas que se han formado en la última década en un océano Atlántico sobrecalentado.

Melissa, de alguna manera, logró superar al menos tres condiciones meteorológicas distintas que normalmente debilitan a los huracanes más fuertes y, según los científicos, seguía ganando fuerza al tocar tierra.

Si bien cada vez más tormentas experimentan una intensificación rápida —aumentando la velocidad del viento en 56 km/h en 24 horas—, Melissa fue mucho más que eso. Alcanzó lo que se denomina intensificación rápida extrema: un aumento de al menos 93 km/h en 24 horas. De hecho, Melissa se intensificó rápidamente en unos 113 km/h durante un período de 24 horas la semana pasada, y tuvo una segunda ronda inusual de intensificación rápida que la elevó a 282 km/h, explicaron los científicos.

“Ha sido una tormenta extraordinaria, simplemente una bestia”, afirmó Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

Melissa bate récords

Cuando Melissa tocó tierra, igualó los récords de intensidad de los huracanes del Atlántico que impactaron la costa, tanto en velocidad del viento como en presión barométrica, una medición clave para los meteorólogos, según Klotzbach y Brian McNoldy, investigador de huracanes de la Universidad de Miami. La presión alcanzó la misma intensidad que la devastadora tormenta del Día del Trabajo de 1935 en Florida, mientras que la velocidad del viento de 298 km/h (185 mph) igualó las marcas establecidas ese año y durante el huracán Dorian de 2019. El huracán Allen alcanzó vientos de 306 km/h (190 mph) en 1980, pero no al tocar tierra.

Normalmente, cuando se forman huracanes importantes, se intensifican tanto que el viento que gira en el centro de la tormenta se vuelve tan intenso y cálido en algunas zonas que la pared del ojo necesita crecer. Por lo tanto, una pared pequeña colapsa y se forma una más grande. Esto se conoce como ciclo de reemplazo de la pared del ojo, explicó McNoldy, y suele debilitar la tormenta, al menos temporalmente.

Melissa mostró algunas señales de estar lista para esto, pero nunca llegó a ocurrir, afirmaron McNoldy y Klotzbach.

El huracán 'Melissa' golpea Jamaica
El huracán 'Melissa' golpea Jamaica en categoría 5 y llega a Cuba, donde ya hay más de 735.000 evacuados

Otro hecho extraño es que Melissa permaneció frente a la costa montañosa de Jamaica durante un tiempo antes de tocar tierra. Normalmente, las montañas, incluso en las islas, debilitan las tormentas, pero no a Melissa.

“Estaba junto a una gran isla montañosa y ni siquiera se percató de su presencia”, dijo McNoldy asombrado.

El agua cálida es el combustible de los huracanes. Cuanto más caliente y profunda sea el agua, más fuerza puede alcanzar una tormenta. Pero cuando las tormentas permanecen sobre una misma zona durante un tiempo prolongado —como ocurrió con Melissa durante varios días—, suelen traer agua fría de las profundidades, lo que reduce la energía que puede generar un huracán. Sin embargo, eso no sucedió con Melissa, explicó Bernadette Woods Placky, meteoróloga jefe de Climate Central, una organización formada por científicos y periodistas que estudian el cambio climático.

“Es increíble la facilidad con la que se permitió que esto siguiera liberando gases”, dijo Woods Placky. “Tenía suficiente agua caliente a niveles muy altos y simplemente continuó”.

El agua cálida impulsa el crecimiento

Melissa se intensificó rápidamente durante cinco períodos de seis horas al alcanzar el nivel de intensificación rápida extrema, dijo McNoldy. Y luego aumentó otros 56 km/h, lo cual es extraordinario, añadió.

Para los meteorólogos que seguían el fenómeno, se les helaba la sangre al ver las actualizaciones, comentó Woods Placky.

“Estábamos trabajando el lunes por la mañana con nuestro equipo y vimos cómo los números empezaban a subir de nuevo: 288 km/h. Y luego, esta mañana (martes), 299 km/h”, dijo Woods Placky.

“Es una explosión”, dijo.

Un factor clave es la temperatura cálida del agua. McNoldy afirmó que algunas zonas del océano bajo el paso de Melissa estaban 2 grados Celsius (3,6 grados Fahrenheit) más cálidas que el promedio histórico para esta época del año.

Un hombre camina bajo la
Un hombre camina bajo la lluvia antes de la llegada del huracán Melissa, en Canizo, una localidad en Santiago de Cuba, el 28 de octubre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Climate Central, utilizando técnicas científicamente aceptadas para comparar la situación actual con un mundo hipotético sin cambio climático antropogénico, estimó el impacto del calentamiento global en el huracán Melissa. Según sus datos, la probabilidad de que el agua estuviera más cálida de lo normal era entre 500 y 700 veces mayor debido al cambio climático.

Un análisis rápido de Associated Press sobre los huracanes de categoría 5 que se formaron, y no solo los que impactaron, en el Atlántico durante los últimos 125 años, reveló un marcado aumento reciente en estas tormentas de máxima intensidad. Se han registrado 13 tormentas de categoría 5 entre 2016 y 2025, incluyendo tres este año. Hasta el año pasado, ningún otro período de 10 años había alcanzado siquiera los dos dígitos. Aproximadamente el 29% de los huracanes de categoría 5 de los últimos 125 años se han producido desde 2016.

McNoldy, Klotzbach y Woods Placky explicaron que los registros de huracanes anteriores a la era satelital moderna no son tan fiables, ya que algunas tormentas en alta mar podrían no haber sido detectadas. Los sistemas de medición de la intensidad también han mejorado y cambiado, lo que podría ser un factor. Además, hubo un período entre 2008 y 2015 sin tormentas de categoría 5 en el Atlántico, señaló Klotzbach.

Aun así, la ciencia climática predice en general que un mundo más cálido tendrá más tormentas intensas, incluso si no necesariamente hay más tormentas en total, afirmaron los científicos.

“Estamos viendo una conexión directa en la ciencia de la atribución entre la temperatura del agua y el cambio climático”, dijo Woods Placky. “Y cuando vemos que estas tormentas pasan sobre aguas extremadamente cálidas, tienen más energía para intensificarse rápidamente y alcanzar niveles sin precedentes”.

El divulgador científico Seth Borenstein ha cubierto huracanes durante más de 35 años y es coautor de dos libros sobre el tema. La periodista de datos M.K. Wildeman colaboró ​​desde Hartford, Connecticut.

(Con información de AP)

