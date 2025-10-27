El influencer Ben Bader murió repentinamente a los 25 años

Ben Bader era conocido por su contenido sobre finanzas personales, motivación y estilo de vida en redes sociales (@benhbader)

El repentino fallecimiento de Ben Bader, un joven influencer y coach financiero con más de 200.000 seguidores en redes sociales, conmocionó a la comunidad digital. Bader, de 25 años y radicado en Miami, murió el 23 de octubre, pocas horas después de compartir su último video en TikTok e Instagram, según informó People. Sin embargo en las últimas horas se dio a conocer la noticia. La causa de su muerte, permanece sin esclarecer, lo que generó una ola de mensajes de pesar y desconcierto entre sus allegados y seguidores.

De acuerdo con el medio fue su novia, Reem quien confirmó la noticia a través de una emotiva publicación en TikTok. En su mensaje, describió a Bader como “la persona más amable, cariñosa y generosa” que había conocido, y subrayó el carácter positivo que lo distinguía.

La causa de la muerte de Ben Bader aún no ha sido esclarecida, lo que ha provocado desconcierto entre sus seguidores (@benhbader)

La joven relató que la muerte fue “extremadamente repentina” y que no existían señales previas de problemas de salud. Además, detalló que había conversado con él por videollamada solo unas horas antes de su fallecimiento y lo notó feliz y de buen ánimo. Ambos tenían planes de cenar juntos esa noche.

El día de su muerte, Bader publicó un video en TikTok e Instagram, plataformas donde compartía contenido sobre estilo de vida, motivación y finanzas personales. Según People, el influencer mantenía un boletín semanal con consejos de ahorro e inversión. Su presencia en redes sociales se extendía a X (antes Twitter), donde acumulaba una audiencia considerable. El 22 de septiembre celebró su 25 cumpleaños con una cena en Miami junto a amigos, compartiendo imágenes del evento en sus redes.

El influencer Ben Bader falleció repentinamente a los 25 años en Miami, generando conmoción en la comunidad digital (@benhbader)

La noticia de su fallecimiento provocó una inmediata reacción entre sus amigos y colegas. Reem, en sus historias de Instagram, manifestó su dolor y la incredulidad ante la pérdida: “Seguí esperando que dijeran que estaba despierto. Seguí esperando que esto fuera una pesadilla. Mi peor miedo se hizo realidad. Recibí la peor llamada telefónica de mi vida”, recogió People.

Miembros de su círculo expresaron su pesar públicamente. Miles, conocido en Instagram como @flips4miles, escribió: “Nunca olvidaré cada seminario web, sesión de baloncesto o caminata por Brickell Key”. Por su parte, la creadora Trina Nuance destacó el talento de Bader como escritor y la huella que dejó en las plataformas digitales: “Eras un escritor tan brillante. El mundo tiene suerte de tener tu mente y alma inmortalizadas en las plataformas”.

El último video de Ben Bader fue publicado horas antes de su muerte en TikTok e Instagram (@benhbader)

El impacto de la muerte de Bader se reflejó en la comunidad digital, donde seguidores y colegas resaltaron su generosidad, energía positiva y capacidad para motivar a otros.

Según sus allegados la repentina desaparición del joven dejó un vacío entre quienes lo conocieron y siguieron su trabajo. La incertidumbre sobre las causas de su muerte alimentaron el desconcierto, pero también fortalecieron el reconocimiento a su trabajo en el ámbito de las finanzas personales y el bienestar.

En palabras de su amigo Jimmy Farley, recogidas por People, el recuerdo de Ben Bader permanecerá vivo entre quienes compartieron su amistad y su pasión por ayudar a los demás, con el compromiso de honrar su nombre y acompañar a su familia en adelante.