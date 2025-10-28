Las primeras imágenes de Jamaica a horas del impacto del huracán Melissa: crecen las olas y hay alerta máxima

Jamaica se prepara ante la inminente llegada del poderoso huracán Melissa

La mañana de este martes, Jamaica amaneció bajo la amenaza inminente de Melissa, el huracán que, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), podría convertirse en la tormenta más destructiva que haya golpeado la isla caribeña en lo que va de siglo. Según las proyecciones de los meteorólogos, el ojo podría tocar tierra después del mediodía, hora local, y mientras avanzan las horas, la población permanece en vilo.

La advertencia es clara: ráfagas por encima de los 300 kilómetros por hora, marejadas ciclónicas de hasta cuatro metros y lluvias tan intensas que duplicarían el promedio de toda la temporada de lluvias. En Ginebra, Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la OMM, destacó en conferencia de prensa que para Jamaica, Melissa será “sin duda la tormenta del siglo”.

Las autoridades de Jamaica ordenan evacuaciones obligatorias en zonas vulnerables como Port Royal ante la llegada del huracán (AP/Matias Delacroix)

Las autoridades han declarado evacuaciones obligatorias en zonas especialmente vulnerables, incluida la histórica ciudad de Port Royal. Sin embargo, numerosos habitantes optaron por permanecer en sus viviendas pese a las órdenes oficiales. Colin Bogle, asesor de Mercy Corps, explicó que la incertidumbre, el miedo a la pérdida y las dificultades asociadas a los refugios han llevado a muchos a refugiarse en casa: “Muchos nunca han vivido algo así, y la incertidumbre es aterradora”, afirmó.

Antes de su llegada, los vientos de Melissa causaron árboles caídos, deslizamientos y cortes de electricidad (Ricardo Makyn/AFP)

Mientras la tormenta se aproxima, Kingston presenta un paisaje desierto, con comercios cerrados, calles desiertas y apenas un puñado de personas en movimiento. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que, a primeras horas de la mañana, Melissa se encontraba a tan solo 90 kilómetros al sur-sureste de Negril y avanzaba lentamente en dirección norte-noreste, lo que prolonga la espera y aumenta la tensión. Los vientos sostenidos alcanzan los 280 km/h y la previsión señalaba que se producirían daños estructurales severos en la franja de entrada del huracán: “Es posible que se produzca un fallo estructural total cerca de la trayectoria del centro de Melissa”, subrayó el NHC.

Ya antes de la llegada del núcleo de la tormenta, Jamaica ha empezado a registrar árboles caídos, deslizamientos y cortes de electricidad. Más de 800 refugios han sido habilitados en todo el país, y la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) calcula que hasta 1,5 millones de personas podrían verse directamente afectadas. “Hoy será un día muy difícil para decenas de miles, si no millones, de personas en Jamaica”, advirtió Necephor Mghendi, jefe regional de la FICR, en una conexión desde Trinidad y Tobago.

Calles vacías en Kingston, hospitales en alerta y la incertidumbre de miles ante el huracán más feroz del siglo (REUTERS/Octavio Jones)

El sistema sanitario y de servicios afronta la situación con recursos limitados. El ministro de Salud, Christopher Tufton, informó que algunos hospitales han reubicado pacientes a plantas superiores como prevención ante inundaciones. Matthew Samuda, ministro de Agua y Medio Ambiente, pidió a la población almacenar agua potable y racionar su consumo.

Las historias personales reflejan la tensión en las horas previas. Roy Brown, residente de Port Royal, relató a la AFP las razones por las que decidió no evacuar: “No me voy a mover. No creo poder escapar de la muerte”. Otros, como la pescadora Jennifer Ramdial, tampoco planean irse, recelosos de las condiciones en los refugios. Mientras tanto, el primer ministro Andrew Holness subrayó la gravedad del momento, reiterando que “no hay infraestructura en la región que pueda soportar un huracán de categoría 5” y anticipó el reto que supondrá la recuperación.

Más de 800 refugios han sido habilitados en Jamaica, donde hasta 1,5 millones de personas podrían verse afectadas por Melissa (AP/Matias Delacroix)

Agencias humanitarias y organismos internacionales aguardan para iniciar operaciones de ayuda apenas las condiciones lo permitan. A la vez, Melissa avanza hacia la isla y las autoridades reiteran los llamados a ponerse a salvo. Más allá de Jamaica, la tormenta afecta también a Cuba, donde ya comenzó la evacuación de más de 600.000 personas y la declaración de “fase de alarma” en el oriente del país.

Calles vacías en Kingston, hospitales en alerta y la incertidumbre de miles ante el huracán más feroz del siglo (Ricardo Makyn / AFP)

Hasta el momento, Melissa ha dejado al menos siete víctimas mortales confirmadas en el Caribe y la amenaza persiste para comunidades de Haití, República Dominicana y las próximas en Cuba y las Bahamas. Directores meteorológicos, como Evan Thompson, intentan mantener la moral alta: “Lo superaremos juntos”, aseguró a la población jamaiquina.

A medida que el mediodía se acerca, Jamaica se mantiene en tensión. El destino de la isla, sus habitantes y su infraestructura depende ahora de la resistencia y la esperanza ante una tormenta que hace historia mientras aún está en pleno desarrollo.