Microsoft y Apple superaron los 4 billones de dólares en capitalización

Steve Jobs, fundador de Apple, y Bill Gates, fundador de Microsoft. (AP/REUTERS)

La cotización de Microsoft ha superado los 4 billones de dólares en capitalización bursátil tras renovar su acuerdo de colaboración con OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. En la jornada bursátil, las acciones de la tecnológica estadounidense alcanzaron los 553,72 dólares, lo que supuso un aumento del 4,17% respecto a la apertura. Sin embargo, el incremento se moderó posteriormente hasta el 2,19%, situándose en 543,17 dólares hacia las 19:15, hora peninsular española.

La valoración total de la compañía asciende a 4,03 billones de dólares, conforme a los datos de mercado recopilados por Europa Press. Con este resultado, Microsoft vuelve a formar parte del exclusivo grupo de empresas que han alcanzado esa cifra, junto con Nvidia y Apple. La última vez que la tecnológica logró perforar la marca de los 4 billones fue el 31 de julio.

La capitalización bursátil de Apple también superó la cota de 4 billones de dólares este martes, inmediatamente después de la apertura de Wall Street. Las acciones de la compañía subieron un 0,39% poco después del toque de campana y llegaron a un máximo intradía de 269,87 dólares, situando su valoración bursátil por encima del umbral histórico, aunque posteriormente experimentaron ligeras pérdidas. A lo largo del año, el valor de Apple aumentó algo más del 10%, con un repunte adicional de alrededor del 8% en octubre, impulsado especialmente por los buenos resultados de venta del iPhone 17 en China y Estados Unidos.

Microsoft reconquista los 4 billones de dólares de capitalización tras el acuerdo alcanzado con OpenAI. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Antes de la llegada de Apple a esta marca, Nvidia conquistó los 4 billones de dólares en la Bolsa el pasado 9 de julio, convirtiéndose en la primera empresa en alcanzar dicha valoración. Actualmente, la tecnológica supera los 4,7 billones de dólares, tras una revalorización de casi el 40% en 2025 y del 77% en tan solo seis meses. Posteriormente, Microsoft cruzó la barrera el 31 de julio, retomando este martes esa cifra apuntalada por su participación en OpenAI.

Por su parte, Alphabet (matriz de Google) logró el mes pasado llegar por primera vez a una capitalización bursátil de 3 billones de dólares, situándose actualmente cerca de los 3,3 billones.

En lo referente al acuerdo con OpenAI, Microsoft y la ‘startup’ anunciaron una actualización de la alianza que mantienen desde 2019. El nuevo pacto contempla el apoyo de Microsoft a la recapitalización y transformación de OpenAI en una sociedad de beneficio e interés común (PBC, por sus siglas en inglés). Tras esta operación, Microsoft dispondrá de una inversión en OpenAI Group PBC valorada en 135.000 millones de dólares, equivalente aproximadamente al 27% del capital social en base diluida ajustada.

El documento precisa que, de dejar fuera el efecto de rondas recientes de financiación, la participación de Microsoft en la empresa con ánimo de lucro OpenAI era del 32,5%. El acuerdo incluye la renovación de los elementos clave de la colaboración de los últimos seis años; OpenAI seguirá siendo “el socio modelo y pionero” para Microsoft.

Bill Gates habla en el Foro Global Anual de Bloomberg Philanthropies celebrado en Manhattan, Nueva York, el 24 de septiembre de 2025. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Además, Microsoft conservará hasta 2032 derechos exclusivos sobre la propiedad intelectual y la exclusividad de la API de Azure hasta que se logre una Inteligencia Artificial General (IAG). Un comité de expertos verificará cuándo esto ocurra, y hasta entonces, el sistema de reparto de ingresos se mantendrá vigente.

El acuerdo permite a Microsoft desarrollar una IAG de forma independiente o en colaboración con terceros, mientras que OpenAI podrá crear determinados productos con otros socios y ofrecer acceso a la API a agencias gubernamentales estadounidenses. Asimismo, OpenAI ha firmado un contrato adicional para adquirir servicios de Azure valorados en 250.000 millones de dólares. Microsoft ya no dispondrá de un derecho preferencial para ser el proveedor informático principal de OpenAI.

Dentro de los hitos históricos, Apple superó la barrera de 3 billones de dólares el 30 de junio de 2023 y, casi tres años antes, el 19 de agosto de 2020, fue la primera empresa estadounidense cotizada en alcanzar los 2 billones. El 2 de agosto de 2018, Apple se convirtió en la primera compañía estadounidense y privada cotizada en llegar al billón de dólares de valoración, más de una década después de que PetroChina alcanzara trece dígitos de capitalización tras su debut en la bolsa de Shanghái, aunque la petrolera china no logró mantener esa cotización. Apple debutó en Bolsa el 12 de diciembre de 1980 a un precio de 22 dólares por acción y desde entonces ha realizado cinco ‘splits’.

(Con información de Europa Press)