Donald Trump aseguró que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur se cerrará “muy pronto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cumbre de CEOs del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2025 en Gyeongju (REUTERS/Tyrone Siu)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que un acuerdo comercial con Corea del Sur se concretará “muy pronto”, durante un discurso ante líderes empresariales en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju. Trump indicó que ya firmó “acuerdos históricos” con Malasia, Camboya y Japón durante su gira asiática.

“Nuestro acuerdo con la República de Corea se finalizará muy pronto. Estos acuerdos serán victorias increíbles para todos, porque todos estamos mejor cuando tenemos asociaciones estables, y no plagadas de problemas crónicos y desequilibrios”, afirmó Trump.

A pesar de que Corea del Sur negoció un arancel del 15%, inferior al de muchos otros países, el incremento desde niveles cercanos a cero ha afectado la economía surcoreana. Según investigaciones del Korea Development Institute, las exportaciones surcoreanas, que representan más del 40% del PIB, se proyecta que disminuirán de manera significativa este año debido a los aranceles estadounidenses.

Bajo un acuerdo preliminar alcanzado en julio, Corea del Sur se comprometió a invertir al menos 350.000 millones de dólares en Estados Unidos. Preguntado por el CNN sobre la firma definitiva del acuerdo, el presidente surcoreano Lee Jae Myung comentó que busca un resultado “lo antes posible”, aunque reconoció que “superar todas las diferencias llevará tiempo”.

Durante su discurso en la cumbre de CEOs de APEC, Trump calificó a Corea del Sur como “un querido amigo estadounidense” y destacó la cooperación bilateral en la industria naval y la producción de semiconductores, sectores prioritarios para su administración frente al avance de China.

“Vamos a tener una industria de construcción naval muy próspera, muy próspera. Y estamos trabajando en ello con Corea del Sur, de forma muy significativa”, subrayó. Es importante mencionar que Corea del Sur es el segundo mayor constructor naval del mundo, después de Beijing.

Trump arribó a Corea del Sur el miércoles por la mañana, donde fue recibido con alfombra roja, salva de 21 cañonazos y una banda que tocó “YMCA”.

A pesar del recibimiento ceremonial, persisten tensiones por la exigencia de Trump de que Corea del Sur pague por adelantado los 350.000 millones de dólares en inversiones. Lee explicó a Bloomberg que “el método de inversión, la cantidad de inversión, el cronograma y cómo compartiremos las pérdidas y dividiremos los dividendos: todos estos son los principales puntos de fricción”.

U.S. President Donald Trump meets with South Korean President Lee Jae Myung on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' summit in Gyeongju, South Korea, October 29, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

Los funcionarios surcoreanos también manifiestan reservas ante la solicitud de Trump de que Seúl asuma mayores gastos por el despliegue de tropas estadounidenses, en un contexto de amenazas provenientes del régimen de Corea del Norte y avances en su programa nuclear y de misiles.

En Gyeongju, Lee y Trump mantuvieron una reunión, visitaron el Museo Nacional y una exposición de coronas de oro del reino de Silla, donde el mandatario surcoreano le regaló al líder republicano una réplica de una de las coronas.

Asimismo, Trump recibió la Gran Orden de Mugunghwa, la más alta condecoración surcoreana, en reconocimiento a su papel previo en el diálogo con Corea del Norte y para promover su imagen como “pacificador”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe la "Gran Orden de Mugunghwa" y una réplica de una corona de oro durante una reunión con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El programa oficial incluye un almuerzo de trabajo, decorado con lirios de la paz, para abordar comercio, inversiones surcoreanas en Estados Unidos, cooperación en seguridad económica y asuntos de defensa, y una cena ofrecida por Lee a Trump y otros jefes de Estado que visitan Corea del Sur esta semana, con postre dorado incluido.

